จับตาพรรคภูมิใจไทย เคาะส่งแคนดิเดตนายกฯ ลงเลือกตั้ง 69 ในวันนี้
จับตาพรรคภูมิใจไทย เคาะส่งแคนดิเดตนายกฯ ลุยเลือกตั้ง 69 ในวันนี้ หลังจากที่ยังมีความคลุมเครือในรายชื่ออยู่ ก่อนแถลงนโยบาย 25 ธ.ค.
จับตาความเคลื่อนไหวก่อนการเลือกตั้งปี 69 โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า การคัดเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยยังไม่เสร็จสิ้น โดยความคลุมเครือใน 4 รายชื่อ
ประกอบไปด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งจะชัดเจนในวันนี้ โดยบางคนยังให้เหตุผลต้องขอกลับไปถามครอบครัวประกอบการตัดสินใจก่อน
ทั้งนี้ ในบรรดาทั้ง 3 รายชื่อจะปรากฏเป็นทีมของพรรคภูมิใจไทยและเป็นรองนายกรัฐมนตรี ควบตำแหน่งรัฐมนตรี หากได้กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งหลังเลือกตั้งรอบหน้า
นอกจากนี้ ยังมีรายงานข่าวว่าพรรคภูมิใจไทยจะแถลงนโยบายที่จะใช้ในการเลือกตั้งในวันที่ 25 ธ.ค.นี้ ซึ่งจะเป็นนโยบายพูดแล้วทำพลัส ใน 4 ด้าน เหมือนกับนโยบายรัฐบาลที่ผ่านมา
