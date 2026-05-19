ข่าว

ด่วน! บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลง ปลด “พาย สก๊อต” พ้นทุกตำแหน่ง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 18:05 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 18:05 น.
50

บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลง ปลด พาย สก๊อต พ้นทุกตำแหน่ง ยืนยันทางบริษัทต่อต้านและไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบ

กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ออกแถลงการณ์ ภายหลังจากที่ ทราย สก๊อต ออกมากล่าวหาว่า พาย สุนิษฐ์ สก๊อต พี่ชายได้กระทำการล่วงละเมิดทางเพศนั้น โดยทางกลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ ระบุว่า “กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ รับทราบถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคุณสุนิษฐ์ สก๊อต (คุณพาย) และขอแสดงความเสียใจอย่าง สุดซึ้งต่อคุณสิรณัฐ สก๊อต (คุณทราย) สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณสิรณัฐ สก๊อต เอง รวมถึง ผู้เกี่ยวข้อง สมาชิกครอบครัว ตลอดจนสังคมโดยรวม ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ เข้าใจถึงความกังวล และความไม่สบายใจ ที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว และขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกท่าน

กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า เราต่อต้านและไม่สนับสนุน การใช้ความรุนแรงใน ครอบครัวทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางร่างกาย วาจา การคุกคาม หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ และศักดิ์ศรีของผู้อื่น ซึ่งจุดยืนดังกล่าวเป็นปณิธานที่องค์กรเรายึดถือมาโดยตลอด

กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ขอเรียนยืนยันว่า คุณสุนิษฐ์ สก๊อต ในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวได้พ้นจากทุกตำแหน่งของ บริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ยืนยันจะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยไม่มีการละเว้นหรือเลือกปฏิบัติ”

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

