ถ่ายทอดสด ศึกวันกรรชัย “บุญมี” ปะทะ “สไนล์” ดวลเดือดคืนนี้ 19 พ.ค. 69
แฟนมวยเตรียมรับชมถ่ายทอดสดไฟต์นัดคาใจ “บุญมี แคนนาบิส” ดวลหมัดกับ “สไนล์ ลักเปิด” บนสังเวียนศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี ณ เวทีมวยนานาชาติรังสิต เช็กช่องทางดูสดก่อนเริ่มชก
ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี เตรียมเปิดเวทีให้ บุญมี แคนนาบิส (บุญมี Sixnine) และ สไนล์ ลักเปิด เคลียร์ปัญหาจากรายการโหนกระแสบนสังเวียนจริง แฟนมวยและชาวโซเชียลเตรียมตัวรับชมการแข่งขันในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 ณ เวทีมวยนานาชาติรังสิต โดยรายการเริ่มแข่งขันเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ส่วนคู่เอก สไนล์ และ บุญมี จะขึ้นชกเป็นคู่ที่ 7 เริ่มเวลาประมาณ 20:00 น. เป็นต้นไป
สำหรับการรับชมถ่ายทอดสด แฟนมวยสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน PRYDE TV ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ทางทีมงานเพชรยินดีระบุไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทีวีดิจิทัลเพิ่มเติม ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก เพชรยินดี และ โหนกระแส ก่อนเวลาเริ่มชกเพื่อความถูกต้อง
ไฟต์นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนจากดราม่าหน้าจอสู่การแข่งขันที่มีกรรมการและกติกาชัดเจน หลังจากก่อนหน้านี้ “เสี่ยโบ๊ท” เข้ามาไกล่เกลี่ยจนข้อตกลงลงตัว ทำให้ไฟต์นี้ได้รับความสนใจสูงขึ้นกว่าเดิม
เช็กช่องทางรับชม ศึกวันกรรชัย 19 พ.ค. 69
รายการ: ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี
คู่เอก: บุญมี แคนนาบิส VS สไนล์ ลักเปิด (ขึ้นชกเป็นคู่ที่ 7 เริ่มเวลาประมาณ 20:00 น.)
วันแข่งขัน: 19 พฤษภาคม 2569
เวลา: เริ่มแข่งขันประมาณ 18.00 น.
สถานที่: เวทีมวยนานาชาติรังสิต
ถ่ายทอดสด: PRYDE TV (ช่องทางหลัก)
หมายเหตุ: โปรดติดตามการยืนยันช่องทางถ่ายทอดสดทางทีวีจากเพจผู้จัดอีกครั้งก่อนเริ่มรายการ
ย้อนที่มา ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี ทำไมต้องขึ้นชกมวย
- มีเหตุปะทะกันช่วงสงกรานต์ที่ราชบุรี
- ทั้งคู่มาเคลียร์กันในรายการโหนกระแส
- เกิดข้อเสนอให้ขึ้นชกแบบถูกกติกา
- เพชรยินดีรับจัดเป็นไฟต์ ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี
ไฟต์ บุญมี แคนนาบิส VS สไนล์ ลักเปิด ไม่ได้เริ่มจากโปรโมเตอร์จับคู่มวยธรรมดา แต่เกิดจากดราม่าช่วงสงกรานต์ที่ จ.ราชบุรี หลังมีเหตุทำร้ายร่างกายกัน ก่อนเรื่องจะถูกพูดถึงในโลกออนไลน์และถูกดึงเข้ามาเคลียร์ในรายการ โหนกระแส
ต้นทางของเรื่องมาจากเหตุการณ์ช่วงสงกรานต์ที่ราชบุรี โดย บุญมี แคนนาบิส ระบุว่าเขาถูก สไนล์ ลักเปิด ทำร้ายร่างกาย ขณะที่ต่อมาฝั่งสไนล์ยอมรับผิดและมีการขอโทษต่อหน้าคู่กรณี โดย MGR Online รายงานว่า ทั้งสองได้มาเจอกันครั้งแรกหลังเหตุการณ์ และฝ่ายสไนล์ยอมรับความผิดพลาด เข้าสู่กระบวนการเยียวยา ส่วนคดีความสามารถพูดคุยและตกลงกันได้ตามกฎหมาย
หลังจากนั้น เรื่องถูกนำมาเล่าต่อในรายการ โหนกระแส ตอน “เพลงมันเข้าหู หมัดเลยเข้าหน้า” เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 69 โดยทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยกันต่อหน้า หนุ่ม กรรชัย และมีการพูดถึงแนวคิดให้ขึ้นชกแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อปิดประเด็นคาใจบนเวทีที่มีกติกา ไม่ใช่ปล่อยให้ไปจบกันเองนอกระบบ
เพชรยินดีรับหน้าที่จัดไฟต์นี้อย่างเป็นทางการในชื่อ ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี ภายใต้แนวคิด “ถ้าเย็นไม่ได้ ก็ทำให้มันถูกต้อง” เปลี่ยนความแค้นนอกจอมาพิสูจน์กันด้วยกติกามวย มีกรรมการควบคุม และคนดูร่วมเป็นสักขีพยาน
ก่อนถึงวันชก กระแสยังเดือดต่อ เพราะช่วงแถลงข่าวทั้งคู่เกือบปะทะกันอีกรอบ หลังตกลงกันไม่ลงตัวเรื่องกติกา เช่น จะชกกี่ยก และพักกี่นาที ก่อนที่ เสี่ยโบ๊ท จะเข้ามาช่วยสงบสถานการณ์และทำให้ไฟต์เดินหน้าต่อได้
