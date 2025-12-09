ข่าวดาราบันเทิง

แจ็ค เดอะโกสต์ แจงดราม่า จ่ายโบนัสนักเล่าล้านวิว ยันไม่ใช่เรื่องแปลก ให้เป็นสินน้ำใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 15:47 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 15:50 น.
75

จบดราม่า แจ็ค เดอะโกสต์ ตอบชัด จ่ายเงินนักเล่าเพิ่ม 1 หมื่นบาทหากได้ล้านวิว ให้เป็นสินน้ำใจ-ไม่ใช่เรื่องแปลก เคลียร์ปมนำเรื่องแต่งมาเล่า ลั่น ไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิต แนะฟังเพื่อสนุก

หลังจากที่ พี่แจ็ค เดอะโกสต์ หรือ แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี ผู้ดำเนินรายการผี The Ghost Radio เบอร์ต้นของประเทศ ออกมาเปิดใจถึงประสบการณ์ทำงานเล่าเรื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี มีเรื่องในรายการแล้วกว่า 15,000 เรื่อง ส่วนประเด็นเรื่องที่หลายคนจับผิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งนั้น ตนยังคงย้ำเป้าหมายเดิมว่าการฟังเรื่องผีคือการฟังเพื่อความสนุก ความบันเทิง รวมทั้งเรื่องอะไรจากเรื่องเล่าบ้าง เช่น เรื่องบาปบุญคุณโทษต่าง ๆ

พี่แจ็ค เผยว่า ทุกสายที่มาเล่าเรื่องในรายการจะได้รับค่าตอบแทน โดยเรตเท่ากันหมดจำนวน 1,000 บาท ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านักเล่าคนใดมาบ่อยหรือไม่บ่อย นอกจากนี้ยังมีเงินให้ค่ากำลังใจสำหรับนักเล่าที่ทำให้คลิปมียอดวิวถึง 1 ล้านวิว จำนวน 10,000 บาท แต่ก่อนที่จะมาเล่าในรายการได้ต้องตรวจสอบกับทีมงานก่อน โดยที่ตนให้เงินค่าเล่ามาแล้ว 2 ปี

หลังจากที่ พี่แจ็ค เดอะโกสต์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมากลับมีกระแสดราม่าเรื่องการให้ค่าร่วมรายการกับนักเล่าและเงินพิเศษที่เพิ่มให้ พร้อมแจงชัดประเด็นเรื่องจริงเรื่องแต่ง เพื่อคลายความสงสัยให้ชาวเน็ตที่กำลังตั้งคำถามอยู่ตอนนี้

“ไปดราม่าได้ไงเนี่ยย 55 เอางี้นะครับ ผมผลิตรายการโดยมีแขกรับเชิญคือผู้เล่าให้โทรมาเล่าเรื่อง ผมก็ให้ค่าร่วมรายการ มันแปลกตรงไหนหว่า ส่วน 1 ล้านวิวผมให้เพิ่มเติมก็ผมให้เป็นกำลังใจสินน้ำใจในยอดวิวที่มันเยอะ มันแปลกตรงไหนหว่า

ส่วนคำถามที่ว่า มิน่าถึงมีแต่เรื่องแต่งมาเล่า คำถามคือ คนเราฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับ อะไรมันพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ คนที่มาเล่ารู้ดีที่สุด ส่วนคนฟังให้มองว่ามันก็แค่เรื่องเล่า สนุก ๆ นิทานก่อนนอน นิทานฟังเพลิน ๆ ถ้าเน้นเรื่องจริงซีเรียสแนะนำให้ฟังสารคดีครับ น่าจะตอบโจทย์มากกว่า

ฟังเอาสนุกคร้าบ เอาสนุก ฟังเรื่องผีจะจริงหรือแต่ง “มันไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตเราคร้าบบ” แต่ที่แน่ ๆ ข้างบ้าน ฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์คร้าบ ขายของซะเลย”

แจ็ค เดอะโกสต์ แจงดราม่าให้ค่าตัวนักเล่าเรื่อง
ภาพจาก Facebook : วัชรพล ฝึกใจดี
แจ็ค the ghost
ภาพจาก Youtube : TheghostradioOfficial

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด ซีเกมส์ ต้องพกอะไรไปบ้าง ข่าว

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” ต้องพกอะไรไปบ้าง

26 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

3 นาที ที่แล้ว
อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกา 2025 ตกเวที รอบพรีลิม ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้ บันเทิง

อาการล่าสุด มิสยูนิเวิร์สจาเมกาตกเวที ยังสาหัส เลือดออกในสมอง-สูญเสียการรับรู้

13 นาที ที่แล้ว
อนุทิน กัมพูชา ข่าว

“อนุทิน” น้ำตาคลอ หลังทหารไทยสละชีวิตกลางสนามรบ ลั่นต้องมีคนชดใช้!

17 นาที ที่แล้ว
น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก บันเทิง

น้องจีโน่ พระเอกสังข์ทอง โตเป็นหนุ่มแล้ว สวมเครื่องแบบ ช่วยงานกองทัพบก

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

26 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

แจ็ค เดอะโกสต์ แจงดราม่า จ่ายโบนัสนักเล่าล้านวิว ยันไม่ใช่เรื่องแปลก ให้เป็นสินน้ำใจ

46 นาที ที่แล้ว
ในหลวงทรงรับผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกราย ข่าว

คลิปกองทัพภาค 2 เผย “ในหลวง” ทรงรับผู้เสียชีวิตวัย 55 ปี ขณะอพยพ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง ข่าว

เปิดกำหนดการแสดง พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 สุดอลังการ แบมแบม ขึ้นร้องเพลงกี่โมง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นักกล้ามดัง ไหว้ขอโทษ แม่เด็ก 9 ขวบ ปมตบหัว หวั่นหมดอนาคตอาชีพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำยาฆ่าเชื้อร้อยล้านเลขาปาล์มเลขาอบจสงขลา ข่าวการเมือง

“เลขาปาล์ม” โต้ปมน้ำยาฆ่าเชื้อ 100 ล้าน ยันเลขจริงแค่ 21 อยู่ในแผนฟื้นฟู

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ลั่นตอนนี้หยุดไม่ได้แล้ว เดินหน้าหนุนทหาร จนกว่ากัมพูชาจะสิ้นสภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ทำความรู้จัก จินเสวียนอวี่ พระเอกซีรีส์จีนแนวตั้ง ว่าที่เขยไทยคนใหม่ของวงการ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
TPN GLOBAL เปิดตัว 8 นางงาม ถือป้ายพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ 2025 บันเทิง

เปิดตัวนางงาม ถือป้ายพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 นำโดย โอปอล-แอนโทเนีย ดูผ่านช่องไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แฟนกีฬารอชม “กุลวุฒิ-จันทร์แจ่ม” ถือธงชาติไทยในพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 วันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หลักฐานชัด ลอบวางทุกรูปแบบ! บ้านหนองหญ้าแก้ว ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่อง 2 ชุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิป ทหารเขมรเอาเด็ก-ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ หวังใช้เป็นโล่ห์ ร้องเรียนนานาชาติ ข่าว

แฉคลิป ทหารเขมรเอาเด็ก-ผู้หญิงเข้ามาอยู่ในบังเกอร์ หวังใช้เป็นโล่ห์ ร้องเรียนนานาชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กองทัพกำชับทุกหน่วย คุมเผยแพร่ “ภาพปฏิบัติการบริเวณปราสาท”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เคลื่อนไหว เรียกร้องให้ “ไทย-กัมพูชา” ทำตามข้อตกลงหยุดยิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ พลตรีหญิง คุณหญิงปภัสสร วัชรหทัยพัทธ์ มอบปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานะ 2 ปราสาท ข่าว

ทบ.แจงสถานะ 2 ปราสาทตาควาย-คนา อัปเดตทหารไทยสูญเสียเพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักกินใจหาย! ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรโมชันสุดคุ้ม ก่อนโบกมือลาถาวร เศรษฐกิจ

ใจหาย! ชาบูบุฟเฟต์เจ้าดัง ประกาศปิดสาขาต้นปี 69 จัดโปรฯ สุดคุ้มก่อนโบกมือลา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคลิป! รถถังไทย ยิงถล่ม บ่อนกาสิโนเขมร ราบคาบ หลังถูกใช้ตั้งฐานยิง-ซุกอาวุธโจมตี ข่าว

เปิดคลิป! รถถังไทย ยิงถล่ม บ่อนกาสิโนเขมร ราบคาบ หลังถูกใช้ตั้งฐานยิง-ซุกอาวุธโจมตี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก เปิดเผยรายชื่อพลทหารเสียชีวิต ยอดรวม 3 นาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 สายทาง วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค. 68 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันรัฐธรรมนูญ 10 ธ.ค.นี้ 3 สายทาง ครอบคลุม 63 ด่าน เช็กที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 15:47 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 15:50 น.
75
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด ซีเกมส์ ต้องพกอะไรไปบ้าง

เช็กด่วน! ขั้นตอนเข้าชมพิธีเปิด “ซีเกมส์ 2025” ต้องพกอะไรไปบ้าง

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

บาเยิร์น มิวนิค พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 9 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
อนุทิน กัมพูชา

“อนุทิน” น้ำตาคลอ หลังทหารไทยสละชีวิตกลางสนามรบ ลั่นต้องมีคนชดใช้!

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568

อินโดนีเซีย อัดฉีดนักกีฬา เหรียญละ 1 พันล้าน ให้ฮีโร่เหรียญทองซีเกมส์

เผยแพร่: 9 ธันวาคม 2568
Back to top button