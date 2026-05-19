เคาะแล้ว! วันหยุดพิเศษ 16 ต.ค.69 เฉพาะกทม.พร้อมสั่ง WFH 3 สั่ง
ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค. 69 ในเขตกรุงเทพฯ พร้อมสั่งราชการ Work from Home ช่วง 12-15 ต.ค. รองรับการประชุมธนาคารโลกและ IMF
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประจำปี 2569 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิก ครม. จึงได้อนุมัติให้ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.)
นอกจากนี้ ยังมีมติให้หน่วยราชการในพื้นที่ กทม. ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) ในช่วงก่อนการประชุม ดังนี้
- วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569
- วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569
- วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2569
สำหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนที่ตั้งอยู่โดยรอบสถานที่จัดการประชุม ทางรัฐบาลขอความร่วมมือให้แต่ละแห่งพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และการปฏิบัติงาน
ส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็น หรือมีการนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้า หากยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือกระทบกับการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมได้ตามที่เห็นควร
นางสาวรัชดา กล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรการทั้งหมดนี้มีจุดประสงค์หลักเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 1.5 หมื่นคน จาก 190 ประเทศ ทั้งรัฐมนตรีคลัง ผู้ว่าการธนาคารกลาง ผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลก ผู้นำทางความคิด และนักวิชาการชั้นนำ ที่จะเดินทางมาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจและการเงินโลก รวมถึงแนวทางการรับมือกับความท้าทายร่วมกัน
