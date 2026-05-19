ด่วน! คุมตัว “หมอดูแก้กรรม” จ.ลำพูน คดีล่วงละเมิด เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้
ยุติดราม่า “อมมังกร” หลังเหยื่อชายร้องถูกหมอดูแก้กรรม หลอกทำพิธีรักษาโรค ก่อนฉวยโอกาสล่วงละเมิดทางเพศ ตำรวจสอบสวนกลางคุมตัวสอบเครียด พร้อมเปิดแถลงการณ์ 20 พฤษภาคมนี้
ล่าสุด วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เข้าควบคุมตัวหมอดูชื่อดังจากจังหวัดลำพูน หลังมีผู้เสียหายร้องเรียนว่าถูกหมอดูรายนี้ล่วงละเมิดทางเพศระหว่างทำพิธีแก้กรรม โดยเจ้าหน้าที่เตรียมเปิดแถลงข่าวถึงความคืบหน้าของคดีในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 นี้
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเหตุการณ์ร้องเรียนที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 โดยนักธุรกิจชายวัย 32 ปี ขอความช่วยเหลือจากเพจ สายไหมต้องรอด ระบุว่าตนเข้าหาหมอดูรายนี้เพื่อรักษาอาการป่วยเรื้อรัง แต่กลับถูกล่อลวงให้ทำพิธี “แก้กรรม VIP” และฉวยโอกาสล่วงละเมิดทางเพศถึง 3 ครั้ง โดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งของพิธีกรรม
วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ผู้เสียหายเดินทางเข้าแจ้งความที่กองบังคับการปราบปราม (กองปราบ) พร้อมยืนยันดำเนินคดีให้ถึงที่สุด ไม่ขอไกล่เกลี่ย นอกจากนี้ยังมีคลิปเสียงที่ถูกเผยแพร่ แสดงให้เห็นบทสนทนาที่หมอดูซักถามเรื่องส่วนตัวและสั่งให้ผู้เสียหายกระทำการที่ไม่เหมาะสม
ต่อมาวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 เพจสายไหมต้องรอดพาผู้เสียหายรายที่สอง ซึ่งเป็นเยาวชนชายวัย 18 ปี เข้าแจ้งความเพิ่มเติม โดยระบุว่าตนเคยถูกหมอดูรายนี้กระทำอนาจารตั้งแต่อายุ 17 ปี ทำให้คดีนี้ขยายวงกว้างและถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมแอบอ้างความเชื่อเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว
ทางด้านผู้ถูกกล่าวหาเคยประกาศปิดสำนักไปเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยอ้างว่าถูกกลั่นแกล้ง ขณะที่โลกออนไลน์โยงดราม่านี้ไปถึงชื่อของอาจารย์หมอดูภาคเหนือท่านหนึ่ง
ทั้งนี้ รายละเอียดทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาสุขภาพหรือความเปราะบางทางใจ ควรระมัดระวังการเข้าหาผู้แอบอ้างความเชื่อเพื่อรักษาโรคเป็นกรณีพิเศษครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เหยื่อโผล่เพิ่ม! ลุยเอาผิด หมอดูอมมังกร เผยสุดช้ำ โดนล่วงละเมิด ตั้งแต่อายุ 17
- นักธุรกิจหนุ่ม แฉหมอดูดังภาคเหนือ หลอกอมกล้วย อ้าง แก้กรรม-รักษาป่วย แบบ VIP
- เพจดังแฉนิทานคาว โพสต์รูปหลักฐาน อาจารย์แก้กรรม อมมังกรนักธุรกิจหนุ่ม พร้อมเล่นบทสยิว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: