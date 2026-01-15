คลิปนาที เครนถล่มพระราม 2 รถยนต์ถูกทับ 2 คัน รายงานล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 2 ราย
เพจ Fire & Rescue Thailand เปิดคลิปนาที เครนถล่มพระราม 2 ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน รายงานล่าสุดเสียชีวิตแล้ว 2 ราย
จากกรณีมีรายงานอุบัติเหตุ เครนก่อสร้างถล่ม บริเวณถนนพระราม 2 พื้นที่จ.สมุทรสาคร ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน เบื้องต้นรับแจ้งมีรถยนต์ถูกทับ 2 คัน และมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้แล้ว 2 ราย ตามที่ได้รายงานไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก Fire & Rescue Thailand โพสต์คลิปวินาที เครนถล่มพระราม 2 เมื่อช่วง 09.38 น. ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปลอดภัย
ขอให้ประชาชนผู้ใช้ถนนเลี่ยงเส้นพระราม 2 ใช้เส้นทางอื่นแทน หากมีความคืบหน้าสำนักข่าว TheThaiger จะรายงานเพิ่มเติมต่อไป
อ้างอิงจาก : FB Fire & Rescue Thailand
