ภาพช็อก! นางงามถูกสไตลิสต์ทำร้าย เลือดอาบหน้า ข้างห้องเล่านาที ทะเลาะทุบตีรุนแรง
คลิปสยอง นางงามสาววัย 29 ปี อ้างถูกสไตลิสต์ทำร้ายร่างกาย เจ็บหนักเลือดอาบหน้า ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว ตำรวจรวบตัวผู้ก่อเหตุ เร่งสอบสวนหาสาเหตุ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าว อันเดรีย เดล วาล นางงามสาววัย 29 ปี เจ้าของตำแหน่งมิสเวเนซุเอลา 2568 โพสต์คลิปวิดีโอสุดช็อกเผยให้เห็นใบหน้าของเธอที่เต็มไปด้วยเลือด อ้างว่า โจวานนี ลากูนา สไตลิสต์คนดังวัย 33 ปี ลงมือทำร้ายร่างกายตนเองภายในห้องพักของโรงแรม ระหว่างไปร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์
คลิปวิดีโอดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์หลังเกิดการทะเลาะวิวาท เผยให้เห็นสภาพห้องพักที่พังยับเยิน ข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายเกลื่อนพื้น ขณะที่ใบหน้าของอันเดรียมีเลือดไหลอาบ โดยมีโจวานนี ชายชาวเวเนซุเอลา นั่งอยู่บนเก้าอี้ด้านหลัง
นางงามสาวพูดในคลิปว่า “ดูสิ นี่คือสิ่งที่โจวานนี ลากูนาทำ ยินดีด้วยนะโจวานนี นี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการ เพื่อให้คุณเผยธาตุแท้ของคุณออกมา”
หลังจากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทแขกที่เข้าพักในโรงแรมหรูโทรศัพท์แจ้งตำรวจเพราะได้ยินเสียงตะโกน เสียงทุบตี และร่องรอยการต่อสู้รุนแรงดังมาจากห้องพัก ภาพวิดีโอของอันเดรียเผยให้เห็นบาดแผลฉกรรจ์บนใบหน้า โดยเธอกล่าวหาโจวานนีเป็นคนทำร้ายเธอ
เวลาต่อมา จอร์ดี มาร์ติน นักข่าวชาวสเปน เผยแพร่ภาพขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวสไตลิสต์คนดังออกไปจากที่เกิดเหตุในเมืองคานส์ ขณะที่ทีมแพทย์เข้าปฐมพยาบาลและดูแลบาดแผลของอันเดรียหลังเกิดเหตุ ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว
ทางการฝรั่งเศสยังไม่ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงรายละเอียดของคดีนี้ ทำให้ไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการทะเลาะวิวาท และยังไม่มีความชัดเจนว่าตำรวจจะตั้งข้อหาใดกับโจวานนีหลังจากการจับกุม
ขณะนี้คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝรั่งเศส
สำหรับโจวานนีเกิดที่ประเทศเวเนซุเอลา เขาทำงานในแวดวงนางงามและวงการแฟชั่นมานานหลายปี ตั้งแต่ปี 2566 เขาได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ของเวทีมิสยูนิเวิร์สโคลอมเบีย และมีความสนิทสนมกับ ฟาติมา บอช มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2568 วัย 25 ปี แต่ไม่มีข้อมูลระบุว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้แต่อย่างใด สื่อในละตินอเมริกามักเรียกเขาว่า สไตลิสต์ ดีไซเนอร์ และที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์ให้กับนางงามและคนดัง
