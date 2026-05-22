ซัมซุง จ่ายโบนัสพนักงาน แผนกชิปคนละ 11 ล้านบาท หลังขู่ประท้วงหยุดงาน
ซัมซุง จ่ายโบนัสพนักงาน แผนกชิปคนละ 11 ล้านบาท จำนวน 78,000 คน หลังขู่ประท้วงหยุดงาน
สื่อต่างประเทศรายงานว่า พนักงานฝ่ายชิปของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าจะได้รับโบนัสเฉลี่ยประมาณ 509 ล้านวอน (ประมาณ 11 ล้านบาท) ในปี 2026 ตามข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างฝ่ายบริหารและสหภาพแรงงาน โดยเจ้าหน้าที่บริษัทรายหนึ่งให้ข้อมูลกับสำนักข่าวเอเอฟพีหลังการเจรจาหาข้อยุติในช่วงดึกของวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าระหว่างซัมซุงกับสหภาพแรงงานได้บรรลุข้อตกลงชั่วคราวในช่วงดึกของเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ผ่านมา ภายหลังการเจรจาในช่วงสุดท้ายที่มีรัฐบาลเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยนั้น ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงแผนหยุดงาน 18 วันที่มีกำหนดเริ่มในวันถัดมาได้สำเร็จ
ข้อพิพาทดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความต้องการชิปที่เติบโตอย่างรวดเร็วจากอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลก ซึ่งช่วยหนุนธุรกิจชิปของซัมซุงให้เติบโตแรง พร้อมกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นของเกาหลีใต้
ข้อตกลงเบื้องต้นกำหนดให้มีโบนัสพิเศษสำหรับพนักงานในแผนกเซมิคอนดักเตอร์ คิดเป็น 10.5% ของกำไรจากการดำเนินงานของแผนก โดยจ่ายในรูปแบบหุ้น และเมื่อรวมกับโบนัสเงินสดเพิ่มเติมอีก 1.5% จะทำให้พนักงานได้รับส่วนแบ่งสูงสุดรวม 12% ของกำไรดำเนินงานในรูปแบบโบนัส
ตัวเลขโบนัสเฉลี่ย 509 ล้านวอนนั้นคำนวณจากกำไรดำเนินงานที่ประเมินไว้ 331 ล้านล้านวอน ซึ่งสอดคล้องกับฉันทามติของตลาดตามรายงานของสำนักข่าวยอนฮัป รวมถึงกองโบนัส 12% และจำนวนพนักงานฝ่ายชิปราว 78,000 คน
โครงการโบนัสนี้มีระยะเวลา 10 ปี โดยมีเงื่อนไขว่าแผนกชิปต้องทำกำไรจากการดำเนินงานรายปีมากกว่า 200 ล้านล้านวอน (ประมาณ 4.3 ล้านล้านบาท) ในช่วงปี 2026-2028 และต้องมากกว่า 100 ล้านล้านวอน (ประมาณ 2.1 ล้านล้านบาท) ต่อปีไปจนถึงปี 2035 ซึ่งเป็นการผูกโยงผลตอบแทนพนักงานกับผลการดำเนินงานของแผนก
แม้พนักงานจะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้ แต่กลุ่มผู้ถือหุ้นบางส่วนแสดงท่าทีคัดค้านอย่างชัดเจน กลุ่ม Korea Shareholder Action Headquarters ประกาศเมื่อวันที่ 21 พ.ค. ว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายต่อข้อตกลงดังกล่าว พร้อมจัดการชุมนุมใกล้บ้านพักของ อี แจ-ยง ประธานซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์
โดยให้เหตุผลว่าโบนัสที่ผูกกับกำไรดำเนินงานยังไม่ได้รับการอนุมัติผ่านมติผู้ถือหุ้น จึงอาจไม่มีผลทางกฎหมายภายใต้กฎหมายพาณิชย์ฉบับปัจจุบัน กลุ่มดังกล่าวยืนยันว่าจะใช้ทุกช่องทางทางกฎหมายเพื่อขัดขวางการเบิกจ่ายหากมีการสรุปข้อตกลงโดยไม่ผ่านขั้นตอนที่กำหนด
ชิปหน่วยความจำของซัมซุงถูกใช้ในผลิตภัณฑ์หลากหลาย ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับผู้บริโภคไปจนถึงหน่วยประมวลผลคอมพิวเตอร์ ขณะที่ชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงรุ่นใหม่เป็นชิ้นส่วนสำคัญสำหรับการขยายศูนย์ข้อมูล AI
ซัมซุงรายงานเมื่อเดือน เม.ย. ว่ากำไรดำเนินงานไตรมาสแรกพุ่งสูงขึ้นราว 750% เมื่อเทียบกับปีก่อน และมูลค่าตลาดของบริษัทพุ่งทะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.28 ล้านล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เป็นครั้งแรกในเดือนพ.ค. ทั้งนี้แนวโน้มการหยุดงานที่ผ่านมาสร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ เพราะเซมิคอนดักเตอร์คิดเป็นราว 35% ของการส่งออกทั้งหมดของประเทศ
ที่มา: THE STRAITS TIMES
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ซัมซุง แถลงโต้ Dua Lipa หลังฟ้องลิขสิทธิ์ ปมใช้ภาพขึ้นกล่องทีวี ไม่ขออนุญาต
- ทายาทซัมซุง จ่ายภาษีมรดก 8 พันล้านดอลลาร์ สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้
- มือถือซัมซุง AirDrop ส่งไฟล์ให้ “ไอโฟน” ได้แล้ว ไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: