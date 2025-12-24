ขุดประวัติ มือยิงบนทางด่วน หนุ่มชลบุรี สันดานเดิม หมายจับติดตัว ‘พยายามฆ่า’
คืบหน้ายิงบนทางด่วน ตร.รู้ตัวมือยิงแล้ว ล่า ‘นาย ก.’ หนุ่มชลบุรีวัย 37 พบประวัติมีหมายจับติดตัว ‘พยายามฆ่า’
จากกรณีเหตุอุกอาจคนร้ายใช้อาวุธปืนรัวยิงหนุ่มวัย 34 ปี เสียชีวิตคาที่บนทางด่วนศรีรัช บริเวณหลังด่านประชาชื่นเมื่อช่วงเช้ามืดวานนี้ ล่าสุดมีความคืบหน้าสำคัญทางคดี ตำรวจสืบสวนจนทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว
แกะรอยวงจรปิด พบแวะส่งเพื่อนที่นนทบุรี พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนไล่ล่าตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายอย่างละเอียด ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่า รถหรูคันก่อเหตุได้ขับเข้าไปในซอยแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งบุคคลหนึ่งลงที่บ้านพัก
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานเชิญตัวชายคนที่ลงจากรถมาสอบปากคำเพื่อซักถามข้อมูล ชายรายนี้ได้เดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจ พร้อมให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้ไปนั่งดื่มกินกับ “นาย ก.” (ผู้ต้องสงสัย) ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง จนกระทั่ง นาย ก. ซึ่งมีอาการมึนเมา ได้ขับรถมาส่งตนที่บ้านพัก ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เมาและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุ
ทั้งนี้ ตำรวจได้จำลองสถานการณ์โดยนำรถยนต์มาให้พยานชี้ตำแหน่งที่นั่งและระบุตำแหน่งของวัตถุพยานต่างๆ ภายในรถเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวน
เปิดประวัติมือยิง: มีคดีติดตัว จากการตรวจสอบข้อมูล ทราบชื่อผู้ต้องสงสัยคือ นาย ก. อายุ 37 ปี เป็นชาวจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบประวัติพบว่ามีหมายจับของศาลในคดี “พยายามฆ่า” ติดตัวอยู่เดิม ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งในข้อหาเก่าและคดีฆ่าผู้อื่นที่เพิ่งเกิดขึ้น
