ด่วน! ครม. ไฟเขียว ไทยช่วยไทยพลัส เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ ก่อนลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้

ครม. อนุมัติ “ไทยช่วยไทยพลัส” ช่วยค่าครองชีพ 4 เดือน กลุ่มบัตรสวัสดิการรับเงิน 4,000 บาทอัตโนมัติ ประชาชนทั่วไปลงทะเบียน 25 พ.ค. นี้ผ่านเป๋าตัง
ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าวันนี้ 19 พฤษภาคม 2569 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนผ่านโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยแบ่งผู้ได้รับสิทธิออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
กลุ่มที่ 1: ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13.18 ล้านคน)
- รับสิทธิอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
- รับเงินเข้าบัตร 1,000 บาทต่อเดือน รวมตลอดโครงการ 4 เดือน เป็นเงิน 4,000 บาท
- ใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าที่ร่วมรายการ
กลุ่มที่ 2: ประชาชนทั่วไป (30 ล้านคน)
- สิทธิร่วมจ่าย 60/40 รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% ในวงเงินการช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือน รวมตลอดโครงการ 4 เดือน เป็นเงิน 4,000 บาท
- รับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น
- เริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00 – 23.00 น.
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนกลุ่มทั่วไป
- สัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- ต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ฐานข้อมูล ณ วันที่ 18 พ.ค. 69)
- ต้องไม่มีประวัติถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการคนละครึ่ง และคนละครึ่งพลัส
ร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
- ร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการ กดยอมรับเงื่อนไขในแอปพลิเคชั่น ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 30 ก.ย. 69
- ร้านค้าใหม่ เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. – 31 ธ.ค. 69
- การผูกระบบฟู้ดเดลิเวอรี (Food Delivery) ทั้งร้านค้าเก่าและร้านค้าใหม่ สามารถผูกระบบได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. 69 – 30 ก.ย. 69 (ช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น.)
โครงการจะเริ่มให้ประชาชนใช้สิทธิซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2569 ในช่วงเวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน
