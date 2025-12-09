ข่าว

เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 15:18 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 15:55 น.
เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง

เปิดกำหนดการ พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 เริ่ม 19.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. นี้ พบโชว์สุดอลังการจาก แบมแบม-บัวขาว-F.HERO และไฮไลต์จุดคบเพลิงดิจิทัล โดย เทนนิส พาณิภัค

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 หรือ SEA Games 2025 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก โดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง (Ever Forward)” จัดแข่งขันในพื้นที่กรุงเทพฯ และชลบุรี รวม 50 ชนิดกีฬา 3 กีฬาสาธิต ชิงชัย 574 เหรียญทอง

พิธีเปิดเน้นการสร้างมาตรฐานใหม่ด้วยศักยภาพคนไทยและคนรุ่นใหม่ ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัย ภายใต้ธีม “ความเป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งภูมิภาค (WE ARE ONE)” จัดเต็มการแสดง 5 ชุดสุดตระการตา ได้แก่

  • ชุดที่ 1 BACK TO THE ORIGIN สู่จุดเริ่มต้น
  • ชุดที่ 2 IGNITE THE GAME ปลุกพลังสู่การแข่งขัน
  • ชุดที่ 3 WE ARE ONE – WE ARE CONNECTED BY THE SEA การแสดงร่ายรำและกีฬาทางน้ำ สื่อถึงสายน้ำหลอมดวงใจ
  • ชุดที่ 4 ONE SPIRIT จิตวิญญาณแห่งความเป็นหนึ่ง นำแสดงศิลปะมวยไทยโดย “บัวขาว บัญชาเมฆ” ร้อยเอก สมบัติ บัญชาเมฆ
  • ชุดที่ 5 BLOOMING OF ONE VICTORY มิตรภาพคือชัยชนะ ปิดท้ายด้วยโชว์จาก “แบมแบม” กันต์พิมุกต์ ภูวกุล สมาชิกวง GOT7 ศิลปินไทยระดับโลก
บรรยากาศพิธีเชิญธงชาติ ซีเกมส์
FB/ กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ขบวนพาเหรดนักกีฬาจาก 11 ชาติ เริ่มต้นด้วยบรูไนและปิดท้ายที่ประเทศไทย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงฉลองพระองค์ชุดวอร์มทีมชาติไทย เสด็จพระราชดำเนินนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนาม โดยมี “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันเหรียญเงินโอลิมปิก 2024 และ “บี” จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักมวยสากลหญิงเหรียญทองแดงโอลิมปิก ปารีสเกมส์ รับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานอย่างยิ่งใหญ่

ไฮไลต์สำคัญพิธีจุดไฟในกระถางคบเพลิง เริ่มต้นวิ่งไม้แรกโดย “เอสที” วารีรยา สุขเกษม นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมโอลิมปิก 2024 ส่งต่อไม้ที่ 2 ให้ สมจิตร จงจอหอ นักมวยเหรียญทองโอลิมปิก 2008 และปิดท้ายไม้สุดท้ายที่ “เทนนิส” พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ เจ้าของ 2 เหรียญทองโอลิมปิกประวัติศาสตร์ ทำหน้าที่จุดไฟ “ประกายแรก” ลงบนกระถางคบเพลิงพิธีขนาดเล็ก ก่อนเปลี่ยนผ่านสู่เปลวไฟดิจิทัลด้วยเทคนิคแสงเลเซอร์ พุ่งทะยานขึ้นสู่กระถางคบเพลิงใหญ่และท้องฟ้า ปิดท้ายด้วยโดรนโชว์สัญลักษณ์ 11 ชาติ สะท้อนความยั่งยืนและนวัตกรรมแห่งยุคสมัย

สำหรับนางงามที่จะทำหน้าที่ถือป้ายชื่อทั้ง 11 ประเทศ ได้แก่

  • ไทย – สุชาตา ช่วงศรี
  • ฟิลิปปินส์ – แอนโทเนีย โพซิ้ว
  • อินโดนีเซีย – แอนชิลี สก๊อต-เคมมิส
  • สิงคโปร์ – ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร
  • ติมอร์-เลสเต – พนิดา เขื่อนจินดา
  • มาเลเซีย – ชนนิกานต์ สุพิทยาพร
  • ลาว – สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์
  • เมียนมา – กีราณา หยู่ทอง
  • เวียดนาม – ณิชา พูลโภคะ
  • บรูไน – ซาฟฟรอน มายา สนูค
  • กัมพูชา – วาเนสซ่า เว้งค์

สำหรับการแสดงจะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป โดยถ่ายทอดสดผ่าน PPTV 36, T SPORTS, NBT และ True Visions NOW ตั้งแต่เวลา 19.00 ถึงเวลาประมาณ 21.00 น.

ที่มา: ONE SPORTS

