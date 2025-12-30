ข่าว

“คุณหญิงสุดารัตน์” เคลื่อนไหวแม้ป่วย ย้ำดาราดังคุกคามทางเพศ-ย่ำยีศักศรีดิ์ ผิดกฎหมาย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 30 ธ.ค. 2568 13:36 น.| อัปเดต: 30 ธ.ค. 2568 13:43 น.
229
โดมคุณหญิงหน่อย
แฟ้มภาพ

คุณหญิงสุดารัตน์ เคลื่อนไหวแล้วแม้ป่วย ยันในฐานะแม่ต่อกรณีการคุกคามทางเพศ ทำหน้าที่แม่ปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาว ย้ำชัดการแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเล่น แต่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมทางเพศ และเข้าข่ายการละเมิดและกระทำผิดกฎหมาย

กลายเป็นประเด็นร้อนส่งท้ายปี 2568 เมื่อบัญชีโซเชียลของนักร้องดัง โดม ปกรณ์ ลัม เข้าไปแสดงความคิดเห็นใต้ภาพของ “จินนี่” ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ ลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ด้วยถ้อยคำหยาบคายในเชิงคุกคามทางเพศ จนสร้างความไม่พอใจให้กับสังคมและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

โดยต่อมา โดม ปกรณ์ ลัม ออกมาอัดคลิปวิดีโอชี้แจงและยอมรับผิดอย่างตรงไปตรงมา

อย่างไรก็ดี ล่าสุด คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ออกมาโพสต์ผ่านเฟซุ๊กโดยระบุว่า “ดิฉันในฐานะแม่ ดิฉันขอแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นต่อกรณีการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของดิฉัน แม้ในช่วงนี้สภาพร่างกายของดิฉันจะไม่แข็งแรงนัก แต่ดิฉันจะนิ่งเฉยไม่ได้เมื่อแม่เจ็บป่วย ลูกก็ช่วยไปทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้พรรคและเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยความตั้งใจที่ดีต่อประเทศและองค์กร แต่กลับมาเกิดเหตุการเช่นนี้”

ดิฉันต้องลุกขึ้นมาทำหน้าที่แม่ปกป้องศักดิ์ศรีของลูกสาวของดิฉัน และลูกผู้หญิงทุกคน อย่างถึงที่สุด ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับใครทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเพศใด ไม่ควรถูกดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กันเช่นนี้ การแสดงความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องล้อเล่น แต่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมทางเพศ และเข้าข่ายการละเมิดและกระทำผิดกฎหมาย

ดิฉันขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยกันส่งเสียงปกป้องจินนี่ และแสดงจุดยืนเคียงข้างความถูกต้อง การออกมาเรียกร้องครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อจินนี่คนเดียว แต่เพื่อยืนยันว่าการคุกคามทางเพศไม่ว่าจะในรูปแบบใดหรือกับใครก็ตาม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในสังคมไทย และผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองก่อไว้ทั้งทางสังคมและกฎหมายอย่างยุติธรรม

ขณะที่ พรรคไทยสร้างไทย ได้แชร์โพสต์ของคุณหญิงสุดารัตน์พร้อมกับติดแฮชแท็ก #SAVEจินนี่ .

โดมปกรณ์ลัมไทยสร้างไทย
ภาพ Facebook @thaisangthaiparty
โดม ปกรณ์ ลัม
ภาพจาก : FB/Dome Pakorn Lam
ดราม่าของ โดม ปกรณ์ ลัม เริ่มจากคอมเมนต์ที่ถูกมองว่าคุกคาม
ภาพจาก : FB/Dome Pakorn Lam

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

