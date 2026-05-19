สีหศักดิ์ เตรียมคุยกับเขมร ใต้กรอบอนุสัญญา UNCLOS หลังยกเลิก MOU44 พร้อมเลือก พล.อ.สมศักดิ์ นั่งเก้าอี้ประธาน JBC
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ความคืบหน้าการยกเลิก MOU44 ว่า ได้แจ้งให้ทางกัมพูชาทราบแล้ว ซึ่งต่อไปต้องมาพูดคุยกันภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
UNCLOS ว่าจะมาเจอกันอย่างไร
เมื่อถามว่าจะมีการส่งรายชื่อ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่ นายสีหศักดิ์กล่าวว่า คาดว่าเร็วๆ นี้ เพราะได้ชื่อประธาน JBC แล้ว
เมื่อถามว่าทำไมถึงเลือก พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา นั่งเก้าอี้ประธาน JBC นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า จะได้ประสานงานการทำงานระหว่าง JBC ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องการปักปันเขตแดน และการทำงานในกรอบ GBC และ RBC ให้มีการประสานงานกันและทำงานไปด้วยกัน
เมื่อถามว่า เป็นความต้องการของนายสีหศักดิ์เองใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตนดูจากลักษณะงานต่อไปว่าเป็นอย่างไรซึ่งคงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคเพียงอย่างเดียว
