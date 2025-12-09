อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

อินโดนีเซีย ประกาศอัดฉีดนักกีฬาซีเกมส์ 2025 เหรียญทองละ 1 พันล้านรูเปียห์ “ปธน.ปราโบโว” ลั่นเปย์ไม่อั้น ขนทัพ 1,021 ชีวิตบุกไทยล่าแชมป์
ประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต แห่งอินโดนีเซีย ประกาศว่าจะมอบเงินรางวัลอัดฉีดสูงถึง 1 พันล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 1.9 ล้านบาท ให้แก่นักกีฬาอินโดนีเซียที่สามารถคว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ SEA Games 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568
ปราโบโว ซูเบียนโต ได้กล่าวสุนทรพจน์และสอบถามความเป็นไปได้ในการเพิ่มเงินรางวัลกับ นายปราเซตโย ฮาดี รัฐมนตรีเลขาธิการรัฐ และ นายเอริก โทฮีร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา กลางเวทีว่า รัฐบาลควรเพิ่มเงินรางวัลจากเดิม 500 ล้านรูเปียห์ (ประมาณ 9.5 แสนบาท) เป็น 1 พันล้านรูเปียห์ หรือไม่ ซึ่งเมื่อได้รับคำยืนยัน ผู้นำอินโดนีเซียจึงประกาศยอดอัดฉีดใหม่ทันที เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและให้เกียรติแก่การเสียสละของเหล่านักกีฬา
ปราโบโว ย้ำว่า เงินรางวัลดังกล่าวไม่ใช่เพียงแรงจูงใจ แต่คือการเห็นคุณค่าของวีรบุรุษนักกีฬา ขอให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันด้วยความทุ่มเททั้งกายและใจ ใช้จิตวิญญาณนักสู้และความแข็งแกร่งจากภายใน เพราะชัยชนะในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเส้นทางอาชีพของนักกีฬาเอง โดยรัฐบาลยืนยันที่จะสนับสนุนทุกคนอย่างเต็มที่
ทางด้าน นายเอริก โทฮีร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา เปิดเผยถึงความพร้อมว่า ทัพนักกีฬาอินโดนีเซียชุดนี้มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะทำหน้าที่ตัวแทนของชาติ ในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีการเตรียมความพร้อมและข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้
- นักกีฬาจะเก็บตัวเข้าค่ายฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น เป็นเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง
- อินโดนีเซียส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 1,021 คน (มากที่สุดเป็นอันดับ 4 รองจาก ไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย)
- การแข่งขัน จะลงแข่งขันใน 48 ชนิดกีฬา จากทั้งหมด 51 ชนิดกีฬา
- เป้าหมายเพื่อรักษาตำแหน่ง “เจ้าเหรียญทองอันดับ 3” ของตารางสรุปเหรียญ ให้ได้เหมือนซีเกมส์ครั้งก่อนที่กัมพูชา (ผลงานเดิม 87 ทอง, 80 เงิน, 109 ทองแดง)
ที่มา: ANTARA
