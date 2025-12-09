น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

จำได้ไหม ดาราเด็ก สังข์ทอง ปัจจุบัน สู่รั้วของชาติ “จีโน่ ชญานิน” หลานน้าเอ ไชยา สวมเครื่องแบบร่วมทีมประชาสัมพันธ์กองทัพบก
เผลอแป๊บเดียวเวลาผ่านไปไวจนน่าใจหาย ภาพจำของแฟนละครพื้นบ้าน จักรๆ วงศ์ๆ ช่อง 7 ยังคงประทับใจกับบทบาท “พระสังข์ทอง” ตัวน้อย แก้มยุ้ยน่าเอ็นดู ของ จีโน่ ชญานิน อดีตดาราเด็กชื่อดัง ปัจจุบัน เติบโตเป็นหนุ่มหล่อมาดเท่ หลังจากเรียนจบโรงเรียนเทพศิรินทร์ ก็สอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จีโน่ ชญานิน รติรุ่งโรจน์ หลานชายหัวแก้วหัวแหวนของลิเกดัง ไชยา มิตรชัย กับ แอน มิตรชัย ซึ่งห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่เพื่อโฟกัสเรื่องการเรียน เติบโตขึ้นเป็นหนุ่ม ยังคงมีเค้าโครงความน่ารักเดิม
ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @gino_chayanin เผยภาพใหม่ในมาดเคร่งขรึม นักศึกษาวิชาทหาร ขณะปฏิบัติภารกิจสำคัญร่วมกับกองทัพบก
จีโน่ ได้ระบุข้อความแสดงความรู้สึกต่อหน้าที่ในการช่วยงานราชการครั้งนี้ว่า “เป็นเกียรติมากๆ ครับ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของกองทัพบก”
ในโพสต์ แฟนคลับต่างเข้ามาชื่นชมในความมุ่งมั่นและความเท่ของจีโน่ ที่เปลี่ยนผ่านจากนักแสดงเด็กขวัญใจมหาชน ก้าวสู่เส้นทางใหม่ในการทำหน้าที่เพื่อสังคมเป็นจำนวนมาก
