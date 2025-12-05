ข่าวดาราบันเทิง

ทนายสายหยุด เปิดเหตุผล ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” 1 ล้านบาท

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 16:11 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 16:11 น.
ทนายสายหยุด แจงในโหนกระแสวันนี้ 5 ธันวาคม 2568 ย้ำชัดเหตุผล ศาลปล่อยตัวชั่วคราว นานา ไรบีนา เปิดยอดเสียหายที่ตำรวจยื่นไป

กลายเป็นประเด็นสืบเนื่องหลังจากที่ ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู อัปเดตความเคลื่อนไหวของลูกความคดีร้อนอย่าง นานา ไรบีนา ที่ปัจจุบันได้รับการประกันตัว 1 ล้านบาท ออกมาสู้คดีที่ถูกกล่าวหาใน 2 ข้อหา คือ ฉ้อโกงและแชร์ลูกโซ่

ล่าสุด ทนายสายหยุด เพ็งบุญชู ถึงเรื่องตอนไปรับคดีของ นานา ไรบีนา เมื่อวานนี้ ที่ตอนแรกนั้นมีกระแสอ้างว่า ไปประกันตัวมูลค่า 50 ล้านบาทนั้น ไม่เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใด โดยหลักการแทบไม่เคยให้ใครประกันชั้นสน. หรือโรงพัก และปกติจะมีการเรียกทุนทรัพย์ 1 ใน 3 ของความเสียหาย ซึ่งทนายสายหยุดจึงระบุต่อว่า ใครจะเอาเงินที่ไหนมา 50 ล้านบาท แต่ที่ศาลจะพิจารณาหลักประกันจากอัตราโทษสูงสุดที่โดนกล่าวหา ในครั้งนี้สูงสุดที่โดนกล่าวหาคือ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน เป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งที่ศาลในเรตความผิดนี้ ขั้นต่ำอยู่ที่ 5 แสน

“ความเสียหายมากน้อยแค่ไหน จะฉ้อโกง 100 ล้าน หรือฉ้อโกง 1,000 บาท อัตราโทษเท่ากัน แต่คนบอกว่าความเสียหายวงกว้างวงสูง มันไม่เท่ากัน ไม่ใช่อย่างนั้น กฎหมายไม่ได้เขียน ผมก็ยื่นไปล้านนึงและเขียนเหตุผลประกอบไปเกือบ 10 ข้อ”

ส่วนเหตุผลที่เขียนไป ทนายความอ้างว่า อันดับแรกเพื่อเป็นการกล่าวหาของผู้กล่าวหาเพียงฝ่ายเดียว ชี้ให้เห็นบางส่วน ความเสียหายรวมตามคำเรียกร้องฝากขัง 160 กว่าล้าน ตอนแรกบอกข่าวว่า 400 ล้านบาท หายไปแล้ว 250 ล้าน ผู้ต้องหายังไม่ทำอะไรเลย ความเสียหายลดฮวบไปเลย 250 ล้านบาท

ทนายสายหยุดยืนยันว่า คำร้องฝากขังจริงๆ คือ 160 กว่าล้านบาท ตำรวจยื่นไป 152,907,500 ล้านบาท ตนจึงชี้ให้เห็นว่า ผู้เสียหายบางส่วน ตนแยกเป็นกลุ่มมี 4 กลุ่ม คือ

  • กลุ่ม 1 อ้างว่าเอาเงินไปเทรดหุ้น
  • กลุ่ม 2 หลอกให้ลงทุนธุรกิจเงินกู้ แล้วแต่จะใช้โวหาร
  • กลุ่ม 3 ลงทุนบริษัทต่างๆ
  • กลุ่ม 4 ยืมเงิน

ตนมองว่ากลุ่มให้กู้เป็นกลุ่มที่สำคัญ เพราะบางคนยังบันทึกรับสภาพหนี้ 90 ล้าน 70 ล้าน 64 ล้าน รวมๆ กันเกิน 400 ล้านอีก เขาใช้หนังสือรับสภาพหนี้ ตนก็บอกว่ามันไม่ตรงแล้ว ฉะนั้นฟังผู้เสียหายฝ่ายเดียวไม่ได้ ต้องฟังผู้ต้องหาด้วย แล้วหลักการสำคัญที่ศาลปล่อยตัวชั่วคราว เพราะพิจารณาคำร้อง ตนบอกว่าลูกความไม่มีพฤติกรรมหลบหนี ในเมื่อวันนั้นไปกับทีมงานให้นานากับน้องสาวมารอ ก็มีกระแสข่าวว่าวันที่ 3 จะออกหมายจับ

ส่วนเรื่องของสลิปโอนเงินของนานา คือ สลิปปลอม ?

ทนายสายหยุด ยอมรับว่าปลอมจริง แต่ย้ำว่าต้องดูว่าการปลอมสลิปเพื่อเจตนาใด โดยเพื่อประวิงเวลาในการชำระหนี้

อย่างไรก็ตามทนายความไม่พูดข้อเท็จจริงในรายการโหนกระแส วันนี้ (5 ธ.ค.) โดยบอกเพียงจะขอให้ข้อมูลในชั้นศาล เพราะเป็นมุมของผู้ต้องหา.

บันเทิง

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

