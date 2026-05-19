ประวัติ น้องโรส วิภารักษ์ ดีเจสาวเกียรตินิยม เหยื่อรถไฟชนรถเมล์แยกมักกะสัน
ประวัติ น้องโรส วิภารักษ์ เผ่าภูรี ดีเจสาวเกียรตินิยม นิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน
ชีวิตของ น้องโรส วิภารักษ์ เผ่าภูรี หญิงสาววัย 25 ปี ที่กำลังสร้างอนาคตในกรุงเทพฯ จบลงจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 โดยเธอเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต 8 รายจากอุบัติเหตุครั้งนี้
ก่อนที่ครอบครัวจะรู้ชะตากรรมของน้องโรสผ่านอุปกรณ์ สมาร์ตวอตช์ ที่ส่งแจ้งเตือนระบบ Crash Detect ไปยังแม่บุญธรรมที่อาศัยอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี
คุณแม่พยายามโทรหาลูกสาวหลายครั้ง ก่อนมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายและแจ้งว่าเจ้าของโทรศัพท์ประสบอุบัติเหตุ
ต่อมา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต หนึ่งในนั้นคือ น้องโรส วิภารักษ์ เผ่าภูรี ทำให้การตามหาของครอบครัวจบลงด้วยข่าวที่ไม่มีใครอยากได้รับ
น้องโรสเป็นชาวอุบลราชธานี อยู่ในความดูแลของแม่บุญธรรมวัย 59 ปี หลังพ่อบุญธรรมเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ เธอเพิ่งกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ เพื่อทำงาน เก็บเงิน และวางแผนกลับไปดูแลแม่ในอนาคต
น้องโรส เป็นนิสิตเก่า สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รุ่น CA37 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบด้วย เกียรตินิยมอันดับ 2 หลังฝึกงานเสร็จ บริษัทรับเข้าทำงานทันที และเธอยังรับงานพิเศษเป็นดีเจอีกด้วย
