แม่ช็อก จ้างแม่บ้านวันแรก แอบใส่ “เดทตอล” ในขวดนมลูก ต้องรีบหามส่งรพ. วงจรปิดจับภาพชัด ยังแก้ตัว
หัวอกแม่แทบสลาย! จ้าง “แม่บ้านรายวัน” วันแรก แอบเทเดทตอลใส่ขวดนมลูก ยายไหวตัวทัน-วงจรปิดจับภาพชัดตั้งใจทำ
เรื่องราวเตือนภัยสุดช็อกในโลกโซเชียล เมื่อเพจ “เจ๊ม้อย v+” ได้แชร์เรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่ง เจอกับเหตุการณ์ระทึกขวัญ หลังจ้างแม่บ้านรายวันผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กมาทำงานวันแรก แต่กลับเจอวีรกรรมสุดสะพรึงที่อาจพรากชีวิตลูกน้อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเที่ยง เมื่อคุณยายพาหลานขึ้นไปนอนและหยิบขวดนมที่วางทิ้งไว้มาให้หลานกิน แต่หลังจากดูดไปได้สักพัก คุณยายได้กลิ่นฉุนรุนแรงของน้ำยาฆ่าเชื้อ (เดทตอล) ตีขึ้นจมูก จึงรีบดึงขวดนมออก
เมื่อลองดมและชิมดู ก็พบว่ารสชาติขม เย็น กลิ่นเดทตอลชัดเจน ทำให้คุณแม่ที่ทราบเรื่องถึงกับช็อกและร้องไห้ด้วยความกลัว รีบพาลูกส่งโรงพยาบาลทันที
เปิดวงจรปิดสุดสยอง “จงใจวางยา”
หลังจากเกิดเรื่อง อากงและแม่บ้านคนเก่าพยายามสอบถามแม่บ้านรายวันรายนี้ เจ้าตัวอ้างว่า “เอาผ้าเช็ดเฉยๆ” แต่พอรู้ว่าเด็กถูกหามส่งโรงพยาบาล ก็อ้างว่า “จำไม่ได้ว่าทำอะไรลงไป” ก่อนจะฉวยโอกาสหนีออกจากบ้านไปทันที
เมื่อคุณแม่มาย้อนดูภาพจากกล้องวงจรปิด (CCTV) ก็ต้องขนลุกซู่ เมื่อพบหลักฐานว่าแม่บ้านรายวันตั้งใจทำ โดยนำขวดนมที่มีนมเหลือจากชั้น 3 ลงมาเติมเดทตอลที่ชั้น 2 ก่อนจะนำกลับไปวางไว้ที่หัวเตียงน้องเหมือนเดิม ราวกับวางกับดักไว้ นอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมน่าขนลุกอื่นๆ อีกเพียบ
โชคดีที่ปัจจุบันน้องปลอดภัยแล้ว แต่อยู่ในการดูแลของแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ทางโรงพยาบาลได้แนะนำให้คุณแม่นำนมไปตรวจหาสารพิษและแจ้งความดำเนินคดีทันที ซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคนเป็นแม่ในการรับคนแปลกหน้าเข้ามาทำงานในบ้าน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: