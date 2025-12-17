เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกฯ ทุกพรรค ท้าชิงเก้าอี้นายกฯ ในสนามเลือกตั้ง 2569

ข่าว

เปิดรายชื่อ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จากพรรคการเมืองต่าง ๆ ทั้งพรรคใหญ่และพรรคใหม่ เตรียมสู้ศึกเลือกตั้งต้นปี 2569 หลังยุบสภา

ใกล้เข้าสู่โหมดการเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบ หลังจากที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ทูลเกล้าฯ ยุบสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เตรียมเปิดรับสมัคร สส. ทั้งแบบแบ่งเขต และบัญชีรายชื่อ รวมถึงรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคมนี้ เพื่อปูทางสู่การหย่อนบัตรเลือกตั้งในช่วงต้นปี 2569

ล่าสุด หลายพรรคการเมืองเริ่มเปิดหน้า เปิดตัวขุนพลที่จะมาชิงเก้าอี้ผู้นำประเทศกันอย่างคึกคัก โดยสามารถสรุปรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่น่าจับตามองได้ดังนี้

พรรคประชาชน

  • นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน
  • น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายนโยบาย
  • นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ฝ่ายยุทธศาสตร์การเมือง และที่ปรึกษาด้านนโยบาย
แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาชน
FB/ พรรคประชาชน – People’s Party

พรรคเพื่อไทย

  • นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติ
  • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย
  • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย
FB/ พรรคเพื่อไทย

พรรคภูมิใจไทย

  • นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมตรี และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
  • ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.การคลัง
  • นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ (ยังไม่ยืนยัน)
แคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย
แคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย / แฟ้มภาพ

พรรคกล้าธรรม

  • ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม
  • ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ หัวหน้าพรรค และ รมว.ศึกษาธิการ (ยังไม่ยืนยัน)
FB/ พรรคกล้าธรรม

พรรคพลังประชารัฐ

  • พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
  • น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
  • นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ
FB/ พรรคพลังประชารัฐ

พรรครวมไทยสร้างชาติ

  • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีต รมว.พลังงาน

พรรคพลวัต

  • นายกัณวีร์ สืบแสง หัวหน้าพรรค อดีต สส.พรรคเป็นธรรม

พรรครักชาติ

  • นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ อดีต รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)

พรรคโอกาสใหม่

  • นายจตุพร บุรุษพัฒน์ หัวหน้าพรรค อดีต รมว.พาณิชย์ และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

พรรคเศรษฐกิจ

  • พล.อ.รังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรค อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ททบ.5

พรรคไทยก้าวใหม่

  • ดร.เอ้ สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตผู้สมัครผู้ว่า กทม. พรรคประชาธิปัตย์

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

