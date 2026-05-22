วอลโว่ แจง รถไฟไหม้ XC60 บนมอเตอร์เวย์ ไม่ได้เกิดจากแบตเตอรี่

วอลโว่ ประเทศไทย แจงไฟไหม้ XC60 บนมอเตอร์เวย์ M81 ชี้ไม่ได้มาจากแบตเตอรี่ แต่ยังสืบสาเหตุต่อ
หลังเกิดเหตุไฟไหม้รถ Volvo XC60 Plug-in Hybrid ปี 2018 วอดทั้งคันบนทางหลวง M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้ว
ผลการตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งอิงจากภาพเหตุการณ์และการสอบถามพยานในที่เกิดเหตุ พบว่า “สาเหตุของความร้อนหรือต้นเพลิง ไม่ได้เกิดจากบริเวณแบตเตอรี่แรงดันสูง” ซึ่งถือเป็นข้อกังวลหลักของสาธารณชนหลังทราบข่าวว่าเป็นรถปลั๊กอินไฮบริด
อย่างไรก็ตาม บริษัทระบุว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้ในขณะนี้ และจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมต่อไป พร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ทราบเมื่อมีข้อมูลชัดเจนขึ้น
ย้อนดูทุกเคส Volvo ไฟไหม้ในไทย
เคสที่ 1 Volvo EX30 ไฟไหม้ครั้งแรก ภายในหมู่บ้านชัยพฤกษ์ บางแวก เขตบางแค กรุงเทพฯ ช่วงบ่ายของวันที่ 25 มีนาคม 2569 สคบ. เคลื่อนไหวทันที เรียกบริษัทเข้าชี้แจงและเริ่มสืบสาเหตุ ถือเป็นจุดที่ทำให้ปัญหาความปลอดภัยของ Volvo EX30 ในไทยเริ่มเป็นที่สนใจในวงกว้าง
เคสที่ 2 Volvo EX30 ไฟไหม้ครั้งที่สอง ขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านของผู้บริโภค เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลาประมาณ 21.00 น. รถที่เกิดเหตุทั้งสองคันอยู่ในกลุ่มรุ่น Single Motor Extended Range และ Twin Motor Performance วอลโว่ออกหนังสือชี้แจงอย่างเป็นทางการวันที่ 18 พฤษภาคม ระบุว่ามีการชาร์จแบตเตอรี่เกินกว่า 70% ซึ่งสูงกว่าระดับที่บริษัทแนะนำไว้
วอลโว่ประกาศเรียกรถ EX30 ที่เข้าข่าย 1,668 คัน เพื่อเปลี่ยนโมดูลแบตเตอรี่ชุดใหม่ฟรี เริ่มตั้งแต่ 22 พฤษภาคม 2569 ใช้เวลาต่อคันประมาณ 3 วัน และตั้งเป้าแล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนสิงหาคม 2569 ปัจจุบันระงับการจำหน่าย EX30 ชั่วคราว ส่วน สคบ. ระบุว่ามีผู้บริโภคยื่นเรื่องร้องทุกข์แล้ว 45 ราย และเตรียมยกระดับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อฟ้องแพ่งบังคับให้บริษัทและตัวแทนจำหน่ายคืนเงินค่ารถพร้อมดอกเบี้ย
สคบ. เรียกวอลโว่เข้าชี้แจง กำหนด 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ แผนเรียกคืนและเปลี่ยนแบตฯ ครบ 1,668 คันพร้อมกรอบเวลาชัดเจน มาตรการเยียวยาระหว่างรอเปลี่ยนแบตฯ และชี้แจงสาเหตุเพลิงไหม้ โดย สคบ. ยังออกคำสั่งให้บริษัทรายงานผลทดสอบสินค้าภายใน 30 วัน
เคสที่ 3 XC60 บนมอเตอร์เวย์ M81 ล่าสุดที่เกิดขึ้น 21 พ.ค. น่าสังเกตว่าครั้งนี้เป็นรุ่น XC60 Plug-in Hybrid ปี 2018 ต่างจากสองเคสก่อนหน้าที่เป็น EX30 ไฟฟ้า 100% วอลโว่ชี้แจงแล้วว่าต้นเพลิงไม่ได้มาจากแบตเตอรี่แรงดันสูง แต่ยังหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
