“ธรรมนัส” ลั่นพิธีเปิดซีเกมส์วันนี้ พร้อม 100% มั่นใจตนและรัฐบาลทำดีสุดแล้ว

เผยแพร่: 09 ธ.ค. 2568 11:48 น.| อัปเดต: 09 ธ.ค. 2568 11:48 น.
ธรรมนัส ลั่นพิธีเปิดซีเกมส์วันนี้ พร้อม 100% มั่นใจตนและรัฐบาลทำดีสุดแล้ว ส่วนนักกีฬาเขมร ได้สั่งให้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยแล้ว

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงพิธีเปิดซีเกมส์ในวันนี้ว่า ต้องขอบคุณคำติชม แต่มั่นใจว่าตอนนี้มีความพร้อม 100%

เมื่อถามถึงการดูแลความปลอดภัยนักกีฬากัมพูชา ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตอนแรกนายกรัฐมนตรี เป็นห่วงเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย

เมื่อถามว่าจะมีการแยกแยะเรื่องการแข่งขันกีฬากับปัญหาชายแดนได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่มีคณะกรรมการกีฬาระหว่างประเทศอยู่แล้ว หากกระทำการใดๆ ก็จะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬา ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน จำเป็นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ

ส่วนการรักษาความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและทหารลงอยู่ด้วย ส่วนเรื่องกองเชียร์ ในสนามแทบจะไม่มีกองเชียร์ของกัมพูชาอยู่เลย จะมีก็เพียงเล็กน้อย

เมื่อถามว่าพิธีเปิดวันนี้จะสยบดราม่าที่ผ่านมาได้ใช่หรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ในฐานะประธานการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการจัดงานการแข่งขัน พยายามนำทุกองคาพยพ และสมาคมกีฬาทุกประเภทมาร่วมประชุมบูรณาการช่วยเหลือกัน เพื่อแก้ไขปัญหา และได้แต่งตั้งพล.ต.อ.ประจวบ วงศ์สุข ที่ปรึกษารมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเพื่อกำกับดูแลเรื่องของกีฬา และตั้งวอร์รูมแก้ปัญหาในทุกเรื่อง

โดยพิธีเปิดวันนี้ ไทยในฐานะเจ้าภาพ จะทำให้ดีที่สุด แต่ขอให้ดูผลพิธีเปิดซีเกมส์ในช่วงเย็นวันนี้ จะเป็นอย่างไร แต่มั่นใจว่าตนเองและรัฐบาลทำดีที่สุดแล้ว ซึ่งนายกฯก็ได้กำชับเรื่องนี้มาตลอด

“ธรรมนัส” ลั่นพิธีเปิดซีเกมส์วันนี้ พร้อม 100% มั่นใจตนและรัฐบาลทำดีสุดแล้ว

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

