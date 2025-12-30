โดม ปกรณ์ ลัม สุดซวย เมนต์คุกคาม จินนี่ หลังกฎหมายใหม่บังคับใช้แค่ 1 ชม.

เพจ Drama-addict เปิดไทม์ไลน์สุดเป๊ะ กฎหมายคุกคามทางเพศมีผล 30 ธ.ค. ปุ๊บ พี่โดมจัดให้ตอนตี 1 ปั๊บ ล่าสุดเจ้าตัวอัดคลิปขอโทษ ยอมรับดื่มหนักฉลองปีใหม่ นึกว่าเป็นสาวทั่วไปที่เพื่อนชอบโพสต์แซว
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ส่งท้ายปี เมื่อเพจดังอย่าง Drama-addict ได้ออกมาขยี้ปมดราม่าของนักร้องหนุ่ม “โดม-ปกรณ์ ลัม” โดยชี้ให้เห็นถึงความบังเอิญที่น่าตกใจเกี่ยวกับ “ช่วงเวลา” ในการก่อเหตุ
Drama-addict ระบุว่า ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกฎหมายคุกคามทางเพศฉบับใหม่ในวันที่ 29 ธันวาคม 2568 และมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 ธันวาคม ซึ่งปรากฏว่า เมื่อเข้าสู่วันที่ 30 เวลาประมาณตีหนึ่ง (01.00 น.) หนุ่มโดมก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสมทันที
เพจดังระบุข้อความว่า “กฎหมายคุกคามทางเพศ ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีผลบังคับใช้วันที่ 30 พอเข้าวันที่ 30 เวลาตีหนึ่ง พี่โดมโพสต์ หลังกฏหมายบังคับใช้ได้ 1 ชั่วโมงพอดีเด๊ะเลย เหลือจะเชื่อ ประเดิมเคสแรกของแทร่”
หลังจากถูกกระแสสังคมตีกลับอย่างหนัก ล่าสุด โดม ปกรณ์ ลัม ได้อัดคลิปวิดีโอชี้แจงและขอโทษ โดยยอมรับสารภาพว่าเป็นคนพิมพ์ข้อความนั้นด้วยตัวเอง ไม่ใช่แอดมินเพจอย่างที่หลายคนสงสัยในตอนแรก โดมชี้แจงรายละเอียดดังนี้
- หลังจากไล่เช็กกับแอดมินทั้ง 7 คน พบว่าเป็นฝีมือตัวเองจริง ๆ
- คืนเกิดเหตุมีการเลี้ยงฉลองปีใหม่ ทำให้มีอาการมึนเมา (กึ่มๆ) ขาดสติยั้งคิด
- ปกติ “ดิว วีรวัฒน์” มักจะโพสต์รูปสาว ๆ ให้เพื่อนแซวกันเล่นอยู่แล้ว โดมจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรูปผู้หญิงทั่วไป ไม่ทราบมาก่อนว่าบุคคลในภาพคือ “น้องจินนี่” ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์
- ยืนยันว่าเป็นคนให้เกียรติผู้หญิง และไม่ได้สนใจเรื่องการเมือง ที่ทำไปเพราะความเข้าใจผิดและขาดสติล้วน ๆ
ในช่วงท้ายคลิป โดมได้กล่าวขอโทษจากใจจริง โดยระบุว่ารู้สึกตกใจมากเมื่อตื่นมาและทราบเรื่อง พร้อมย้ำว่าเตรียมให้ทีมงานประสานงานเพื่อเข้าไปขอโทษ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อย่างเป็นทางการต่อความผิดพลาดร้ายแรงในครั้งนี้
