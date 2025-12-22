โชเฟอร์แอปฯ ดัง วีนใส่ผู้โดยสาร เหตุวิ่งไกลแต่ได้เงินน้อย อ้างรับงานอัตโนมัติ ยกเลิกไม่ได้
โชเฟอร์แอปฯดัง หัวร้อนวีนผู้โดยสาร เหตุไม่พอใจค่าเที่ยวน้อย-ทางไกล อ้างระบบรับงานอัตโนมัติ ยกเงินไม่ได้ ลั่นเป็นสไตล์ส่วนตัว
จ๊อบ ศรัณย์ กาญจนาภาส Content Creator ได้โพสต์คลิปประสบการณ์การโดยสารรถรับจ้างจากแอปพลิเคชันหนึ่ง ลงในช่อง TikTok @sarankanjanapas พร้อมกับแคปชั่นว่า “เจอ B… ตัวซีเคร็ทพัทยา ตอนแปดโมงเช้า”
จากคลิปดังกล่าว ได้เกิดการโต้เถียงกันถึงเรื่องการให้บริการและการแสดงกิริยาท่าทางที่ทำให้ด้าน จ๊อบ ศรัณย์ รู้สึกไม่พึงพอใจ โดยคลิปบทสนทนาภายในรถที่มีข้อความประกอบว่า “เจอคนขับ B… หงุดหงิดที่โดนเรียกรถไฟไกลแต่ได้เงินน้อย” นั้น จ๊อบ ศรัณย์ กล่าวว่า ผมกำลังจะเข้าใจว่าพี่ หนึ่งเลยคือไม่พอใจที่เงินมันน้อย และก็ไม่รู้ระยะทางตั้งแต่ก่อนรับ
คนขับรถ: ไม่ พี่ตั้งรับอัตโนมัติจ๊ะ พี่ไม่ทันเห็นแล้วมันเด้งแล้วกดรับเลย
จ๊อบ ศรัณย์: ถ้าไม่อยากรับลูกค้า ก็กด Cancel (ยกเลิก)
คนขับรถ: พี่กดไม่ทัน พี่ตั้งรับอัตโนมัติจ๊ะที่รัก
จ๊อบ ศรัณย์: พี่กดไม่ทัน พี่ก็ต้องขับไปตามงานที่พี่รับงานมาอัตโนมัติ ผมก็เข้าใจแต่ว่าพี่ขับไปแล้ว (ทำท่าหงุดหงิด) แต่พี่กำลังจะบอกว่า สิ่งที่พี่หงุดหงิดมันคือรถของพี่ ซึ่งพี่มารับจ้างขับ B แต่พี่หงุดหงิด ก็ใช่ไงผมไม่ได้ว่าอะไร พี่ก็ทำไป ผมก็ทำ (ทำท่าหงุดหงิด)
จ๊อบ ศรัณย์: ตั้งแต่ผมขึ้นรถมา ผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เลย
คนขับรถ: เธอต่อว่าพี่ เธอบอกขอ Complain ว่าทำไมพี่หงุดหงิด
จ๊อบ ศรัณย์: ผมกำลังจะบอกว่าพี่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรอ (คนขับรถ ตอบสวนว่า ไม่เกี่ยวจ๊ะ) เพราะพี่ไม่คุมอารมณ์ อันนั้นถือว่าผมไม่ได้พูด ผมจะไม่ทะเลาะกับพี่แล้วตอนนี้ โอเค งั้นเราหยุดนะครับ แต่ถ้าพี่จะจิ๊จ๊ะอะไรพี่ก็จิ๊จ๊ะไป แค่นั้นเอง
@sarankanjanapas
เจอ BOLT ตัวซีเคร็ทพัทยา ตอนแปดโมงเช้า
ในคลิปต่อมา (EP.2) จ๊อบ ศรัณย์ กล่าวว่า มันเป็นรถส่วนตัวพี่อะเนอะ (คนขับรถ ตอบว่า อ้าวมันไม่เกี่ยวจ๊ะ) งั้นพี่จะมารับขับ B ทำไม รถส่วนตัวที่มาขับ B กลายเป็นรถรับจ้างแล้วครับ
คนขับรถ: ไม่ใช่จ๊ะ ไม่ใช่ว่าผู้โดยสารจะมีสิทธิทำอะไรก็ได้ พูดอะไรก็ได้
จ๊อบ ศรัณย์: ผมไม่ได้กล่าวต่อว่าพี่เลย แต่ผมแค่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่พี่ทำหงุดหงิดเนี่ย มันทำให้บรรยากาศรถ…
คนขับรถ: ไม่เกี่ยวจ๊ะ … แล้วเธอจะมาให้ฉันทำตามใจผู้โดยสารนู่นนี่นั่น ไม่ได้จ้า
จ๊อบ ศรัณย์: ผมไม่เคยนั่งรถคันไหนตั้งแต่เกิดมามีคนขับ (ทำท่าหงุดหงิด) ถือซะว่าผมไม่ได้พูดแล้วกัน
คนขับรถ: อันนี้คือตัวพี่จ๊ะ
จ๊อบ ศรัณย์: ผมต้องทนฟังพี่หรอ
คนขับรถ: อันนั้นก็เรื่องของเธอ นี่มันรถฉัน
จ๊อบ ศรัณย์: โอเค งั้นผมทนฟังพี่ก็ได้
คนขับรถ: อ่า โอเค นี่มันรถฉัน
@sarankanjanapas
Replying to @Sarankanjanapas นี่มันรถฉัน EP2
หลังจากที่คลิปได้ถูกแชร์ออกไป ทำให้มีหลายคนต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น “เคยเจอเหมือนกันเลยค่ะ บอกว่าทีหลังอย่ากดราคาประหยัดอีกเลย คนขับไม่อยากรับหรอก ทั้งๆ ที่วันนั้นเรากดประหยัดราคา 79 ราคาปกติ 85 ต่างกันนิดเดียว แต่คนขับพูดกับเรายาวมากว่าไม่ควรกด”
“ไม่พอใจก็แค่กดยกเลิกค่ะ ถ้าของ…มันรับอัตโนมัติไปแล้วก็จริง แต่เราสามารถกดยกเลิกลูกค้าได้ถ้าเราไม่สะดวกไปรับ” , “รับอัตโนมัติก็ยกเลิกได้ค่ะ แต่คนขับกลัวเสียคะแนนค่า เพราะว่าจะขึ้นให้เลื่อนมาถึงแล้วก่อนที่จะกดรับลูกค้าขึ้นรถ ตอนนั้นคือกดยกเลิกได้เลย” เป็นต้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ช่อ พรรณิการ์” เข้าแจ้งความเอาผิด มือดีตัดต่อบิดเบือนคำพูด เรื่องไทย-กัมพูชา
- กัน จอมพลัง เปิดเคสฟ้องหมิ่นฯ เตือนเก่งโซเชียลมักโดดเดี่ยวหน้าบัลลังก์
- สุดพีค สาวแวะเดินงานกาชาด 2568 จับฉลากได้สิ่งนี้ เครียดหนักขนกลับยังไงดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: