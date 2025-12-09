เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง
เปิดกำหนดการ พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 เริ่ม 19.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. นี้ พบโชว์สุดอลังการจาก แบมแบม-บัวขาว-F.HERO และไฮไลต์จุดคบเพลิงดิจิทัล โดย เทนนิส พาณิภัค
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ SEA Games 2025 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก โดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง (Ever Forward)” จัดแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพฯ และชลบุรี รวม 50 ชนิดกีฬา 3 กีฬาสาธิต ชิงชัย 574 เหรียญทอง
พิธีเปิดเน้นการสร้างมาตรฐานใหม่ด้วยศักยภาพคนไทยและคนรุ่นใหม่ ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย ภายใต้ธีม “ความเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งภูมิภาค (WE ARE ONE)” จัดเต็มการแสดง 5 ชุดสุดตระการตา ได้แก่
- ชุดที่ 1 BACK TO THE ORIGIN สู่จุดเริ่มต้น
- ชุดที่ 2 IGNITE THE GAME ปลุกพลังสู่การแข่งขัน
- ชุดที่ 3 WE ARE ONE – WE ARE CONNECTED BY THE SEA การแสดงร่ายรำและกีฬาทางน้ำ สื่อถึงสายน้ำหลอมดวงใจ
- ชุดที่ 4 ONE SPIRIT จิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่ง นำแสดงศิลปะมวยไทยโดย “บัวขาว บัญชาเมฆ” ร้อยเอก สมบัติ บัญชาเมฆ
- ชุดที่ 5 BLOOMING OF ONE VICTORY มิตรภาพคือชัยชนะ ปิดท้ายด้วยโชว์จาก “แบมแบม” กันต์พิมุกต์ ภูวกุล สมาชิกวง GOT7 ศิลปินไทยระดับโลก
ขบวนพาเหรดนักกีฬาจาก 11 ชาติ เริ่มต้นด้วยบรูไนและปิดท้ายที่ประเทศไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดวอร์มทีมชาติไทย เสด็จพระราชดำเนินนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนาม โดยมี “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 และ “บี” จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักมวยสากลหญิงเหรียญทองแดงโอลิมปิก ปารีสเกมส์ รับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานอย่างยิ่งใหญ่
ไฮไลต์สำคัญพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง เริ่มต้นวิ่งไม้แรกโดย “เอสที” วารีรยา สุขเกษม นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมโอลิมปิก 2024 ส่งต่อไม้ที่ 2 ให้ สมจิตร จงจอหอ นักมวยเหรียญทองโอลิมปิก 2008 และปิดท้ายไม้สุดท้ายที่ “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เจ้าของ 2 เหรียญทองโอลิมปิกประวัติศาสตร์ ทำหน้าที่จุดไฟ “ประกายแรก” ลงบนกระถางคบเพลิงพิธีขนาดเล็ก ก่อนเปลี่ยนผ่านสู่เปลวไฟดิจิทัลด้วยเทคนิคแสงเลเซอร์ พุ่งทะยานขึ้นสู่กระถางคบเพลิงใหญ่และท้องฟ้า ปิดท้ายด้วยโดรนโชว์สัญลักษณ์ 11 ชาติ สะท้อนความยั่งยืนและนวัตกรรมแห่งยุคสมัย
สำหรับนางงามที่จะทำหน้าที่ถือป้ายชื่อทั้ง 11 ประเทศ ได้แก่
- ไทย – สุชาตา ช่วงศรี
- ฟิลิปปินส์ – แอนโทเนีย โพซิ้ว
- อินโดนีเซีย – แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส
- สิงคโปร์ – ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร
- ติมอร์-เลสเต – พนิดา เขื่อนจินดา
- มาเลเซีย – ชนนิกานต์ สุพิทยาพร
- ลาว – สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์
- เมียนมา – กีราณา หยู่ทอง
- เวียดนาม – ณิชา พูลโภคะ
- บรูไน – ซาฟฟรอน มายา สนูค
- กัมพูชา – วาเนสซ่า เว้งค์
สำหรับการแสดงจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอดสดผ่าน PPTV 36, T SPORTS, NBT และ True Visions NOW ตั้งแต่เวลา 19.00 ถึงเวลาประมาณ 21.00 น.
