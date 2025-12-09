บันเทิง

เปิดตัวนางงาม ถือป้ายพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 นำโดย โอปอล-แอนโทเนีย ดูผ่านช่องไหน?

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 14:53 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 14:55 น.
89
TPN GLOBAL เปิดตัว 8 นางงาม ถือป้ายพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ 2025

TPN GLOBAL เปิดตัว 8 นางงามสวยสง่า ถือป้ายพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดยิ่งใหญ่ เริ่ม 18.00 น. นำโดยโอปอล สุชาตา-แอนโทเนีย เปิดกำหนดการ พร้อมช่องทางรับชมถ่ายทอด

วันนี้ (9 ธันวาคม 2568) ได้เวลาที่ประเทศไทยจะโชว์ศักยภาพสู่สายตาชาวโลก มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน โดยพิธีเปิดครั้งนี้ถูกยกให้เป็นไฮไลต์ที่ไม่ควรพลาด เพราะอัดแน่นด้วยทัพศิลปินระดับโลกและเทคโนโลยีสุดล้ำ

การเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ครั้งนี้เน้นไปที่การผสมผสาน Performing Technology จัดเต็มทั้งแสง สี เสียง พาผู้ชมย้อนเวลากลับสู่รากเหง้าและสะท้อนจิตวิญญาณของนักกีฬา โดยมีการแสดงแบ่งออกเป็น 5 ชุดหลัก นำโดยโชว์พิเศษจากศิลปินแถวหน้า ได้แก่ แบมแบม กันต์พิมุกต์ (BamBam GOT7) ศิลปิน K-Pop สัญชาติไทย, เจฟ ซาเตอร์, BNK48 รวมทั้ง เจมิไนน์-โฟร์ท, หมีเนย และทีมโคตรคูล

นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรากฏตัวของ โอปอล สุชาตา ช่วงศรี มิสเวิลด์ 2025 ทั้งยังต้องจับตาพิธีจุดคบเพลิในรูปแบบใหม่ที่คาดว่าจะสร้างภาพจำให้กับซีเกมส์ครั้งนี้

ขณะที่ TPN GLOBAL เปิดตัว 8 สาวงามที่จะร่วมสร้างความสง่างามในพิธีเปิด วันนี้ 9 ธันวาคม 2568 กับงานพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ณ ราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 18.00 น. นำโดยบุคคลที่แฟนนางงามทั่วโลกจับตามอง ได้แก่

  • แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 Miss Universe 2023
  • นลิน ฉัตร์ณลิณ โชติจิรวราฉัตร รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2023 และ Miss Intercontinental 2023
  • ณิชา พูลโภคะ รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2023
  • วาเนสซ่า ณัฐชา เวงก์ Miss Intercontinental Thailand
  • ซาฟฟรอน มายา สนูค Miss Global Thailand 2026
  • ดินสอสี พนิดา เขื่อนจินดา นางสาวไทย 2567
  • ชนนิกานต์ สุพิทยาพร Miss Thailand 2023 และ รองอันดับ 2 Miss Global 2023
  • กีราณา หยู่ทอง นางสาวไทยนนทบุรี 2568
ศิลปิน TPN GLOBAL ถือป้ายพิธีซีเกมส์ 2025 - 3
ภาพจาก Facebook : TPN GLOBAL

กำหนดการสำหรับผู้เข้าร่วมพิธี ณ ราชมังคลากีฬาสถาน

เวลา 14.00 น. ลงทะเบียนเข้างาน
เวลา 15.00 น. เปิดประตูเข้าสู่ที่นั่ง
เวลา 18.00 น. ปิดประตู
เวลา 19.00 น. พิธีเปิดซีเกมส์ 2025

สำหรับแฟนกีฬาที่อยู่ทางบ้านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดได้ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางหลักและพันธมิตร โดยช่องทางหลัก ได้แก่ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) รวมทั้งช่องพันธมิตร ประกอบด้วย T SPORTS 7, ช่อง One31, ไทยรัฐ TV32, PPTV HD 36 และ TrueVisions NOW

ศิลปิน TPN GLOBAL ถือป้ายพิธีซีเกมส์ 2025 - 2
ภาพจาก Facebook : TPN GLOBAL
ศิลปิน TPN GLOBAL ถือป้ายพิธีซีเกมส์ 2025
ภาพจาก Facebook : TPN GLOBAL

ข้อมูลจาก : TPN GLOBAL

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด ซีเกมส์ ต้องพกอะไรไปบ้าง

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” ต้องพกอะไรไปบ้าง

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
อนุทิน กัมพูชา

“อนุทิน” น้ำตาคลอ หลังทหารไทยสละชีวิตกลางสนามรบ ลั่นต้องมีคนชดใช้!

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
