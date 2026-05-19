ลูกค้าอึ้ง! สั่งอาหารผ่านแอปฯ 150 บาท ได้มาแค่ก้นถุง โทรหาร้านเจอตอกกลับแรง

GIFT T. เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 14:50 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 14:50 น.
ลูกค้าอึ้ง! สาวสั่งอาหารผ่านแอปฯ เดลิเวอรี่ 2 เมนู 150 บาท ได้มาแค่ก้นถุง โทรถามร้านเจอตอกกลับแรง “ไม่พอใจมาหน้าร้าน” ชาวเน็ตรุมจวกยับ

กลายเป็นโพสต์ที่เรียกเสียงวิจารณ์สนั่นโซเชียล เมื่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ประสบการณ์การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ชื่อดัง โดยหวังจะอิ่มอร่อยกับมื้ออาหาร แต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ที่ทำเอาไปไม่เป็นเมื่อเห็นปริมาณอาหารที่ได้รับสวนทางกับราคาที่จ่ายไป

สาวผู้เสียหายโพสต์ภาพอาหารบรรจุอยู่ในถุง 2 ถุง 2 เมนู คือ เกาเหลาเป็ด และ หมูบะเต็ง โดยจ่ายไปในราคาถุงละ 75 บาท รวมเป็นเงิน 150 บาท แต่สิ่งที่ได้รับมาคือ อาหารก้นถุง ที่เหมือนกับกินเหลือเอาไว้แล้วมาเทใส่ถุงกลับบ้านอีกที และเมื่อโทรศัพท์กลับไปสอบถามที่ร้านอาหารดังกล่าว กลับได้รับคำตอบว่า “ที่ให้ปริมาณเท่านี้เพราะโดนแอปหักค่าธรรมเนียม (GP) เหลือเงินถึงร้านแค่ 49 บาทเท่านั้น ถ้าไม่พอใจให้มาที่หน้าร้าน”

หลังจากภาพและเรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือด หลายคนชี้ว่าการขายผ่านแอปต้องบวกค่า GP ไปในราคาอาหารแล้ว ปริมาณที่ได้ควรเท่ากับหน้าร้าน ไม่ใช่มาลดปริมาณเพื่อชดเชยค่า GP

นอกจากนั้นก็มีบางส่วนแนะนำให้เจ้าของโพสต์ถ่ายภาพะและส่งรายงานปัญหาไปที่แอปพลเคชั่นโดยตรง เพื่อขอคืนเงินและตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าดังกล่าว

อ้างอิงจาก : FB พวกเราคือผู้บริโภค

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

