ไอซ์ รักชนก ถามแรง “ซีเกมส์ 2025” ทำไมปังขนาดนี้ ป้ายคนโตหรากว่าโลโก้แข่ง

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 06 ธ.ค. 2568 13:18 น.| อัปเดต: 06 ธ.ค. 2568 13:18 น.
50
แฟ้มภาพ

รักชนก ศรีนอก ถามตรงๆ คนจัดซีเกมส์หนล่าสุดที่บ้าเรารับหน้าเสื้อเจ้าภาพ ทำไมถึงออกมาปังขนาดนี้ ? ป้ายซีเกมส์ แต่คนใหญ่กว่าโลโก้

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2568 ที่ผ่านมา “ไอซ์” รักชนก ศรีนอก สส.เขต 28 กรุงเทพฯ พรรคประชาชน โพสต์แสดงความเห็นถึงการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยจั่วหัวผ่านบัญชีเฟซบุ๊ก @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork โดยตั้งคำถามว่า “ทำไม ซีเกมส์ ถึงออกมา ปัง ขนาดนี้ ?”

จากนั้นเนื้อหาในโพสต์ของสส.หญิงพรรคปชน. ระบุต่อทันที ถึงคำตอบง่ายๆ ว่า คือพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้ว อะไรๆ ก็เปลี่ยน เปลี่ยนนโยบาย เปลี่ยนคนทำงาน เปลี่ยนผู้รับเหมา แล้วก็ยังเปลี่ยน “สัดส่วนของส่วนต่าง”

ป้ายสปอนเซอร์ใกล้ที่จุด คบเพลิงซีเกมส์
ภาพ @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ป้ายโปรโมตซีเกมส์ในสนามราชมังคลากีฬาสถาน
ภาพ @สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว

“แกอย่าคิดมาก เราหมายถึงในเมื่องบมันน้อยก็เลยต้องประหยัดไง คุณภาพของต่างๆก็อาจจะต้องลดลงมา ให้มันสอดคล้องกับราคาที่เงินจ่ายไปจริงๆ ตั้งแต่ค่าป้ายต่างๆ ค่าซ้อมส้วม ค่าเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา ค่าที่พัก ค่าบริหารจัดการ ค่าพิธีการ ค่านั้นค่านี่ต่างๆ ทุกอย่างต้องเก็บหมด”

อีกทั้งเจ้าของงานเค้าก็อยากจะใช้เจ้าประจำที่รู้มือ รู้งาน รู้รับรู้จ่ายรู้แบ่งปัน รวมถึงรสนิยมธีมงานที่ตรงใจผู้มีอำนาจ สิ่งต่างๆก็เลยถูกเป็นสไตล์นักการเมืองท้องถิ๊น ท้องถิ่น ดังเช่นที่เห็นอินโฟป้ายโฆษณาต่างๆ แถมการบริหารจัดการวิกฤติ ณ ตอนนี้ก็คุณภาพก็ตามโควต้ารัฐมนตรี

แน่นอนว่า รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เจ้าภาพใหญ่งานซีเกมส์ครั้งนี้นั้นมาจากกกก แต่น แตน แต๊นนนนนน
*เปิดเสียงแบบลำโพงรถแห่* “พ ร ร ค ก ล้ า ธ ร ร ม”

แถมยังมี นายธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยไปอีก ประเทศไทยเราจะโชคดีอะไรเช่นนี้
ได้เห็นฝีมือพรรคกล้าธรรมชัดๆอีกเรื่องแล้ว เอาปรบมือสิ รออะไร !

ป้ายซีเกมส์ แต่คนใหญ่กว่าโลโก้ แถมยังไม่มีข้อมูลการแข่งขันอะไรใดใดทั้งสิ้นในป้ายนี้ แม้แต่คิวอาร์โค้ดให้แสกนไปดูข้อมูลต่ออะไรก็ไม่มี งานระดับภูมิภาคหน้าตาของประเทศชาติที่จัดแบบแบบบ้านๆ กันเองอะเนอะ เอ้า อยากได้หน้าก็ต้องช่วยกันโปรโมทให้เค้าเยอะหน่อย พวกเราช่วยกันแชร์

run to augsburg
แฟ้มภาพ Facebook @FC Augsburg

เปิดหน้าฟาดต่อ ! มุมกกท. ฮึ่มฟ้องคนหมิ่นซีเกมส์ 2025

ขณะเดียวกัน หลังจากวานนี้ (5 ธ.ค.) การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ “กกท.” ออกมาประกาศเตรียมดำเนินคดีกับผู้บิดเบือนข้อมูลการจัดซีเกมส์ โดยหิ่นประมาทให้เกิดความเสียกาย จะฟ้องฟันผิดทั้งแพ่งและอาญานั้น

สส.ไอซ์ รักชนก ระบุถึงเรื่องดังกล่าว ต่อเนื่องจากปมลากยาวการจัดแข่งซีเกมส์หนนี้ แล้วต่อมาประชาชนที่วิพากษ์วิจารณ์ต้องมาเจออะไรเช่นนี้อีก โดยระบุในโพสต์ของตัวเองด้วยว่า เวลามีเรื่องทุจริตคอรัปชั่นในองค์กรยังไม่เคยเห็นออกมาแอคอาร์ต ขึงขัง ขู่กรรโชกโฮกฮาก หรือไม่มีเห็นว่าจะมีท่าทีที่จริงจังอะไรขนาดนี้มาก่อน

“สันดาน เอ้ยยย นิสัยเหมือนใครนะ คุ้นๆ เอะอะๆ ถูกวิจารณ์ ถูกพูดถึงหน่อยก็จะฟ้องๆ นิสัยแบบนี้ทำงานด้วยกันแล้วมันเป็นโรคติดต่อหรือยังไงนะ”

นครปฐมพร้อมแล้ว ซีเกมส์รั้งที่ 33 วันที่ 9 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 20
ภาพ @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
รักชนกศรีนอกตั้งคำถามการจัดการซีเกมส์ ครั้งที่ 33
ภาพ @รักชนก ศรีนอก – Rukchanok Srinork
ธรรมนัสดราม่าซีเกมส์
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

