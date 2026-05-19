ขสมก. ส่งสายตรวจ ประจำจุดตัดรถไฟ ตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอล์ พนง.ทุกคน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 16:08 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 16:08 น.
ขสมก. ส่งสายตรวจ ประจำจุดตัดรถไฟ ตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอล์ พนักงานทุกคน

ขสมก. ส่งสายตรวจ และนายตรวจ ประจำจุดตัดรถไฟ ตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอล์ พนักงานทุกคน หากพบฝ่าฝืนถูกสั่งลงโทษวินัยทันที

ตามที่เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้นำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมร่วมแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงแก่สื่อมวลชน กรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสัน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ราย และได้รับบาดเจ็บ 30 ราย โดยในงานแถลงข่าวดังกล่าว ขสมก. ได้ตอกย้ำถึงมาตรการส่งเจ้าหน้าที่เข้าดูแลเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิดที่สุด พร้อมทั้งส่งสายตรวจพิเศษลงประจำจุดเสี่ยงบริเวณทางตัดรถไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้รถโดยสารจอดคร่อมทางรถไฟอย่างเด็ดขาดนั้น

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวว่า ขสมก. ได้จัดสายตรวจพิเศษ (สตพ.) และนายตรวจเขตลงพื้นที่เข้าปฏิบัติภารกิจประจำจุดตัดถนนกับทางรถไฟที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นมา ซึ่งถือเป็นมาตรการระยะเร่งด่วนขั้นแรกที่จะสามารถช่วยป้องกันเหตุอันตรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด

นอกจากนี้ยังกำชับแนวทางปฏิบัติไปยังพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร ซึ่งถือเป็นบุคลากรหัวใจสำคัญที่สุดในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการต่อพี่น้องประชาชนด้วยความไม่ประมาท ตระหนักถึงความปลอดภัย และเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรอย่างที่สุด

พร้อมทั้งยืนยันว่า ขสมก. มีมาตรการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ และได้เพิ่มมาตรการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถทุกคน 100% หากตรวจพบว่าพนักงานรายใดฝ่าฝืน หรือมีผลตรวจเป็นพิษ จะมีคำสั่งลงโทษทางวินัยและสั่งห้ามปฏิบัติหน้าที่ขับรถทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น

สำหรับผู้บาดเจ็บ ผู้อำนวยการ ขสมก. ได้มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และมอบหมายให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าเยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยมอบของช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และรับฟังความต้องการรวมถึงแจ้งแนวทางการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาในทุกมิติต่อไป

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

