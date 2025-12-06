ไอซ์ รักชนก ถามแรง “ซีเกมส์ 2025” ทำไมปังขนาดนี้ ป้ายคนโตหรากว่าโลโก้แข่ง
รักชนก ศรีนอก ถามตรงๆ คนจัดซีเกมส์หนล่าสุดที่บ้าเรารับหน้าเสื้อเจ้าภาพ ทำไมถึงออกมาปังขนาดนี้ ? ป้ายซีเกมส์ แต่คนใหญ่กว่าโลโก้
เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมา “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.เขต 28 กรุงเทพฯ พรรคประชาชน โพสต์แสดงความเห็นถึงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจั่วหัวผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork โดยตั้งคำถามว่า “ทำไม ซีเกมส์ ถึงออกมา ปัง ขนาดนี้ ?”
จากนั้นเนื้อหาในโพสต์ของสส.หญิงพรรคปชน. ระบุต่อทันที ถึงคำตอบง่ายๆ ว่า คือพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว อะไรๆ ก็เปลี่ยน เปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนคนทำงาน เปลี่ยนผู้รับเหมา แล้วก็ยังเปลี่ยน “สัดส่วนของส่วนต่าง”
“แกอย่าคิดมาก เราหมายถึงในเมื่องบมันน้อยก็เลยต้องประหยัดไง คุณภาพของต่างๆก็อาจจะต้องลดลงมา ให้มันสอดคล้องกับราคาที่เงินจ่ายไปจริงๆ ตั้งแต่ค่าป้ายต่างๆ ค่าซ้อมส้วม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าที่พัก ค่าบริหารจัดการ ค่าพิธีการ ค่านั้นค่านี่ต่างๆ ทุกอย่างต้องเก็บหมด”
อีกทั้งเจ้าของงานเค้าก็อยากจะใช้เจ้าประจำที่รู้มือ รู้งาน รู้รับรู้จ่ายรู้แบ่งปัน รวมถึงรสนิยมธีมงานที่ตรงใจผู้มีอำนาจ สิ่งต่างๆก็เลยถูกเป็นสไตล์นักการเมืองท้องถิ๊น ท้องถิ่น ดังเช่นที่เห็นอินโฟป้ายโฆษณาต่างๆ แถมการบริหารจัดการวิกฤติ ณ ตอนนี้ก็คุณภาพก็ตามโควต้ารัฐมนตรี
แน่นอนว่า รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าภาพใหญ่งานซีเกมส์ครั้งนี้นั้นมาจากกกก แต่น แตน แต๊นนนนนน
*เปิดเสียงแบบลำโพงรถแห่* “พ ร ร ค ก ล้ า ธ ร ร ม”
แถมยังมี นายธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยไปอีก ประเทศไทยเราจะโชคดีอะไรเช่นนี้
ได้เห็นฝีมือพรรคกล้าธรรมชัดๆอีกเรื่องแล้ว เอาปรบมือสิ รออะไร !
ป้ายซีเกมส์ แต่คนใหญ่กว่าโลโก้ แถมยังไม่มีข้อมูลการแข่งขันอะไรใดใดทั้งสิ้นในป้ายนี้ แม้แต่คิวอาร์โค้ดให้แสกนไปดูข้อมูลต่ออะไรก็ไม่มี งานระดับภูมิภาคหน้าตาของประเทศชาติที่จัดแบบแบบบ้านๆ กันเองอะเนอะ เอ้า อยากได้หน้าก็ต้องช่วยกันโปรโมทให้เค้าเยอะหน่อย พวกเราช่วยกันแชร์
เปิดหน้าฟาดต่อ ! มุมกกท. ฮึ่มฟ้องคนหมิ่นซีเกมส์ 2025
ขณะเดียวกัน หลังจากวานนี้ (5 ธ.ค.) การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ “กกท.” ออกมาประกาศเตรียมดำเนินคดีกับผู้บิดเบือนข้อมูลการจัดซีเกมส์ โดยหิ่นประมาทให้เกิดความเสียกาย จะฟ้องฟันผิดทั้งแพ่งและอาญานั้น
สส.ไอซ์ รักชนก ระบุถึงเรื่องดังกล่าว ต่อเนื่องจากปมลากยาวการจัดแข่งซีเกมส์หนนี้ แล้วต่อมาประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ต้องมาเจออะไรเช่นนี้อีก โดยระบุในโพสต์ของตัวเองด้วยว่า เวลามีเรื่องทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรยังไม่เคยเห็นออกมาแอคอาร์ต ขึงขัง ขู่กรรโชกโฮกฮาก หรือไม่มีเห็นว่าจะมีท่าทีที่จริงจังอะไรขนาดนี้มาก่อน
“สันดาน เอ้ยยย นิสัยเหมือนใครนะ คุ้นๆ เอะอะๆ ถูกวิจารณ์ ถูกพูดถึงหน่อยก็จะฟ้องๆ นิสัยแบบนี้ทำงานด้วยกันแล้วมันเป็นโรคติดต่อหรือยังไงนะ”
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ไอซ์ รักชนก เดือด ปภ. หัวพูดอย่าง หางพูดอีกอย่าง ปม เอกสารเยียวยาน้ำท่วม
- อนุทิน ส่งธรรมนัส-อรรถกร ดูดราม่าซีเกมส์ ย้ำยังไม่แย่กว่ากัมพูชา
- หัวหน้ามาร์คทำถึง! ไปดูคลิป อภิสิทธิ์ ผุดแคมเปญ All Markชวนสมัครพรรคปชป.
ติดตาม The Thaiger บน Google News: