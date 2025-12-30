“คนละครึ่งพลัส” เหลือวงเงิน 6,000 ล้าน วอนเร่งใช้ให้หมด ก่อนหมดเขต 31 ธ.ค.นี้

ครม. แจ้งเตือน โครงการ “คนละครึ่งพลัส” เหลือวงเงินกว่า 6,000 ล้านบาท วอน 13 ล้านคนที่ยังใช้สิทธิ์ไม่หมด เร่งใช้จ่ายก่อนตัดสิทธิ์ 31 ธ.ค. นี้
นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่ารัฐบาลมีความห่วงใยและต้องการแจ้งเตือนไปยังประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ให้รีบดำเนินการใช้จ่ายวงเงินที่เหลืออยู่โดยเร็วที่สุด เนื่องจากโครงการกำลังจะสิ้นสุดลงภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หรือเหลือเวลาอีกเพียง 2 วันเท่านั้น
จากการตรวจสอบฐานข้อมูลล่าสุดพบว่า มีผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ 20 ล้านคน แต่ปัจจุบันมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบเต็มวงเงินไปแล้วเพียง 7 ล้านคน ส่งผลให้ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากถึง 13 ล้านคน ที่ยังมียอดวงเงินคงเหลือค้างอยู่ในระบบ รวมมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่ยังไม่ได้ถูกนำมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตามเป้าหมาย
คณะรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือและกระตุ้นเตือนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว เร่งออกมาจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและบริการในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของตน อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความคึกคัก และกระจายรายได้สู่ร้านค้ารายย่อยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ที่กำลังจะมาถึง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วันสุดท้าย คนละครึ่งพลัส รีบใช้สิทธิ ไม่หมดโดนริบทันที
- เตือนโค้งสุดท้าย “คนละครึ่งพลัสใช้ได้ถึงวันไหน” ใช้ไม่หมดถูกริบทันที
- คนละครึ่งพลัส 7 วันสุดท้าย เตือน 13 ล้านคน จ่อถูกตัดสิทธิ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: