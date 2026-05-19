“ทีมชัชชาติ” เหมาบิลบอร์ด เปิดตัวแคมเปญ “กรุงเทพฯ ทำงาน!” หลังลาออกผู้ว่าฯ
“ทีมชัชชาติ” เหมาบิลบอร์ด เปิดตัวแคมเปญ “กรุงเทพฯ ทำงาน!” หลังลาออกผู้ว่าฯ ลุยศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. สมัย 2 ต่อ
หลังจากที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ถือเป็นการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งก่อนครบวาระในวันที่ 21 พ.ค. 2569
ส่วนสาเหตุที่ประกาศลาออกก่อนครบวาระมี 2 ปัจจัยหลัก ปัจจัยแรกคือการเตรียมความพร้อมเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ อีกหนึ่งสมัย ปัจจัยที่สองเป็นเหตุผลส่วนตัวที่จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อร่วมแสดงความยินดีในพิธีรับปริญญาบัตรของบุตรชาย ซึ่งมีกำหนดในวันที่ 22 พ.ค.นี้
ขณะที่ กกต. ยืนยันว่า แม้นายชัชชาติจะยื่นหนังสือลาออกล่วงหน้าก่อนครบวาระ แต่แผนการจัดการเลือกตั้งทั้งหมดยังคงยึดตามกรอบระยะเวลาเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยจะเปิดรับสมัครผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม. และ สก. ในระหว่างวันที่ 28 พ.ค. – 1 มิ.ย.2569
ล่าสุด (19 พ.ค.) ผู้ใช้บัญชี X “ทีมชัชชาติ” โพสต์ภาพเปิดตัวแคมเปญ “กรุงเทพฯ ทำงาน!” บนป้ายดิจิทัลบิลบอร์ด บริเวณเส้นทางด่วนวิภาวดี-พระราม 4 โดยระบุแคปชั่นว่า “ลาออกเมื่อวาน วันนี้เปิดตัวแคมเปญ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ชัชชาติ” เผยใบลาออกมีผลวันนี้ 17.00 น. ขอทำงานจนถึงวินาทีสุดท้าย
- “ชัชชาติ” ลาออกตำแหน่งผู้ว่าฯ บินไปเยี่ยมบุตรชาย ก่อนกลับมาเปิดตัว 28 พ.ค.
- ชวนอ่าน นโยบายชัชชาติ 214 ข้อ ต้อนรับผล กกตรับรองผู้ว่ากทม. ให้ “ชัชาติ” เป็นผู้ว่ากรุงเทพคนที่ 17
ติดตาม The Thaiger บน Google News: