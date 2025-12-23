ข่าว

ทางด่วนฟรี ปีใหม่ 2569 เช็ก 5 สายทาง 110 ด่าน วิ่งยาว 7 วันเต็ม แถมข่าวดี Easy Pass

ทางด่วนฟรีปีใหม่ 2569

กทพ. แจ้งข่าวดี ทางด่วนฟรีปีใหม่ 2569 เช็ก 5 สายทาง 110 ด่าน นาน 7 วัน ตั้งแต่ 30 ธ.ค.-5 ม.ค. 69 พร้อมเซอร์ไพรส์คนใช้ Easy Pass คืนเงิน 50% รับวันเริ่มงาน 6 ม.ค. วันเดียวเท่านั้น

ช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักราชใหม่ 2569 กำลังจะมาถึง สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการวางแผนการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยว ล่าสุด การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ประกาศข่าวดีเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ด้วยการฟรีค่าผ่านทางจัดเต็มถึง 7 วันรวด หวังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้การจราจรลื่นไหลตลอดเทศกาล

ปักหมุดวันวิ่งฟรี เช็กเส้นทางไหนบ้าง?

กทพ. เปิดให้ประชาชนขึ้นทางด่วนฟรี ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ยาวไปจนถึงเที่ยงคืนวันที่ 5 มกราคม 2569 ครอบคลุมทางพิเศษ 5 สายทาง รวมทั้งสิ้น 110 ด่าน ดังนี้

  • ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา–ชลบุรี) 20 ด่าน
  • ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) 30 ด่าน
  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) 19 ด่าน
  • ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) 31 ด่าน
  • ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน–ปากเกร็ด) 10 ด่าน

จัดโปรแรง EASY PASS Cashback รับวันเริ่มงาน

หลังจากหมดช่วงวิ่งฟรี 7 วันแล้ว กทพ. ยังมีเซอร์ไพรส์ต่อที่สองเพื่อต้อนรับการกลับมาทำงานวันแรก ด้วยแคมเปญพิเศษ EASY PASS…Cashback มีสิทธิพิเศษคืนค่าผ่านทางทันที 50% สำหรับผู้ใช้บริการผ่านระบบ Easy Pass ในวันที่ 6 มกราคม 2569 วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่ 00.01 – 24.00 น.

แคมเปญนี้นอกจากจะเป็นการคืนกำไรและขอบคุณผู้ใช้บริการแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ใช้ทางหันมาใช้ระบบ Easy Pass กันมากขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บเงิน เพิ่มความรวดเร็วและความปลอดภัยในการเดินทาง

ใครที่ยังใช้เงินสดจ่ายค่าทางด่วน กทพ. แนะนำเป็นโอกาสดีที่จะลองเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass เพื่อรับความคุ้มค่าและความสะดวกสบายที่เหนือกว่า ยิ่งในช่วงเทศกาลที่รถเยอะ การผ่านด่านได้โดยไม่ต้องจอดรถจะช่วยประหยัดเวลาการเดินทางได้

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 7 วัน ต้อนรับปีใหม่ 2569
ภาพจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT

ข้อมูลจาก : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย EXAT

