เปิดตัวนางงาม ถือป้ายพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 นำโดย โอปอล-แอนโทเนีย ดูผ่านช่องไหน?
TPN GLOBAL เปิดตัว 8 นางงามสวยสง่า ถือป้ายพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดยิ่งใหญ่ เริ่ม 18.00 น. นำโดยโอปอล สุชาตา-แอนโทเนีย เปิดกำหนดการ พร้อมช่องทางรับชมถ่ายทอด
วันนี้ (9 ธันวาคม 2568) ได้เวลาที่ประเทศไทยจะโชว์ศักยภาพสู่สายตาชาวโลก มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยพิธีเปิดครั้งนี้ถูกยกให้เป็นไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด เพราะอัดแน่นด้วยทัพศิลปินระดับโลกและเทคโนโลยีสุดล้ำ
การเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้เน้นไปที่การผสมผสาน Performing Technology จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง พาผู้ชมย้อนเวลากลับสู่รากเหง้าและสะท้อนจิตวิญญาณของนักกีฬา โดยมีการแสดงแบ่งออกเป็น 5 ชุดหลัก นำโดยโชว์พิเศษจากศิลปินแถวหน้า ได้แก่ แบมแบม กันต์พิมุกต์ (BamBam GOT7) ศิลปิน K-Pop สัญชาติไทย, เจฟ ซาเตอร์, BNK48 รวมทั้ง เจมิไนน์-โฟร์ท, หมีเนย และทีมโคตรคูล
นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรากฏตัวของ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025 ทั้งยังต้องจับตาพิธีจุดคบเพลิในรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะสร้างภาพจำให้กับซีเกมส์ครั้งนี้
ขณะที่ TPN GLOBAL เปิดตัว 8 สาวงามที่จะร่วมสร้างความสง่างามในพิธีเปิด วันนี้ 9 ธันวาคม 2568 กับงานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ณ ราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 18.00 น. นำโดยบุคคลที่แฟนนางงามทั่วโลกจับตามอง ได้แก่
- แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 Miss Universe 2023
- นลิน ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2023 และ Miss Intercontinental 2023
- ณิชา พูลโภคะ รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2023
- วาเนสซ่า ณัฐชา เวงก์ Miss Intercontinental Thailand
- ซาฟฟรอน มายา สนูค Miss Global Thailand 2026
- ดินสอสี พนิดา เขื่อนจินดา นางสาวไทย 2567
- ชนนิกานต์ สุพิทยาพร Miss Thailand 2023 และ รองอันดับ 2 Miss Global 2023
- กีราณา หยู่ทอง นางสาวไทยนนทบุรี 2568
กำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมพิธี ณ ราชมังคลากีฬาสถาน
เวลา 14.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน
เวลา 15.00 น. เปิดประตูเข้าสู่ที่นั่ง
เวลา 18.00 น. ปิดประตู
เวลา 19.00 น. พิธีเปิดซีเกมส์ 2025
สำหรับแฟนกีฬาที่อยู่ทางบ้านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางหลักและพันธมิตร โดยช่องทางหลัก ได้แก่ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) รวมทั้งช่องพันธมิตร ประกอบด้วย T SPORTS 7, ช่อง One31, ไทยรัฐ TV32, PPTV HD 36 และ TrueVisions NOW
ข้อมูลจาก : TPN GLOBAL
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด
- คู่มือเดินทางร่วมพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 เช็กพิกัดจอดรถ พร้อมรถรับ-ส่งฟรี
- ชื่นมื่น ส.วอลเลย์บอลไทย จัดงานบายศรีรับน้อง ก่อนลุยศึกซีเกมส์ 2025
ติดตาม The Thaiger บน Google News: