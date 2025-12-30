คลิปรวบ “แม่บ้านเดทตอล” กลางโหนกระแส โวย “กรรชัย” หลอกให้มาโดนจับ
เบื้องหลังวินาทีตำรวจคุมตัวแม่บ้านแสบคาอาคารมาลีนนท์ โผล่กลางรายการดัง เจ้าตัวตีหน้าเศร้าเล่านาทีผสมน้ำยาฆ่าเชื้อให้เด็ก 2 ขวบ ดื่ม อ้างนึกว่าเป็นนมเพราะสีขาวเหมือนกัน ปฏิเสธแผนวางยาหวังชิงทรัพย์
จากประเด็นร้อนบนโลกโซเชียล กรณีเจ้าของบ้านรายหนึ่งโพสต์เตือนภัยหลังจ้างแม่บ้านจากกลุ่มเฟซบุ๊กมาทำความสะอาด แต่กลับพบพฤติกรรมสุดช็อก เมื่อแม่บ้านนำ “เดทตอล” ผสมลงในนมให้ลูกดื่ม จนถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการวางยาเพื่อให้เด็กหลับเพื่อเตรียมก่อเหตุลักทรัพย์หรือไม่ ล่าสุดเหตุการณ์นี้บานปลายจนถึงขั้นมีการคุมตัวกลางสถานีโทรทัศน์
เมื่อเวลา 14.10 น. วันที่ 30 ธ.ค.68 ที่อาคารมาลีนนท์ ระหว่างที่บันทึกเทปรายการ “โหนกระแส” เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเชิญตัว นางแอน แม่บ้านคู่กรณี ไปสอบสวนเพิ่มเติมทันที โดยนางแอนเปิดใจกับสื่อมวลชนด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่า ตนรู้สึกเหมือนถูกหลอกให้มาออกรายการเพื่อรอให้ตำรวจมาจับกุม
นางแอนยืนยันเสียงแข็งว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น “ไม่มีเจตนาทำร้ายเด็ก” โดยอ้างเหตุผลที่ฟังดูย้อนแย้งว่า ตนเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่อยู่ในขวดฟ็อกกี้คือนม เพราะปกติเข้าใจมาตลอดว่าเดทตอลต้องเป็นสีน้ำตาลเท่านั้น เมื่อเห็นน้ำยาสีขาวจึงเข้าใจว่าเป็นนม ส่วนประเด็นที่ว่า น้ำยาฆ่าเชื้อมีกลิ่นฉุนรุนแรง นางแอนตอบเพียงว่าในขณะที่เทผสมนั้นตน “ไม่ได้กลิ่น” อะไรเลย
นอกจากประเด็นเรื่องวางยาแล้ว สื่อมวลชนยังจี้ถามถึงพฤติกรรมการถ่ายรูปทรัพย์สินและเอกสารสำคัญภายในบ้านของผู้เสียหาย ซึ่งแม่บ้านรายนี้ชี้แจงว่า ที่ถ่ายรูปบ้านไว้เพราะเห็นว่าบ้านสวยและตนคงไม่มีปัญญาจะมีบ้านแบบนี้ ส่วนประเด็นที่น่าตกใจคือเมื่อถูกถามว่า “แม้แต่ใบเกิดของลูกเขาก็สวย จนต้องถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยหรือ?”
นางแอนตอบกลับสั้นๆ เพียงว่า “สวยมาก”
นางแอนยังระบุอีกว่า ตนทำงานรับจ้างทำความสะอาดมาหลายที่ ไม่เคยมีประวัติลักขโมย โดยยกตัวอย่างว่าเคยไปบ้านที่วางเงินสดไว้เป็นจำนวนมากตนก็ไม่เคยแตะต้อง พร้อมทั้งขอความเมตตาจากสังคมและผู้เสียหายไม่อยากให้ดำเนินคดีเนื่องจากตนอายุมากแล้ว
ส่วนที่ไม่ได้ขอโทษกลางรายการนั้น ยืนยันว่าได้ขอโทษส่วนตัวไปก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ได้คิดจะหนีแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม คำให้การทั้งหมดดูจะสวนทางกับหลักฐานที่ผู้เสียหายรวบรวมไว้ ด้านของตำรวจสน.บางโพงพาง จึงคุมตัวนางแอนไปสอบคำให้การอย่างละเอียด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่อันตรายต่อชีวิตเด็กอย่างร้ายแรง (ดูคลิป).
