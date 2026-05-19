การเงินเศรษฐกิจ

ด่วน! ครม. ไฟเขียว ไทยช่วยไทยพลัส เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ ก่อนลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 13:23 น.
ครม. อนุมัติ “ไทยช่วยไทยพลัส” ช่วยค่าครองชีพ 4 เดือน กลุ่มบัตรสวัสดิการรับเงิน 4,000 บาทอัตโนมัติ ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน 25 พ.ค. นี้ผ่านเป๋าตัง

ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ 19 พฤษภาคม 2569 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยแบ่งผู้ได้รับสิทธิออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13.18 ล้านคน)

  • รับสิทธิอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
  • รับเงินเข้าบัตร 1,000 บาทต่อเดือน รวมตลอดโครงการ 4 เดือน เป็นเงิน 4,000 บาท
  • ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าที่ร่วมรายการ

กลุ่มที่ 2: ประชาชนทั่วไป (30 ล้านคน)

  • สิทธิร่วมจ่าย 60/40 รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ในวงเงินการช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือน รวมตลอดโครงการ 4 เดือน เป็นเงิน 4,000 บาท
  • รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น
  • เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00 – 23.00 น.

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไป

  • สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ฐานข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 69)
  • ต้องไม่มีประวัติถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่ง และคนละครึ่งพลัส

ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

  • ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการ กดยอมรับเงื่อนไขในแอปพลิเคชั่น ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 30 ก.ย. 69
  • ร้านค้าใหม่ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 31 ธ.ค. 69
  • การผูกระบบฟู้ดเดลิเวอรี (Food Delivery) ทั้งร้านค้าเก่าและร้านค้าใหม่ สามารถผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 69 – 30 ก.ย. 69 (ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.)

โครงการจะเริ่มให้ประชาชนใช้สิทธิซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

