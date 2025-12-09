ข่าวกีฬาซีเกมส์

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 16:07 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 16:07 น.
58

อินโดนีเซีย ประกาศอัดฉีดนักกีฬาซีเกมส์ 2025 เหรียญทองละ 1 พันล้านรูเปียห์ “ปธน.ปราโบโว” ลั่นเปย์ไม่อั้น ขนทัพ 1,021 ชีวิตบุกไทยล่าแชมป์

ประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต แห่งอินโดนีเซีย ประกาศว่าจะมอบเงินรางวัลอัดฉีดสูงถึง 1 พันล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 1.9 ล้านบาท ให้แก่นักกีฬาอินโดนีเซียที่สามารถคว้าเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ SEA Games 2025 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568

ปราโบโว ซูเบียนโต ได้กล่าวสุนทรพจน์และสอบถามความเป็นไปได้ในการเพิ่มเงินรางวัลกับ นายปราเซตโย ฮาดี รัฐมนตรีเลขาธิการรัฐ และ นายเอริก โทฮีร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา กลางเวทีว่า รัฐบาลควรเพิ่มเงินรางวัลจากเดิม 500 ล้านรูเปียห์ (ประมาณ 9.5 แสนบาท) เป็น 1 พันล้านรูเปียห์ หรือไม่ ซึ่งเมื่อได้รับคำยืนยัน ผู้นำอินโดนีเซียจึงประกาศยอดอัดฉีดใหม่ทันที เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมและให้เกียรติแก่การเสียสละของเหล่านักกีฬา

นักกีฬาอินโดนีเซีย
FB/ กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ปราโบโว ย้ำว่า เงินรางวัลดังกล่าวไม่ใช่เพียงแรงจูงใจ แต่คือการเห็นคุณค่าของวีรบุรุษนักกีฬา ขอให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันด้วยความทุ่มเททั้งกายและใจ ใช้จิตวิญญาณนักสู้และความแข็งแกร่งจากภายใน เพราะชัยชนะในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเส้นทางอาชีพของนักกีฬาเอง โดยรัฐบาลยืนยันที่จะสนับสนุนทุกคนอย่างเต็มที่

ทางด้าน นายเอริก โทฮีร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยาวชนและกีฬา เปิดเผยถึงความพร้อมว่า ทัพนักกีฬาอินโดนีเซียชุดนี้มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มเปี่ยมที่จะทำหน้าที่ตัวแทนของชาติ ในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน โดยมีการเตรียมความพร้อมและข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

  • นักกีฬาจะเก็บตัวเข้าค่ายฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น เป็นเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่ง
  • อินโดนีเซียส่งนักกีฬาร่วมชิงชัยทั้งสิ้น 1,021 คน (มากที่สุดเป็นอันดับ 4 รองจาก ไทย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย)
  • การแข่งขัน จะลงแข่งขันใน 48 ชนิดกีฬา จากทั้งหมด 51 ชนิดกีฬา
  • เป้าหมายเพื่อรักษาตำแหน่ง “เจ้าเหรียญทองอันดับ 3” ของตารางสรุปเหรียญ ให้ได้เหมือนซีเกมส์ครั้งก่อนที่กัมพูชา (ผลงานเดิม 87 ทอง, 80 เงิน, 109 ทองแดง)

ที่มา: ANTARA

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด ซีเกมส์ ต้องพกอะไรไปบ้าง ข่าว

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” ต้องพกอะไรไปบ้าง

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

6 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ตกเวที รอบพรีลิม ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้ บันเทิง

อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

16 นาที ที่แล้ว
อนุทิน กัมพูชา ข่าว

“อนุทิน” น้ำตาคลอ หลังทหารไทยสละชีวิตกลางสนามรบ ลั่นต้องมีคนชดใช้!

20 นาที ที่แล้ว
น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก บันเทิง

น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

29 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แจ็ค เดอะโกสต์ แจงดราม่า จ่ายโบนัสนักเล่าล้านวิว ยันไม่ใช่เรื่องแปลก ให้เป็นสินน้ำใจ

48 นาที ที่แล้ว
ในหลวงทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกราย ข่าว

คลิปกองทัพภาค 2 เผย “ในหลวง” ทรงรับผู้เสียชีวิตวัย 55 ปี ขณะอพยพ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง ข่าว

เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักกล้ามดัง ไหว้ขอโทษ แม่เด็ก 9 ขวบ ปมตบหัว หวั่นหมดอนาคตอาชีพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำยาฆ่าเชื้อร้อยล้านเลขาปาล์มเลขาอบจสงขลา ข่าวการเมือง

“เลขาปาล์ม” โต้ปมน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้าน ยันเลขจริงแค่ 21 อยู่ในแผนฟื้นฟู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นตอนนี้หยุดไม่ได้แล้ว เดินหน้าหนุนทหาร จนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทำความรู้จัก จินเสวียนอวี่ พระเอกซีรีส์จีนแนวตั้ง ว่าที่เขยไทยคนใหม่ของวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN GLOBAL เปิดตัว 8 นางงาม ถือป้ายพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 บันเทิง

เปิดตัวนางงาม ถือป้ายพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 นำโดย โอปอล-แอนโทเนีย ดูผ่านช่องไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬารอชม “กุลวุฒิ-จันทร์แจ่ม” ถือธงชาติไทยในพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลักฐานชัด ลอบวางทุกรูปแบบ! บ้านหนองหญ้าแก้ว ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่อง 2 ชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป ทหารเขมรเอาเด็ก-ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ หวังใช้เป็นโล่ห์ ร้องเรียนนานาชาติ ข่าว

แฉคลิป ทหารเขมรเอาเด็ก-ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ หวังใช้เป็นโล่ห์ ร้องเรียนนานาชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กองทัพกำชับทุกหน่วย คุมเผยแพร่ “ภาพปฏิบัติการบริเวณปราสาท”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เคลื่อนไหว เรียกร้องให้ “ไทย-กัมพูชา” ทำตามข้อตกลงหยุดยิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานะ 2 ปราสาท ข่าว

ทบ.แจงสถานะ 2 ปราสาทตาควาย-คนา อัปเดตทหารไทยสูญเสียเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกินใจหาย! ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรโมชันสุดคุ้ม ก่อนโบกมือลาถาวร เศรษฐกิจ

ใจหาย! ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรฯ สุดคุ้มก่อนโบกมือลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป! รถถังไทย ยิงถล่ม บ่อนกาสิโนเขมร ราบคาบ หลังถูกใช้ตั้งฐานยิง-ซุกอาวุธโจมตี ข่าว

เปิดคลิป! รถถังไทย ยิงถล่ม บ่อนกาสิโนเขมร ราบคาบ หลังถูกใช้ตั้งฐานยิง-ซุกอาวุธโจมตี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก เปิดเผยรายชื่อพลทหารเสียชีวิต ยอดรวม 3 นาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 สายทาง วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 68 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.นี้ 3 สายทาง ครอบคลุม 63 ด่าน เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 16:07 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 16:07 น.
58
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด ซีเกมส์ ต้องพกอะไรไปบ้าง

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” ต้องพกอะไรไปบ้าง

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ตกเวที รอบพรีลิม ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
อนุทิน กัมพูชา

“อนุทิน” น้ำตาคลอ หลังทหารไทยสละชีวิตกลางสนามรบ ลั่นต้องมีคนชดใช้!

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
Back to top button