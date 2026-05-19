โพสต์สุดท้าย น้องโรส เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ ใจสลาย สูญเสียเด็กเก่งอนาคตไกล
ย้อนโพสต์สุดท้าย น้องโรส เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ นิสิตเก่าดีกรีเกียรตินิยม แม่บุญธรรมเผยนาทีใจสลาย สมาร์ตวอตช์ส่งสัญญาณแจ้งเตือนการชนก่อนขาดการติดต่อ
จากกรณีเหตุสลด รถไฟบรรทุกสินค้าขบวนที่ 2126 เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อ พุ่งชนรถโดยสารประจำทาง 206 บริเวณแยกอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย หลังจากเกิดเหตุ นางวิภาดา จันทำ แม่บุญธรรมของ น้องโรส วิภารักษ์ เผ่าภูรี วัย 25 ปี ได้รับสัญญาณเตือนจากนาฬิกาสมาร์ตวอตช์ของน้องโรสส่งสัญญาณ Crash Detect หรือระบบเตือนการชน ตนจึงพยายามติดต่ออีกฝ่ายแต่ไม่เป็นผล หลังจากโทรศัพท์กว่า 10 สายก็มีคนรับ ปลายสายแจ้งว่าน้องได้รับอุบัติเหตุ
นางวิภาดาตัดสินใจตีตั๋วเครื่องบินด่วนมากรุงเทพฯ และได้รับข้อมูลจากกู้ภัยว่า 3 ศพสุดท้ายยังไม่สามารถระบุตัวตนได้ แต่หนึ่งในนั้นมีร่างของหญิงสาวมีลักษณะตัวเล็กผอมตรงกับลูกสาวบุญธรรมของเธอ
วันนี้ (19 พฤษภาคม 2569) เพจเฟซบุ๊ก ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความอาลัย ระบุข้อความว่า ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นางสาววิภารักษ์ เผ่าภูรี นิสิตเก่า สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (CA37) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569
เมื่อตรวจสอบไปยังอินสตาแกรมของน้องโรสพบว่า เจ้าตัวโพสต์สตอรี่สุดท้ายผ่านอินสตาแกรมขณะกำลังนั่งรถเมล์แถวกลางติดหน้าต่างฝั่งขวา โดยวางกระเป๋าสะพายหลังไว้บนตัก พร้อมระบุข้อความว่ากำลังเดินทางไปทำงานเป็นดีเจเวลา 17.30 น.
สำหรับ น้องโรส เป็นนิสิตเก่าเกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากฝึกงานจบทางบริษัทก็รับเข้าทำงานทันที ปัจจุบันเธอรับงานพิเศษเป็นดีเจ
อย่างไรก็ดี นางวิภาดา แม่บุญธรรม เผยว่า น้องโรสเป็นเด็กเรียนดี มีความสามารถและขยัน เธอมีความฝันว่าอยากเก็บเงินเพื่อที่จะได้กลับไปอยู่ที่บ้านและเลี้ยงดูแม่ ไม่คาดคิดว่าจะต้องมาเจอกับเหตุการณ์สลดเช่นนี้
