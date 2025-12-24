จรวด BM-21 ถล่มบ้านพัง หนุ่มสระแก้ว โพสต์เศร้า “ไม่มีบ้านให้กลับแล้ว”
เปิดใจหนุ่มเจ้าของบ้าน วินาทีสิ้นเนื้อประดาตัวหลังจรวดตกใส่บ้านไม่เหลือซาก เล่าเหตุผลสุดซึ้ง พ่อไม่ยอมทิ้งพื้นที่เพราะต้องดูแล “อาป่วย” ที่ศูนย์อพยพรองรับไม่ได้
เมื่อวันอังคารที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีผู้ใช้เฟซบุ๊กหนุ่มรายหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว ได้โพสต์ภาพความเสียหายที่ทำเอาโซเชียลน้ำตาซึม เมื่อบ้านทั้งหลังถูกทำลายจนไม่เหลือชิ้นดีจากเหตุการณ์จรวด BM-21 ตกใส่ เจ้าของโพสต์ซึ่งเป็นชายหนุ่ม ได้เผยภาพซากปรักหักพังของบ้านพัก พร้อมข้อความระบุว่า การอพยพในครั้งนี้แตกต่างจากทุกครั้ง เพราะ “ไม่มีบ้านให้กลับแล้ว” โดยจรวดได้ทำลายที่พักอาศัยจนเสียหายยับเยิน แต่โชคยังเข้าข้างที่คนในครอบครัว ทั้งคุณพ่อและอา ปลอดภัยทั้งหมด และได้ย้ายออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้ว
อย่างไรก็ตาม ยังมีเรื่องน่าเป็นห่วงเล็กน้อยเมื่อสุนัขที่เลี้ยงไว้ 1 ตัว ไม่ยอมออกมาด้วย แม้ทางครอบครัวจะพยายามพาออกมาแล้วก็ตาม
หนุ่มเจ้าของบ้านยังได้เปิดเผยเบื้องหลังที่บีบหัวใจว่า ทำไมก่อนหน้านี้คุณพ่อถึงตัดสินใจไม่ยอมอพยพ โดยระบุว่า พ่อมีความกังวลเรื่องการดูแล “อา” ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวช ไม่สามารถเดินเองได้และมีปัญหาด้านการมองเห็น ที่บ้านจึงได้ออกแบบห้องและห้องน้ำแบบราบเฉพาะทางไว้เพื่อให้อาสะดวกต่อการใช้ชีวิต
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า ศูนย์อพยพ ไม่มีพื้นที่รองรับผู้ป่วยลักษณะพิเศษนี้ พ่อจึงตัดสินใจยอมเสี่ยงภัยอยู่ในพื้นที่เพื่อดูแลอาให้ดีที่สุด จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
สอดคล้องกับข้อมูลจาก กองทัพบก ที่แถลงเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา ยอมรับว่ามีการยิงอาวุธหนักเข้ามาในฝั่งไทยจริง โดยระบุว่ามีการโจมตีเกือบ 200 นัด ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า 40 หลัง และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 7 ราย
ข้อมูลคลิปจาก : FB/Tik Anupong
