พรรคประชาชน เปิด 100 ชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ ก่อนลุยศึกเลือกตั้งปี 69

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 ธ.ค. 2568 09:29 น.| อัปเดต: 18 ธ.ค. 2568 09:29 น.
พรรคประชาชน เปิด 100 ชื่อ สส.บัญชีรายชื่อ ก่อนลุยศึกเลือกตั้งปี 2569 พบมี วิโรจน์-ไอซ์ รักชนก-รังสิมันต์ โรม อยู่ในลิสต์ด้วย

เว็บไซต์ พรรคประชาชน ได้รายงาน รายชื่อผู้ประสงค์ลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ เลือกตั้งทั่วไป 2569 จำนวน 100 รายชื่อ โดยรายชื่อที่ปรากฎนั้นเป็นการเรียงลำดับตามตัวอักษร ซึ่ง 100 คน ประกอบไปด้วย

กรุณพล เทียนสุวรรณ
กฤษฎา บุญทศ
กฤษฎา อุดมเวช
กษิเดช แดงเดช
กิตติชัย เตชะกุลวณิชย์
กิตติพงษ์ ปิยะวรรณโณ
กิตติศักดิ์ อารยะธำรงลักษณ์
คณาสิต พ่วงอำไพ
คณิศร ขุริรัง
คมเดช หลิมรัตน์
คำพอง เทพาคำ
ฆนัท นาคถนอมทรัพย์
จริยา เสนพงศ์
ชลธิชา แจ้งเร็ว
ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร
ชัยสักก์ สุนทรวิภาต
ชาญณรงค์ วงศ์ลา
ชุติมา คชพันธ์
โชติศักดิ์ อ่อนสูง
เซีย จำปาทอง
ฐิติพงศ์ พิมลเวชกุล
ฐิติยาภรณ์ ศุภรัตนสิทธิ
ณรงเดช อุฬารกุล
ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์
ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
ณัฐยา บุญภักดี
ณัฐวุฒิ บัวประทุม
ตามหทัย ชนะบูรณาศักดิ์
ถนัด ธรรมแก้ว
ทรงธรรม สุขสว่าง
ทวีพล ตั้งใจรักการดี
ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
เทพพร จำปานวน
แทนศร พรปัญญาภัทร
ธนพร วิจันทร์
ธนากร กลิ่นผกา
ธนู แนบเนียร
ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์
ธิวัชร์ ดำแก้ว
ธีร์ อิสระดำรงกุล
ธีรพงศ์ ชื่นชอบ
ธีรวัตร์ ปัญญาณ์ธรรมกุล
ธีรศักดิ์ จิระตราชู
ธีระ สุธีวรางกูร
ธีระชาติ ก่อตระกูล
นพณัฐ มีรักษา
นพดล สมยานนทนากุล
นรชัย อนันต์ศักดากุล
นิติพล ผิวเหมาะ
นิธิ ละเอียดดี
นิธิกร บุญยกุลเจริญ
บูรพา เล็กล้วนงาม
เบญจมาภรณ์ ศรีละบุตร
ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
ปรเมศวร์ ศิริรัตน์
ประมวล สุธีจารุวัฒน
ปรินทร์ จิระภัทรศิลป
ปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี
ปารมี ไวจงเจริญ
ปิยรัฐ จงเทพ
พริษฐ์ วัชรสินธุ
พอล ศุภศิษย์ นิ่มสุวรรณ
พีรัช สงเคราะห์
พูนศักดิ์ จันทร์จำปี
ภคมน หนุนอนันต์
ภัณฑิรา มั่นสัมฤทธิ์
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ภีศเดช สัมมานันท์
ไมตรี สมณะ
รอมฎอน ปันจอร์
รักชนก ศรีนอก
รักชาติ สุวรรณ์
รังสิมันต์ โรม
รัชนาท วานิชสมบัติ
เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล
วรวุฒิ บุตรมาตร
วริสา มีเจริญ
วัลลภ ตรีฤกษ์งาม
วาโย อัศวรุ่งเรือง
วิชิต เมธาอนันต์กุล
วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
วิสุทธิ์ ตันตินันท์
วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร
ศนิวาร บัวบาน
ศิริกัญญา ตันสกุล
ศุภโชติ ไชยสัจ
ศุภลักษณ์ บำรุงกิจ
สมชาย จันทร์แก้ว
สมเมธ ยุวะสุต
สรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ
สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ
อภิชาต พงษ์สวัสดิ์
อรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์
อัครพล ฮวบเจริญ
อัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ
อำนาจ ชุณหะนันทน์
อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
เอกภพ สิทธิวรรณธนะ

โดยชื่อที่น่าสนใจนั้นมีชื่อของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าจะไม่ลงสมัคร สส. ในสมัยหน้า รวมไปถึงมีชื่อของ สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก และ รังสิมันต์ โรม ด้วย ขณะที่ สส.ลูกเกด ชลธิชา แจ้งเร็ว ถูกปรับมาลงบัญชีรายชื่อแทน

