พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 11:02 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 11:02 น.
51

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 2569 รอลุ้นรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเร็วๆนี้

พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยรายชื่อผู้แสดงความจำนงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 รายชื่อ ก่อนการเลือกตั้งรอบหน้าในปี 2569 ที่จะถึงนี้ โดยไม่มีการจัดลำดับ ซึ่งพบว่า 100 รายชื่อมีดังนี้

นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
นายกนก วงษ์ตระหง่าน
นายกมล วิภาดาพิสุทธิ์
นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ อดีตนายกเทศมนตรีธัญบุรี
นางกษมา จิรภัคเสถียร
นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน
นายกิติศักดิ์ นาอ่อน
นายเกรียงยศ สุดลาภา
นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
นายโกวิทย์ นาพิมพ์
นายไกรสร วิศิษฎ์วงศ์
นายขจรศักดิ์ สีทองหลาง
นายขวัญชัย สกุลทอง
นายจักรกฤษณ์ การะเกด
นายจักรวัฒน์ ฐิติพิทยา
นายจำลอง ช่วยรอด
นายจิณณา สืบสายไทย
นางสาวจิณตภา ฐิติพิทยา
นายชลัฐ รัชกิจประการ บุตรชายพิพัฒน์ รัชกิจประการ
นายชูเกียรติ น้ำเงิน
นายเชน หมั่นเขตกิจ
นายเชิง รักหาญ
นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย และบุตรชายคนโตของนายเนวอน ชิดชอบ
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ บุตรสาวชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี
นางสาวณัฐกฤตา วิบูลย์วุฒิวงศ์
นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์
นางสาวณัฐสุดา เจริญพันธุ์
นางสาวณิชกานต์ สิงห์ขจร
นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
นายทรงศักดิ์ ทองศรี
นายธนกร วังบุญคงชนะ
นายธนกฤต ชาติอนุลักษณ์
นางสาวธนัชดา ตันจรารักษ์
นายธนิศร์ ศรีประเทศ
นายธรรมรงศักดิ์ รักงาม
นายธานี เกสทอง
นายนภินทร ศรีสรรพางค์
นางสาวนันทนา สงฆ์ประชา
นายนาวิน สังฆมาตร
นายนิกร จำนง
นายบุญเกิด ทรงรัมย์
นายบุญอยู่ รอดพะดี
นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
นายปารเมศ โพธารากุล
นายปิติ ปิตุเตชะ
นางสาวปิยพร ไพบูลย์
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
นายพงศกร อรรณนพพร
นายพนม จันทร์ศรีทอง
นางสาวพัชรนันท์ โกศลสมบัตินนท์
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์
นางพัทธนันท์ สมใจ
นายพิกิฎ ศรีชนะ
นางพิชชารัตน์ เลาหะพงศ์ชนะ
นายพิเชฎฐ์ ชัยศรี
นายพินิจ จันทรสุรินทร์
นายพิบูลย์ รัชกิจประการ
นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์
นายพีรพร สุวรรณฉวี
นายพีระเพชร ศิริกุล
นางพูนสุข โพธิ์สุ
นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์
นายมงคลพัฒน์ สรรณ์ไตรภพ
นายมนตรี สันติลักขณาวงศ์
นายมานพ เกตุเมฆ
นพ.มารุต มัสยวาณิช
นายยุทธพล อังกินันท์
นายยูฮัน บูละ
นายร่มธรรม ขำนุรักษ์
นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก
นายราเชนทร์ มาลัยวงศ์
นางสาวรินทร์ลิตา อดิษะ
นายวราวุธ ศิลปอาชา
นายวันชนะ แถมยิ้ม
นายวีระยุทธ งามจิตร
นางสาววีราภรณ์ เกียรติชัยพัฒนา
นางสาวศศิธร กิตติธรกุล
นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
นายศุภชัย ใจสมุทร
นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี
นายสมนึก หาห้วยทราย
นายสมฤกษ์ บัวใหญ่
นายสรวิศ ธานีโต
นายสวัสดิ์ อุทัยแสน
นายสวาป เผ่าประทาน
นายสัญญา คงสมบัติ
นางสาวสัตตบุษย์ บุญเรือง
นายสันติ พร้อมพัฒน์
นายสิรภพ ดวงสอดศรี
นายสุพิน บุญเลิศ
นายสุรศักดิ์ เลิศรุจิกุล
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
นางสุวณา ปิยะพิสุทธิ์
นายอนุชา บูรพชัยศรี
นายอรุณ พรหมคุณ
นายอาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์
นายอารี ไกรนรา
นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
นายเอกภพ เพียรวิเศษ

เบื้องต้น ในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ พรรคภูมิใจไทย จะการนัดประชุมพรรค และแถลงนโยบายพรรคภูมิใจไทยที่จะนำเสนอต่อประชาชน ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ที่โรงละครอักษรา ศูนย์การค้าคิงพาวเวอร์ ชั้น 3 ถนนรางน้ำ พญาไท กรุงเทพมหานคร รวมถึงเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้ง สส. ครบทั้ง 500 คน และต้องจับตาว่าจะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคภูมิใจไทยทั้ง 3 รายชื่อ ด้วยหรือไม่

