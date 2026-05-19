ร่วมยินดี! แมมโบ้ ยุรการ ลูกชาย แซม ยุรนันท์ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเล

ยินดี! แมมโบ้ ยุรการ ลูกชายของอดีตดาราดัง แซม ยุรนันท์ ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานริมทะเล แม่มุก มาริษา คอมเมนต์ต้อนรับลูกสะใภ้
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดี ๆ ของครอบครัวคนบันเทิง เมื่อ แมมโบ้ ยุรการ ลูกชายคนโตของอดีตนักแสดงดัง แซม ยุรนันท์ และมุก มาริษา ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตกริมทะเลสุดโรแมนติก โดยมีคุณแม่มุก มาริษา เข้าไปคอมเมนต์ต้อนรับลูกสะใภ้คนสวยด้วยเช่นกัน ระบุว่า “น่ารักสุด ๆ” นอกจากนั้นก็ยังมีเพื่อนของทั้งคู่ รวมถึงชาวเน็ตเข้าไปแสดงความยินดีใต้คลิปกันอย่างท่วมท้น
ทั้งนี้ในไอจีสตอรี่ของ แมมโบ้ ยุรการ ก็ได้มีการรับแท็กภาพจากสตอรี่ของเพื่อน โดยเผยให้เห็นการ์ดงานแต่งงาน ที่ระบุวันจัดงานในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค (Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) กรุงเทพมหานคร
อ้างอิงจาก : IG ypmambo
