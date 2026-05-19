ดีเจต้นหอม โร่แจง หลังถูกโยงปมฉาว ‘ดาราดังซุกเด็กหนุ่ม 17’ ยันไม่เกี่ยวอักษรย่อ ย้ำ 2 เรื่องพึงระวัง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 10:43 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 10:43 น.
ดีเจต้นหอม โร่แจง หลังถูกโยงปมฉาว ‘ดาราดังซุกเด็กหนุ่ม 17’ ยันไม่เกี่ยวอักษรย่อโดนคดีพรากผู้เยาว์ ย้ำ 2 เรื่องพึงระวัง

จากกรณีเพจดังรุมแฉข่าวฉาว ดาราสาวคนดังกกเด็กหนุ่ม อายุ 17 ในบ้านพัก เรื่องถึงหูครอบครัวฝ่ายชายทำไม่พอใจหนัก หอบหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีข้อหา ‘พรากผู้เยาว์’ ซึ่งชาวเน็ตต่างก็คาดเดากันยกใหญ่ว่าสาวดังคนนี้คือใคร ก่อนจะผุดอักษรย่อมาเชื่อมโยง จนหวยไปออกที่ ดีเจต้นหอม ศกุนตลา ต้องรีบออกมาแถลงข่าวทันที

ฉาววงการ! เพจดังรุมแฉ ดาราดังกกเด็ก 17 คาบ้าน ครอบครัวผู้ชายแจ้งข้อหา ‘พรากผู้เยาว์’

เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 69 ดีเจต้นหอม ได้เดินทางไปร่วมงานเปิดตัว PD MUT อุบลราชธานี ณ Fake club รัชดา ซอย 4 ก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อครั้งแรก หลังถูกโยงอักษรย่อสาวคนดังกินเด็ก 17 และกำลังถูกแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์ โดยเจ้าตัวชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า

“จะบอกทุกคนตรงนี้เลยนะคะว่า ไม่ทำให้ผิดหวังค่ะ เพราะว่าไม่เคยทานเด็กขนาดนั้นจริง ๆ แต่ตอนที่มันมีข่าวออกมาเนาะ หอมอ่านหอมก็รู้สึกว่า ภาพหอมมันก็ลอยขึ้นมาขนาดเป็นตัวเราเนาะ มันเหมือนเขียนข่าวนี้มาเพื่อเราเลยเนาะ ลองเลื่อนอ่านคอมเมนต์ดูซิ นั่นไง เนี่ยเห็นว่าเป็นดีเจสาวท่านนึงนะ ดีเจสาวก็ไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลย ภาพลักษณ์เรามันเป็นอย่างนี้จริง ๆ แล้วมันดูมีความเป็นเรา

เราก็ไม่ได้โกรธเขานะ ถ้าใครจะคอมเมนต์ว่าเป็นเรา เพราะเรามานั่งดูในวงการ ใครที่มันสุ่มเสี่ยงหรือมีภาพลักษณ์ที่ใกล้เคียงกับข่าวแบบนี้ได้ ไล่ไปแล้วก็ไม่เจอ รู้สึกว่าเรามันดูชัดเจนในภาพลักษณ์

แล้วก็พอหลังๆ คนเริ่มเมนต์เป็นเราเยอะขึ้น เราก็ต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้โดยการโพสต์แถลงข่าว คือเรามีแถลงข่าวจริง ๆ อยู่แล้วที่เราจะต้องโพสต์ แต่เราจะต้องโพสต์เป็นรูปภาพเดี๋ยวเราจะมีแถลงข่าววันนี้ เราก็ไม่โพสต์รูปภาพแล้ว เพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่ดูรูปภาพ

พอมีข่าวออกมาก็ทบทวนตัวเอง คือช่วงนี้มันไม่ได้ตกถึงท้องเลย ไม่ได้ทานเลยมานานพักนึงแล้ว ถ้า 17 ไม่มีแน่ ๆ เพราะว่าเวลาจะทำอะไร เราก็จะคำนึงก่อนว่าเราเป็นดารานะหอม เราจะทำอะไรทะเล่อทะล่าไม่ได้ เรามีหลักฐานออกไปไม่ได้ ฉะนั้นนี่ก็ไม่เคยไปเป็นทีมเยือนนะ เป็นทีมเหย้าเธอมาบ้านฉันอย่างเดียว ก็รู้สึกว่าค่อนข้างเซฟตัวเองอยู่ค่ะ ถ้าเด็กสุดของเรา คือ บรรลุนิติภาวะแล้ว ช่วงนี้ก็มีทานบ้างคนเรา คือความสวยมันเป็นที่ประจักษ์ มันต้องมีใครสักคนแหละที่มันเล็งมันหิวเราบ้าง

ถามว่าเครียดไหม มันก็ไม่ใช่ความเครียด คือเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเราไม่ใช่ แล้วก็พอน้องอายุ 17 มันก็เรื่องของข้อกฎหมาย สิ่งที่เราระวังมาตลอดก็คือหนึ่ง พรากผู้เยาว์ แล้วก็เรื่องของมือที่สาม เพราะว่ามันผิดกฎหมาย อันนี้มันมีโอกาสที่เราถูกฟ้องได้ ฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นข้อที่เราไม่ทำอยู่แล้ว

ยืนยันว่า ไม่ใช่เราแน่นอนค่ะ แล้วก็สำหรับใครที่คอมเมนต์ว่าขอร้องว่าไม่ใช่พี่นะ ก็ยืนยันตรงนี้เลยค่ะว่าหอมจะไม่ทำตัวให้น่าผิดหวัง ย้ำอีกครั้งไม่ใช่เราแน่นอน เพราะถ้าเกิดน้อง 17 ห่างกับเรา 30 ปีเลย มันปีลึกไปหน่อย ไม่ไหวค่ะ”

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร ข่าวต่างประเทศ

