ข่าว

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 11:10 น.
50
โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

โชเฟอร์แอปฯดัง หัวร้อนวีนผู้โดยสาร เหตุไม่พอใจค่าเที่ยวน้อย-ทางไกล อ้างระบบรับงานอัตโนมัติ ยกเงินไม่ได้ ลั่นเป็นสไตล์ส่วนตัว

จ๊อบ ศรัณย์ กาญจนาภาส Content Creator ได้โพสต์คลิปประสบการณ์การโดยสารรถรับจ้างจากแอปพลิเคชันหนึ่ง ลงในช่อง TikTok @sarankanjanapas พร้อมกับแคปชั่นว่า “เจอ B… ตัวซีเคร็ทพัทยา ตอนแปดโมงเช้า”

จากคลิปดังกล่าว ได้เกิดการโต้เถียงกันถึงเรื่องการให้บริการและการแสดงกิริยาท่าทางที่ทำให้ด้าน จ๊อบ ศรัณย์ รู้สึกไม่พึงพอใจ โดยคลิปบทสนทนาภายในรถที่มีข้อความประกอบว่า “เจอคนขับ B… หงุดหงิดที่โดนเรียกรถไฟไกลแต่ได้เงินน้อย” นั้น จ๊อบ ศรัณย์ กล่าวว่า ผมกำลังจะเข้าใจว่าพี่ หนึ่งเลยคือไม่พอใจที่เงินมันน้อย และก็ไม่รู้ระยะทางตั้งแต่ก่อนรับ

ภาพจากคลิปวิดีโอขณะคนขับรถรับจ้างโต้เถียงกับผู้โดยสาร
TikTok/ @sarankanjanapas

คนขับรถ: ไม่ พี่ตั้งรับอัตโนมัติจ๊ะ พี่ไม่ทันเห็นแล้วมันเด้งแล้วกดรับเลย

จ๊อบ ศรัณย์: ถ้าไม่อยากรับลูกค้า ก็กด Cancel (ยกเลิก)

คนขับรถ: พี่กดไม่ทัน พี่ตั้งรับอัตโนมัติจ๊ะที่รัก

จ๊อบ ศรัณย์: พี่กดไม่ทัน พี่ก็ต้องขับไปตามงานที่พี่รับงานมาอัตโนมัติ ผมก็เข้าใจแต่ว่าพี่ขับไปแล้ว (ทำท่าหงุดหงิด) แต่พี่กำลังจะบอกว่า สิ่งที่พี่หงุดหงิดมันคือรถของพี่ ซึ่งพี่มารับจ้างขับ B แต่พี่หงุดหงิด ก็ใช่ไงผมไม่ได้ว่าอะไร พี่ก็ทำไป ผมก็ทำ (ทำท่าหงุดหงิด)

จ๊อบ ศรัณย์: ตั้งแต่ผมขึ้นรถมา ผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เลย

คนขับรถ: เธอต่อว่าพี่ เธอบอกขอ Complain ว่าทำไมพี่หงุดหงิด

จ๊อบ ศรัณย์: ผมกำลังจะบอกว่าพี่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรอ (คนขับรถ ตอบสวนว่า ไม่เกี่ยวจ๊ะ) เพราะพี่ไม่คุมอารมณ์ อันนั้นถือว่าผมไม่ได้พูด ผมจะไม่ทะเลาะกับพี่แล้วตอนนี้ โอเค งั้นเราหยุดนะครับ แต่ถ้าพี่จะจิ๊จ๊ะอะไรพี่ก็จิ๊จ๊ะไป แค่นั้นเอง

@sarankanjanapas

เจอ BOLT ตัวซีเคร็ทพัทยา ตอนแปดโมงเช้า

♬ original sound – Sarankanjanapas – Sarankanjanapas

ในคลิปต่อมา (EP.2) จ๊อบ ศรัณย์ กล่าวว่า มันเป็นรถส่วนตัวพี่อะเนอะ (คนขับรถ ตอบว่า อ้าวมันไม่เกี่ยวจ๊ะ) งั้นพี่จะมารับขับ B ทำไม รถส่วนตัวที่มาขับ B กลายเป็นรถรับจ้างแล้วครับ

คนขับรถ: ไม่ใช่จ๊ะ ไม่ใช่ว่าผู้โดยสารจะมีสิทธิทำอะไรก็ได้ พูดอะไรก็ได้

จ๊อบ ศรัณย์: ผมไม่ได้กล่าวต่อว่าพี่เลย แต่ผมแค่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่พี่ทำหงุดหงิดเนี่ย มันทำให้บรรยากาศรถ…

คนขับรถ: ไม่เกี่ยวจ๊ะ … แล้วเธอจะมาให้ฉันทำตามใจผู้โดยสารนู่นนี่นั่น ไม่ได้จ้า

จ๊อบ ศรัณย์: ผมไม่เคยนั่งรถคันไหนตั้งแต่เกิดมามีคนขับ (ทำท่าหงุดหงิด) ถือซะว่าผมไม่ได้พูดแล้วกัน

คนขับรถ: อันนี้คือตัวพี่จ๊ะ

จ๊อบ ศรัณย์: ผมต้องทนฟังพี่หรอ

คนขับรถ: อันนั้นก็เรื่องของเธอ นี่มันรถฉัน

จ๊อบ ศรัณย์: โอเค งั้นผมทนฟังพี่ก็ได้

คนขับรถ: อ่า โอเค นี่มันรถฉัน

@sarankanjanapas

Replying to @Sarankanjanapas นี่มันรถฉัน EP2

♬ original sound – Sarankanjanapas – Sarankanjanapas

หลังจากที่คลิปได้ถูกแชร์ออกไป ทำให้มีหลายคนต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “เคยเจอเหมือนกันเลยค่ะ บอกว่าทีหลังอย่ากดราคาประหยัดอีกเลย คนขับไม่อยากรับหรอก ทั้งๆ ที่วันนั้นเรากดประหยัดราคา 79 ราคาปกติ 85 ต่างกันนิดเดียว แต่คนขับพูดกับเรายาวมากว่าไม่ควรกด”

“ไม่พอใจก็แค่กดยกเลิกค่ะ ถ้าของ…มันรับอัตโนมัติไปแล้วก็จริง แต่เราสามารถกดยกเลิกลูกค้าได้ถ้าเราไม่สะดวกไปรับ” , “รับอัตโนมัติก็ยกเลิกได้ค่ะ แต่คนขับกลัวเสียคะแนนค่า เพราะว่าจะขึ้นให้เลื่อนมาถึงแล้วก่อนที่จะกดรับลูกค้าขึ้นรถ ตอนนั้นคือกดยกเลิกได้เลย” เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้ ข่าว

โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้

10 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

8 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง

20 นาที ที่แล้ว
ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ดูดวง

ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ‘อุจจาวิลาส’ เคาะ 5 ราศี ดวงพลิกเป็นเศรษฐีรับปี 69

32 นาที ที่แล้ว
นาซาเผยภาพ &quot;กระจุกดาวต้นคริสต์มาส&quot; ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข ข่าวต่างประเทศ

นาซาเผยภาพ “กระจุกดาวต้นคริสต์มาส” ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.ดีอี เผยพบนักการเมือง 1-2 คน เอี่ยว MOU สิงคโปร์-สแกนม่านตา

37 นาที ที่แล้ว
หายคิดถึง &quot;นาเดีย&quot; พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก บันเทิง

หายคิดถึง “นาเดีย” พิธีกรดาวกระจาย อวดบทบาทคุณแม่ ลูกๆ น่ารักมาก

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ช่อ พรรณิการ์” เข้าแจ้งความเอาผิด มือดีตัดต่อบิดเบือนคำพูด เรื่องไทย-กัมพูชา

48 นาที ที่แล้ว
พม. เปิดโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สูงอายุ หลังละไม่เกิน 40,000 บาท เศรษฐกิจ

ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ หลังละ 4 หมื่น เปิดคุณสมบัติ-เอกสาร เช็กจุดขอรับสิทธิใกล้บ้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำอวยพรวันคริสต์มาส ภาษาอังกฤษ 2025/2568 ความหมายดี ส่งต่อให้คนที่เรารัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บ้านประชาชน จ.สระแก้ว ได้รับความเสียหาย เจออาวุธหนักเขมรยิงมั่วตกใส่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กัน จอมพลัง เปิดเคสฟ้องหมิ่นฯ เตือนเก่งโซเชียลมักโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เด็ก 14 ป่วย ‘มะเร็งลำไส้’ เพราะมื้อเช้า หมอเตือน 4 เมนูอันตราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

2 วัยรุ่นสหรัฐฯ ฆ่าเผาศพ เตรียมถูกพิจารณาคดีแบบผู้ใหญ่ โทษสูงสุดประหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวสเปนเข็น “ศพยาย” ขึ้นเครื่องบิน อ้างเพลียจนหลับ สุดท้ายโป๊ะแตก ทำเที่ยวบินโกลาหล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวหาดใหญ่บินมารับปริญญา แวะเที่ยวงานกาชาดได้ตู้เย็น ข่าว

สุดพีค สาวแวะเดินงานกาชาด 2568 จับฉลากได้สิ่งนี้ เครียดหนักขนกลับยังไงดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์ รุดเยี่ยมชาวบ้านที่ ศูนย์อพยพ ทุกคนลั่นเป็นเสียงเดียว อยากกลับบ้าน ข่าว

“เท้ง ณัฐพงษ์” รุดเยี่ยมชาวบ้านที่ ศูนย์อพยพ ทุกคนลั่นเป็นเสียงเดียว “อยากกลับบ้าน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผกก.ฉวาง แจงคลิปเสียงตำรวจเรียกผลประโยชน์ อาจเป็นเสียงจาก AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเวียดนามโว ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทย แห่ปลูก ‘หอมพวง’ แซงหอมมะลิ ข่าวต่างประเทศ

สื่อเวียดนามโว ข้าวพันธุ์ ‘Jasmine 85’ บุกยึดนาไทย แห่ปลูก ‘หอมพวง’ แซงหอมมะลิ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สีหศักดิ์” เดินทางถึงมาเลเซีย ประชุมถกปัญหาชายแดนวันนี้ ย้ำจุดยืน 3 ข้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส เตรียมโอนเงินเข้าอีก 2000 บาท ร้านค้าเฮ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส เตรียมโอนเงินเข้าอีก 2000 บาท ร้านค้าเฮ ใช้ได้ถึงวันไหน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สม รังสี” โพสต์ “ฮุนเซน” ปล่อยคลิปเสียงคุย “อิ๊งค์” ลากเขมรเข้าสู่ไฟสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบชายเดนมาร์ก-หญิงไทย เล่นสยิวบนทุ่นกลางทะเล ริมหาดพัทยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“จาตุรนต์ ฉายแสง” ลาออก ทิ้งเก้าอี้ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เจมส์ แรนซัน” ดาราซีรีย์ดัง ฆ่าตัวตายในบ้านพัก เสียชีวิตวัย 46 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ธ.ค. 2568 11:10 น.| อัปเดต: 22 ธ.ค. 2568 11:10 น.
50
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พรรคภูมิใจไทย เปิด 100 รายชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ เตรียมเลือกตั้งปี 69

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568

สถานทูตสหรัฐฯ ออกแถลงขอให้ ไทย-กัมพูชา ยุติการรบ ดำเนินการข้อตกลง

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68

ดาวพฤหัสย้าย 23 ธ.ค. 68 ‘อุจจาวิลาส’ เคาะ 5 ราศี ดวงพลิกเป็นเศรษฐีรับปี 69

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
นาซาเผยภาพ &quot;กระจุกดาวต้นคริสต์มาส&quot; ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข

นาซาเผยภาพ “กระจุกดาวต้นคริสต์มาส” ระยิบระยับกลางอวกาศ รับเทศกาลแห่งความสุข

เผยแพร่: 22 ธันวาคม 2568
Back to top button