ถ่ายทอดสด พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ช่องดูออนไลน์ “แบมแบม” นำทัพโชว์สุดอลังการ

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 06:00 น.
รับชม การถ่ายทอดสด พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 (SEA Games 2025) วันที่ 9 ธ.ค. พบกับโชว์ของ “แบมแบม” ศิลปินชาวไทยระดับโลก พร้อมช่องทางรับชมออนไลน์

สิ้นสุดการรอคอย วันนี้ (9 ธันวาคม) มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (SEA Games 2025) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 จะเปิดฉากอย่างเป็นทางการ ภายใต้คำขวัญ “ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง (Ever Forward)” โดยการแข่งขันครั้งนี้จังแข่ง 50 ชนิดกีฬา 3 กีฬาสาธิค รวมถึง 1 กีฬาสร้างมุลค่า และมีการชิงชัยเหรียญรางวัลมากถึง 574 เหรียญทอง

ดยพิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 ครั้งนี้ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก, กรุงเทพมหานคร ซึ่งแต่เดิมจะจัดที่ ท้องสนามหลวง

Credit : Instagram @bambam1a

นอกจากนี้ ไฮไลต์ในพิธีเปิดครั้งนี้ได้ “แบมแบม” กันต์พิมุกต์ ภูวกุล สมาชิกชาวไทยหนึ่งเดียวจากวง K-Pop ระดับโลกอย่าง GOT7 ที่เตรียมโชว์สุดอดลังการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับแฟนกีฬาชาวไทย สามารถรับชมการถ่ายทอดสด พิธีเปิด ซีเกมส์ 2025 ได้ทาง NBT 2HD , T Sports 7 , PPTV HD36 รวมไปถึงช่องทาง

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

