“จินนี่ ยศสุดา” รับเสียใจ-ผิดหวัง โดนคุกคาม ลั่นไม่ใช่เรื่องการเมือง แต่คือการให้เกียรติ
“จินนี่ ยศสุดา” เคลื่อนไหวแล้ว เปิดใจผิดหวังปมคุกคามทางเพศ ย้ำวิจารณ์การเมืองรับได้ แต่ต้องให้เกียรติกัน ลั่นขอปกป้องศักดิ์ศรีลูกผู้หญิง
“จินนี่” ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาวของ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หลังจากที่เกิดประเด็น โดม ปกรณ์ ลัม นักร้องและนักแสดงหนุ่มชื่อดัง คอมเมนต์รูปภาพของเธอในลักษณะคุกคามทางเพศ โดยระบุว่า
“จากกรณีคอมเมนต์ที่เกิดขึ้น ดิฉันรู้สึกเสียใจและผิดหวังอย่างยิ่ง ที่ในสังคมปัจจุบันยังมีชุดความคิดและการกระทำที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อมาจากบุคคลสาธารณะซึ่งมีอิทธิพลต่อความคิดของคนจำนวนมาก
ดิฉันเข้าใจและยอมรับว่า การทำงานทางการเมืองไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งในแง่บวกและลบ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของความคิดเห็นทางการเมือง หากแต่เป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
วันนี้ดิฉันขอให้ความผิดพลาดนี้ เป็นกรณีศึกษา และขอออกมาพูด เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของทั้งตนเองและผู้หญิงทุกคน และเพื่อยืนยันว่า การสื่อสารที่ละเมิดและคุกคามทางเพศเช่นนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องปกติในสังคม
ดิฉันขอขอบพระคุณทุกข้อความ ทุกกำลังใจ ที่ส่งมา และ ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข กินอิ่ม นอนหลับ และใช้ชีวิตอย่างมีสติ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปีใหม่นี้และปีต่อ ๆ ไป จะไม่มีใคร ไม่ว่าจะอยู่ในครอบครัว หน้าที่ หรืออาชีพใด ต้องเผชิญกับการกระทำหรือถ้อยคำที่ทำให้รู้สึกอับอายแบบนี้อีก”
