ด่วน! บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลง ปลด “พาย สก๊อต” พ้นทุกตำแหน่ง
บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลง ปลด พาย สก๊อต พ้นทุกตำแหน่ง ยืนยันทางบริษัทต่อต้านและไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบ
กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ ภายหลังจากที่ ทราย สก๊อต ออกมากล่าวหาว่า พาย สุนิษฐ์ สก๊อต พี่ชายได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศนั้น โดยทางกลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ ระบุว่า “กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณสุนิษฐ์ สก๊อต (คุณพาย) และขอแสดงความเสียใจอย่าง สุดซึ้งต่อคุณสิรณัฐ สก๊อต (คุณทราย) สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณสิรณัฐ สก๊อต เอง รวมถึง ผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ เข้าใจถึงความกังวล และความไม่สบายใจ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า เราต่อต้านและไม่สนับสนุน การใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น ซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอด
กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอเรียนยืนยันว่า คุณสุนิษฐ์ สก๊อต ในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตำแหน่งของ บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ”
