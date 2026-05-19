ถ่ายทอดสด ศึกวันกรรชัย “บุญมี” ปะทะ “สไนล์” ดวลเดือดคืนนี้ 19 พ.ค. 69

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 13:56 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 14:20 น.
แฟนมวยเตรียมรับชมถ่ายทอดสดไฟต์นัดคาใจ “บุญมี แคนนาบิส” ดวลหมัดกับ “สไนล์ ลักเปิด” บนสังเวียนศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี ณ เวทีมวยนานาชาติรังสิต เช็กช่องทางดูสดก่อนเริ่มชก

ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี เตรียมเปิดเวทีให้ บุญมี แคนนาบิส (บุญมี Sixnine) และ สไนล์ ลักเปิด เคลียร์ปัญหาจากรายการโหนกระแสบนสังเวียนจริง แฟนมวยและชาวโซเชียลเตรียมตัวรับชมการแข่งขันในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 ณ เวทีมวยนานาชาติรังสิต โดยรายการเริ่มแข่งขันเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ส่วนคู่เอก สไนล์ และ บุญมี จะขึ้นชกเป็นคู่ที่ 7 เริ่มเวลาประมาณ 20:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับการรับชมถ่ายทอดสด แฟนมวยสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน PRYDE TV ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่ทางทีมงานเพชรยินดีระบุไว้ อย่างไรก็ตาม หากมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทีวีดิจิทัลเพิ่มเติม ผู้จัดการแข่งขันจะแจ้งรายละเอียดอีกครั้ง ดังนั้นโปรดตรวจสอบข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก เพชรยินดี และ โหนกระแส ก่อนเวลาเริ่มชกเพื่อความถูกต้อง

ไฟต์นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนจากดราม่าหน้าจอสู่การแข่งขันที่มีกรรมการและกติกาชัดเจน หลังจากก่อนหน้านี้ “เสี่ยโบ๊ท” เข้ามาไกล่เกลี่ยจนข้อตกลงลงตัว ทำให้ไฟต์นี้ได้รับความสนใจสูงขึ้นกว่าเดิม

&quot;บุญมี แคนนาบิส&quot; ดวลหมัดกับ &quot;สไนล์ ลักเปิด&quot;
เช็กช่องทางรับชม ศึกวันกรรชัย 19 พ.ค. 69

  • รายการ: ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี

  • คู่เอก: บุญมี แคนนาบิส VS สไนล์ ลักเปิด (ขึ้นชกเป็นคู่ที่ 7 เริ่มเวลาประมาณ 20:00 น.)

  • วันแข่งขัน: 19 พฤษภาคม 2569

  • เวลา: เริ่มแข่งขันประมาณ 18.00 น.

  • สถานที่: เวทีมวยนานาชาติรังสิต

  • ถ่ายทอดสด: PRYDE TV (ช่องทางหลัก)

  • หมายเหตุ: โปรดติดตามการยืนยันช่องทางถ่ายทอดสดทางทีวีจากเพจผู้จัดอีกครั้งก่อนเริ่มรายการ

ย้อนที่มา ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี ทำไมต้องขึ้นชกมวย

  • มีเหตุปะทะกันช่วงสงกรานต์ที่ราชบุรี
  • ทั้งคู่มาเคลียร์กันในรายการโหนกระแส
  • เกิดข้อเสนอให้ขึ้นชกแบบถูกกติกา
  • เพชรยินดีรับจัดเป็นไฟต์ ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี

ไฟต์ บุญมี แคนนาบิส VS สไนล์ ลักเปิด ไม่ได้เริ่มจากโปรโมเตอร์จับคู่มวยธรรมดา แต่เกิดจากดราม่าช่วงสงกรานต์ที่ จ.ราชบุรี หลังมีเหตุทำร้ายร่างกายกัน ก่อนเรื่องจะถูกพูดถึงในโลกออนไลน์และถูกดึงเข้ามาเคลียร์ในรายการ โหนกระแส

ต้นทางของเรื่องมาจากเหตุการณ์ช่วงสงกรานต์ที่ราชบุรี โดย บุญมี แคนนาบิส ระบุว่าเขาถูก สไนล์ ลักเปิด ทำร้ายร่างกาย ขณะที่ต่อมาฝั่งสไนล์ยอมรับผิดและมีการขอโทษต่อหน้าคู่กรณี โดย MGR Online รายงานว่า ทั้งสองได้มาเจอกันครั้งแรกหลังเหตุการณ์ และฝ่ายสไนล์ยอมรับความผิดพลาด เข้าสู่กระบวนการเยียวยา ส่วนคดีความสามารถพูดคุยและตกลงกันได้ตามกฎหมาย

หลังจากนั้น เรื่องถูกนำมาเล่าต่อในรายการ โหนกระแส ตอน “เพลงมันเข้าหู หมัดเลยเข้าหน้า” เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 69 โดยทั้งสองฝ่ายมานั่งพูดคุยกันต่อหน้า หนุ่ม กรรชัย และมีการพูดถึงแนวคิดให้ขึ้นชกแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อปิดประเด็นคาใจบนเวทีที่มีกติกา ไม่ใช่ปล่อยให้ไปจบกันเองนอกระบบ

เพชรยินดีรับหน้าที่จัดไฟต์นี้อย่างเป็นทางการในชื่อ ศึกวันกรรชัย by เพชรยินดี ภายใต้แนวคิด “ถ้าเย็นไม่ได้ ก็ทำให้มันถูกต้อง” เปลี่ยนความแค้นนอกจอมาพิสูจน์กันด้วยกติกามวย มีกรรมการควบคุม และคนดูร่วมเป็นสักขีพยาน

ก่อนถึงวันชก กระแสยังเดือดต่อ เพราะช่วงแถลงข่าวทั้งคู่เกือบปะทะกันอีกรอบ หลังตกลงกันไม่ลงตัวเรื่องกติกา เช่น จะชกกี่ยก และพักกี่นาที ก่อนที่ เสี่ยโบ๊ท จะเข้ามาช่วยสงบสถานการณ์และทำให้ไฟต์เดินหน้าต่อได้

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

