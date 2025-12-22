สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง
สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ หยุดวางกับระเบิด และดำเนินการตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์
เพจเฟซบุ๊ก สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ดำเนินการเข้าสู่วันที่ 15 ว่า “แถลงการณ์กรณีการสู้รบที่ยังดำเนินอยู่ระหว่างกัมพูชาและประเทศไทย
โดยโทมัส “ทอมมี่” พิกอตต์ หัวหน้ารองโฆษก
สหรัฐอเมริกายังคงเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยยุติการสู้รบ ถอนอาวุธหนัก หยุดการวางกับระเบิด และดำเนินการอย่างเต็มที่ตามข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งรวมถึงกลไกการเร่งรัดการเก็บกู้กับระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและการแก้ไขประเด็นชายแดน เรายินดีที่บรรดาผู้นำอาเซียนมาร่วมกันในสัปดาห์นี้เพื่อสนับสนุนกัมพูชาและไทยปฏิบัติตามพันธกรณีของตนอย่างครบถ้วนในการยุติความขัดแย้งนี้”
ทั้งนี้ตามกำหนดการณ์ในวันนี้ (22 ธ.ค. 68)นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เตรียมเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา
ทางไทยย้ำจุดยืนของไทย มี 3 ข้อคือ 1 กัมพูชาต้องเป็นฝ่ายประกาศหยุดยิงก่อน 2.การหยุดยิงจะต้องเกิดขึ้นจริง อย่างต่อเนื่องและมีการสังเกตการณ์ 3.ฝ่ายกัมพูชาต้องร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิดกับฝ่ายไทยอย่างจริงจัง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สีหศักดิ์” เดินทางถึงมาเลเซีย ประชุมถกปัญหาชายแดนวันนี้ ย้ำจุดยืน 3 ข้อ
- สถานทูตจีน ผลักดัน “ไทย-กัมพูชา” หยุดยิง ชี้มีเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรคือสมบัติล้ำค่า
- สีหศักดิ์ คุยทั้ง รมต.จีนและสหรัฐฯ หารือสถานการณ์ชายแดนไทย-เขมร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: