แฟนกีฬารอชม “กุลวุฒิ-จันทร์แจ่ม” ถือธงชาติไทยในพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 วันนี้

“บิ๊กต้อม” ธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬา ยืนยันว่า “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ กับ จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง เป็น 2 นักกีฬาที่จะถือธงชาติไทย นำทัพนักกีฬาในพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025
ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทัพนักกีฬาไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 โดยในวันนี้ (9 ธันวาคม) จะมีพิธีเปิดการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 อย่างเป็นทางการ
โดยทางสมาคมกีฬาได้ตัดสินใจให้ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันเจ้าของเหรียญเงิน โอลิมปิก 2024 ที่ประเทศฝรั่งเศส กับ จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง นักมวยสากลหญิงที่คว้าเหรียญทองแดงในโอลิมปิก 2024 จะเป็น 2 ตัวแทนที่ได้รับเกียรติให้ถือธงไตรรงค์นำขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามในช่วงพิธีเปิด
ขณะที่ตัวแทนนักกีฬาที่จะกล่าวคำปฎิญานตนนั้น ได้ทำการเลือก “บิว” ภูริพล บุญสอน นักวิ่งลมกรดทีมชาติไทยจะเป็นผู้ถือธงปฎิญาน และมีนักกีฬาอีก 2 คนที่เลือกกล่าวมี “หยู บัลลังก์ ทับทิมแดง” แชมป์โลกเทควันโด รุ่น 68 กก.คนล่าสุด กับ “ธัญญ่า” จ่าอากาศตรีหญิง ธันยพร พฤกษากร นักกีฬายิงปืนชาวไทย ประเภทปืนสั้นที่ผ่านการแข่งขันโอลิมปิกมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งการคัดเลือกนักกีฬาทั้งหมดถือว่ามีความเหมาะสมทั้งสิ้น
