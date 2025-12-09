“แบมแบม” อ้อนแฟนคลับ งดเปิดแท่งไฟเชียร์ พิธีเปิดซีเกมส์ ลั่นจะทำให้ไทยภูมิใจ

บันเทิง

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 11:55 น.
“แบมแบม” ขอความร่วมมือแฟนคลับ งดเปิดไฟเชียร์ระหว่างโชว์ พิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ย้ำชัด อยากเคารพกฎของงานและสถานที่

แบมแบม กันต์พิมุกต์ ภูวกุล ศิลปินระดับโลกสัญชาติไทย หนึ่งในไฮไลต์สำคัญที่จะขึ้นโชว์ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X (ทวิตเตอร์) ถึงแฟนคลับที่จะเดินทางไปร่วมชมงาน ณ ราชมังคลากีฬาสถาน ในช่วงค่ำของวันที่ 9 ธันวาคม นี้ โดยระบุว่า

“ทุกคนครับ เห็นจะมีการเปิดไฟกันตอนผมโชว์ ผมขอไม่เปิดได้ไหมครับ? ผมอยากเคารพ และ ก็อยากให้ทุกคน เคารพ กฎของงานนะครับ

ไม่ว่าทุกคนจะนั่งอยู่ที่ไหน ผมรับรู้ถึง กำลังใจจากทุกคนแน่นอนครับ ขอบคุณที่อยากเป็นกำลังใจ ให้ผมในทุกวิธีนะครับ พรุ้งนี้เจอกันครับ! ผมจะทำให้ ประเทศไทย ภูมิใจ” นอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความว่า “แต่กรี๊ดสุดเสียงได้นะ”

โพสต์ของแบมแบม ซีเกมส์
สำหรับการแสดงพิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ 2025 นั้น แบมแบม นำทัพด้วยโชว์สุดพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ รวมถึงกองทัพศิลปินและคนดังมากมาย อาทิ เจฟ ซาเตอร์, โอปอล สุชาตา, BNK48, เจมิไนน์-โฟร์ท, หมีเนย และทีมโคตรคูล เรียกได้ว่าจัดเต็มกันแบบสุดๆ

โดยพิธีเปิดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ผ่านช่อง PPTV 36, T SPORTS 7, NBT และ true visions NOW

