คลิปนาที เครนถล่มพระราม 2 รถยนต์ถูกทับ 2 คัน รายงานล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 2 ราย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 ม.ค. 2569 10:35 น.| อัปเดต: 15 ม.ค. 2569 10:59 น.
คลิปนาที เครนถล่มพระราม 2 รถยนต์ถูกทับ 2 คัน ล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 2 ราย

เพจ Fire & Rescue Thailand เปิดคลิปนาที เครนถล่มพระราม 2 ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน รายงานล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 2 ราย

จากกรณีมีรายงานอุบัติเหตุ เครนก่อสร้างถล่ม บริเวณถนนพระราม 2 พื้นที่จ.สมุทรสาคร ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน เบื้องต้นรับแจ้งมีรถยนต์ถูกทับ 2 คัน และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้แล้ว 2 ราย ตามที่ได้รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand โพสต์คลิปวินาที เครนถล่มพระราม 2 เมื่อช่วง 09.38 น. ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย

ขอให้ประชาชนผู้ใช้ถนนเลี่ยงเส้นพระราม 2 ใช้เส้นทางอื่นแทน หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานเพิ่มเติมต่อไป

เครนถล่มถนนพระราม 2 ทับรถ 2 คัน
