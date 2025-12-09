แจ็ค เดอะโกสต์ แจงดราม่า จ่ายโบนัสนักเล่าล้านวิว ยันไม่ใช่เรื่องแปลก ให้เป็นสินน้ำใจ

จบดราม่า แจ็ค เดอะโกสต์ ตอบชัด จ่ายเงินนักเล่าเพิ่ม 1 หมื่นบาทหากได้ล้านวิว ให้เป็นสินน้ำใจ-ไม่ใช่เรื่องแปลก เคลียร์ปมนำเรื่องแต่งมาเล่า ลั่น ไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิต แนะฟังเพื่อสนุก
หลังจากที่ พี่แจ็ค เดอะโกสต์ หรือ แจ็ค วัชรพล ฝึกใจดี ผู้ดำเนินรายการผี The Ghost Radio เบอร์ต้นของประเทศ ออกมาเปิดใจถึงประสบการณ์ทำงานเล่าเรื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี มีเรื่องในรายการแล้วกว่า 15,000 เรื่อง ส่วนประเด็นเรื่องที่หลายคนจับผิดว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งนั้น ตนยังคงย้ำเป้าหมายเดิมว่าการฟังเรื่องผีคือการฟังเพื่อความสนุก ความบันเทิง รวมทั้งเรื่องอะไรจากเรื่องเล่าบ้าง เช่น เรื่องบาปบุญคุณโทษต่าง ๆ
พี่แจ็ค เผยว่า ทุกสายที่มาเล่าเรื่องในรายการจะได้รับค่าตอบแทน โดยเรตเท่ากันหมดจำนวน 1,000 บาท ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านักเล่าคนใดมาบ่อยหรือไม่บ่อย นอกจากนี้ยังมีเงินให้ค่ากำลังใจสำหรับนักเล่าที่ทำให้คลิปมียอดวิวถึง 1 ล้านวิว จำนวน 10,000 บาท แต่ก่อนที่จะมาเล่าในรายการได้ต้องตรวจสอบกับทีมงานก่อน โดยที่ตนให้เงินค่าเล่ามาแล้ว 2 ปี
หลังจากที่ พี่แจ็ค เดอะโกสต์ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมากลับมีกระแสดราม่าเรื่องการให้ค่าร่วมรายการกับนักเล่าและเงินพิเศษที่เพิ่มให้ พร้อมแจงชัดประเด็นเรื่องจริงเรื่องแต่ง เพื่อคลายความสงสัยให้ชาวเน็ตที่กำลังตั้งคำถามอยู่ตอนนี้
“ไปดราม่าได้ไงเนี่ยย 55 เอางี้นะครับ ผมผลิตรายการโดยมีแขกรับเชิญคือผู้เล่าให้โทรมาเล่าเรื่อง ผมก็ให้ค่าร่วมรายการ มันแปลกตรงไหนหว่า ส่วน 1 ล้านวิวผมให้เพิ่มเติมก็ผมให้เป็นกำลังใจสินน้ำใจในยอดวิวที่มันเยอะ มันแปลกตรงไหนหว่า
ส่วนคำถามที่ว่า มิน่าถึงมีแต่เรื่องแต่งมาเล่า คำถามคือ คนเราฟังเรื่องผีเรื่องลี้ลับ อะไรมันพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่ คนที่มาเล่ารู้ดีที่สุด ส่วนคนฟังให้มองว่ามันก็แค่เรื่องเล่า สนุก ๆ นิทานก่อนนอน นิทานฟังเพลิน ๆ ถ้าเน้นเรื่องจริงซีเรียสแนะนำให้ฟังสารคดีครับ น่าจะตอบโจทย์มากกว่า
ฟังเอาสนุกคร้าบ เอาสนุก ฟังเรื่องผีจะจริงหรือแต่ง “มันไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตเราคร้าบบ” แต่ที่แน่ ๆ ข้างบ้าน ฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์คร้าบ ขายของซะเลย”
