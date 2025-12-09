หลักฐานชัด ลอบวางทุกรูปแบบ! บ้านหนองหญ้าแก้ว ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่อง 2 ชุด
เพจกองทัพบกทันกระแส เผยปฏิบัติการทวงคืน “บ้านหนองหญ้าแก้ว” สำเร็จแล้ว ล่าสุด กองทัพภาค 1 ควบคุมพื้นที่ตามเส้น 1:50,000
สถานการณ์ปะทะกันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา หลังจากวานนี้ (8 ธ.ค.68) มีการเปิดเผยปฏิบัติการของกองทัพในพื้นที่ “บ้านหนองหญ้าแก้ว” อ.โคกสูง จ. สระแก้ว ซึ่งทหารสามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้หมดแล้ว ตามเส้น 1:50,000 และอยู่ระหว่างดำเนินการวางแนวลวดหนาม
ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” มีการเปิดเผยภาพวันนี้ (9 ธ.ค.) หลังจากกำลังพลของไทยเข้าตรวจสอบพื้นที่ ซึ่งปรากฏได้ตรวจสอบพบระเบิดแสวงเครื่อง 2 ชุด ในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว
ข้อความจากเพจกองทัพบก ทันกระแสระบุว่า “นั่น !! ลอบวางทุกรูปแบบ พื้นที่ บ้านหนองหญ้าแก้ว ตรวจพบระเบิดแสวงเครื่อง 2 ชุด
- ภายในประกอบด้วย RPG-2 3 นัด ,ค.60 1 นัด
- ภายในประกอบด้วย ปรส.82 และ Dynamite
สภาพพร้อมใช้งานทั้ง 2 ชุด ดำเนินการเก็บกู้เรียบร้อยแล้ว
ขณะเดียวกันในส่วนของพื้นที่ปราสาทตาควาย วันนี้ (9 ธ.ค.) รายงานระบุ ได้ทำลายกระเช้าที่ใช้ในการส่งเสบียง เนิน 350 เป็นที่สำเร็จ ซึ่งขณะนี้ยังมีความพยายามเข้ากระทำต่อพื้นที่ต่อไป.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ทวงคืนสำเร็จ! “บ้านหนองหญ้าแก้ว” กองทัพภาค 1 คุมพื้นที่ตามเส้น 1:50,000 ได้แล้ว
- ทบ.แจงสถานะ 2 ปราสาทตาควาย-คนา อัปเดตทหารไทยสูญเสียเพิ่ม
- เปิดภาพนาที ทหารไทยใช้โดรน ทำลายเสารบกวนสัญญาณ บนดาดฟ้ากาสิโน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: