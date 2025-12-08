ถ่ายทอดสด พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ช่องดูออนไลน์ “แบมแบม” นำทัพโชว์สุดอลังการ

รับชม การถ่ายทอดสด พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 (SEA Games 2025) วันที่ 9 ธ.ค. พบกับโชว์ของ “แบมแบม” ศิลปินชาวไทยระดับโลก พร้อมช่องทางรับชมออนไลน์
สิ้นสุดการรอคอย วันนี้ (9 ธันวาคม) มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการ ภายใต้คำขวัญ “ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง (Ever Forward)” โดยการแข่งขันครั้งนี้จังแข่ง 50 ชนิดกีฬา 3 กีฬาสาธิค รวมถึง 1 กีฬาสร้างมุลค่า และมีการชิงชัยเหรียญรางวัลมากถึง 574 เหรียญทอง
ดยพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 ครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่เดิมจะจัดที่ ท้องสนามหลวง
นอกจากนี้ ไฮไลต์ในพิธีเปิดครั้งนี้ได้ “แบมแบม” กันต์พิมุกต์ ภูวกุล สมาชิกชาวไทยหนึ่งเดียวจากวง K-Pop ระดับโลกอย่าง GOT7 ที่เตรียมโชว์สุดอดลังการในครั้งนี้ด้วย
สำหรับแฟนกีฬาชาวไทย สามารถรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 ได้ทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 รวมไปถึงช่องทาง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กกท. พร้อมรับมือ ทัพนักกีฬากัมพูชา ร่วมซีเกมส์ เข้มความปลอดภัย 3 เท่า
- เขมร ปั่นเฟคนิวส์ ตัดต่อภาพเครื่องบิน ยุคสงครามโลก แถม แซะไทยจัดซีเกมส์ไม่ดี
- โปรแกรมการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ประจำวันที่ 8 ธ.ค. 68 วันนี้ พร้อมช่องถ่ายทอดสด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: