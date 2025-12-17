ข่าว
เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ทุกพรรค ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ ในสนามเลือกตั้ง 2569
เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งพรรคใหญ่และพรรคใหม่ เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งต้นปี 2569 หลังยุบสภา
ใกล้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ทูลเกล้าฯ ยุบสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมเปิดรับสมัคร สส. ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ รวมถึงรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคมนี้ เพื่อปูทางสู่การหย่อนบัตรเลือกตั้งในช่วงต้นปี 2569
ล่าสุด หลายพรรคการเมืองเริ่มเปิดหน้า เปิดตัวขุนพลที่จะมาชิงเก้าอี้ผู้นำประเทศกันอย่างคึกคัก โดยสามารถสรุปรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่น่าจับตามองได้ดังนี้
พรรคประชาชน
- นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
- น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายนโยบาย
- นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายยุทธศาสตร์การเมือง และที่ปรึกษาด้านนโยบาย
พรรคเพื่อไทย
- นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติ
- นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
- นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย
พรรคภูมิใจไทย
- นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
- ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง
- นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ (ยังไม่ยืนยัน)
พรรคกล้าธรรม
- ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม
- ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค และ รมว.ศึกษาธิการ (ยังไม่ยืนยัน)
พรรคพลังประชารัฐ
- พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
- น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
- นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ
พรรครวมไทยสร้างชาติ
- นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต รมว.พลังงาน
พรรคพลวัต
- นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรค อดีต สส.พรรคเป็นธรรม
พรรครักชาติ
- นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
พรรคโอกาสใหม่
- นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรค อดีต รมว.พาณิชย์ และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)
พรรคเศรษฐกิจ
- พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรค อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ททบ.5
พรรคไทยก้าวใหม่
- ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครผู้ว่า กทม. พรรคประชาธิปัตย์
