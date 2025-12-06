โมเมนต์หวาน เวย์ ไทยเทเนียม ถือเค้กอวยพรวันเกิด นานา ไรบีนา หลังได้ประกันตัว

ไม่ได้หายไปไหน! เวย์ ไทยเทเนียม ถือเค้กอวยพรวันเกิด นานา ไรบีนา หลังได้ประกันตัวคดีฉ้อโกง ชาวเน็ตคอมเมนต์ชื่นชมโมเมนต์สุดอบอุ่น
หลังจาก นานา ไรบีนา ได้รับการประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราว ด้วยวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้ ต่อมาก็ได้มีการเปิดเผยคลิปนาที นานา กลับถึงบ้านพัก โดยมีลูกแฝดน้องบีน่า-น้องบรูคลินวิ่งเข้ามาโผกอดแม่ด้วยความคิดถึง ท่ามกลางหยดน้ำตาของทั้ง 3 คน
ต่อมาช่วงกลางดึกวันที่ 5 ธ.ค. 68 นานา ไรบีนา ได้ขึ้นไลฟ์ช่องติ๊กต็อกเพื่อขายของหาเงินมาใช้หนี้ทั้งหมดที่ก่อขึ้น ซึ่งตรงกับวันเกิดอายุครบ 45 ปีของเธอพอดิบพอดี งานนี้นอกจากเพื่อนสนิทอย่าง ดีเจบอย และอเล็กซ์ ณัติรุจน์ มาร่วมไลฟ์และฉลองวันเกิดด้วย
ทางด้าน เวย์ ไทยเทเนียม สามีของนานาก็ได้ถือเค้กเข้ามาเซอร์ไพรส์กลางไลฟ์อย่างอบอุ่น พร้อมอวยพรภรรยาที่กำลังเผชิญมรสุมชีวิตและเพิ่งได้รับการประกันตัวออกมาอย่างสั้น ๆ แต่เรียบง่ายว่า “ขอให้สุขภาพแข็งแรง I love You” ขณะที่ นานา ไรบีนา ก็ตอบกลับไปว่า “Love You too” ก่อนที่ทั้งสองจะสวมกอดและหอมกันด้วยความรัก ท่ามกลางคอมเมนต์ของชาวเน็ต
