ข่าว

ประวัติ น้องโรส วิภารักษ์ ดีเจสาวเกียรตินิยม เหยื่อรถไฟชนรถเมล์แยกมักกะสัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 15:59 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 16:00 น.
69
ประวัติ น้องโรส วิภารักษ์ ดีเจสาวเกียรตินิยม เหยื่อรถไฟชนรถเมล์แยกมักกะสัน
ภาพจาก : ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ประวัติ น้องโรส วิภารักษ์ เผ่าภูรี ดีเจสาวเกียรตินิยม นิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน

ชีวิตของ น้องโรส วิภารักษ์ เผ่าภูรี หญิงสาววัย 25 ปี ที่กำลังสร้างอนาคตในกรุงเทพฯ จบลงจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง ใกล้สถานีแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 โดยเธอเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต 8 รายจากอุบัติเหตุครั้งนี้

ก่อนที่ครอบครัวจะรู้ชะตากรรมของน้องโรสผ่านอุปกรณ์ สมาร์ตวอตช์ ที่ส่งแจ้งเตือนระบบ Crash Detect ไปยังแม่บุญธรรมที่อาศัยอยู่ที่ จ.อุบลราชธานี

คุณแม่พยายามโทรหาลูกสาวหลายครั้ง ก่อนมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับสายและแจ้งว่าเจ้าของโทรศัพท์ประสบอุบัติเหตุ

ต่อมา สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ ได้ยืนยันอัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต หนึ่งในนั้นคือ น้องโรส วิภารักษ์ เผ่าภูรี ทำให้การตามหาของครอบครัวจบลงด้วยข่าวที่ไม่มีใครอยากได้รับ

ประวัติ น้องโรส วิภารักษ์ เผ่าภูรี ดีเจสาวเกียรตินิยม นิสิตเก่า ม.เกษตรศาสตร์ หนึ่งในผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมล์มักกะสัน
ภาพจาก : ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

น้องโรสเป็นชาวอุบลราชธานี อยู่ในความดูแลของแม่บุญธรรมวัย 59 ปี หลังพ่อบุญธรรมเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ เธอเพิ่งกลับบ้านช่วงสงกรานต์ ก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ เพื่อทำงาน เก็บเงิน และวางแผนกลับไปดูแลแม่ในอนาคต

น้องโรส เป็นนิสิตเก่า สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รุ่น CA37 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จบด้วย เกียรตินิยมอันดับ 2 หลังฝึกงานเสร็จ บริษัทรับเข้าทำงานทันที และเธอยังรับงานพิเศษเป็นดีเจอีกด้วย

เรื่องของน้องโรสจึงไม่ใช่เพียงรายชื่อหนึ่งในอุบัติเหตุ แต่คือชีวิตของหญิงสาวที่กำลังเดินไปหาความฝัน มีงานที่รัก มีแม่ที่รออยู่บ้าน และมีอนาคตที่ยังไม่ทันได้ใช้จนเต็มทาง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ด่วน! บุญรอดบริวเวอรี่ ออกแถลง ปลด “พาย สก๊อต” พ้นทุกตำแหน่ง

40 วินาที ที่แล้ว
ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก บันเทิง

ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก

40 นาที ที่แล้ว
น้าเด่น กล้วยน้ำว้า ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตเสียชีวิตแล้ว ข่าว

น้าเด่น กล้วยน้ำว้า ศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ วูบหมดสติ ก่อนจากไปอย่างสงบ

40 นาที ที่แล้ว
ลือ! &quot;หลวงตาสุจ&quot; พระไทยใจเขมร อยากกลับไทยแล้ว วอนสังคมให้อภัย ข่าว

ลือ! “หลวงตาสุจ” พระไทยใจเขมร อยากกลับไทยแล้ว วอนสังคมให้อภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย น้องโรส หลังสมาร์ทวอช ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

โพสต์สุดท้าย น้องโรส เหยื่อรถไฟชนรถเมล์ ใจสลาย สูญเสียเด็กเก่งอนาคตไกล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แนะเส้นทางเลี่ยง ถ.เจริญราษฎร์ สาทร รถติดหนัก 20 พ.ค. นี้ ช่วงเย็น ข่าว

แนะเส้นทางเลี่ยง ถ.เจริญราษฎร์ สาทร รถติดหนัก 20 พ.ค. นี้ ช่วงเย็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขสมก. ส่งสายตรวจ ประจำจุดตัดรถไฟ ตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอล์ พนักงานทุกคน ข่าว

ขสมก. ส่งสายตรวจ ประจำจุดตัดรถไฟ ตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอล์ พนง.ทุกคน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากการรถไฟฯ ข่าว

พ่อเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เศร้า ลูกชายอนาคตไกล ให้เงิน 5 ล้านแลกชีวิตก็ไม่เอา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักลงทุนอาหรับครอง 10% ตลาด Off-plan อสังหาฯ ภูเก็ต ปี 2567 เที่ยวบินตรง-วีซ่าระยะยาวหนุนดีมานด์ เศรษฐกิจ

อสังหาฯ ภูเก็ตคึกคัก ทุนอาหรับแซงจีนดันยอดขาย Off-Plan พุ่งทะลุ 10%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้องโรส วิภารักษ์ ดีเจสาวเกียรตินิยม เหยื่อรถไฟชนรถเมล์แยกมักกะสัน ข่าว

ประวัติ น้องโรส วิภารักษ์ ดีเจสาวเกียรตินิยม เหยื่อรถไฟชนรถเมล์แยกมักกะสัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Meta เดินหน้าปลดพนักงานอีก 8,000 ตำแหน่ง เปลี่ยนผ่านสู่ ยุค AI ข่าว

Meta เดินหน้าปลดพนักงานอีก 8,000 ตำแหน่ง เปลี่ยนผ่านสู่ ยุค AI

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค.69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม? เศรษฐกิจ

ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค. 69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประกาศแล้ว! รายชื่อนักวอลเลย์บอล สาวไทย 30 คน เตรียมลุยศึก VNL 2026 ข่าวกีฬา

ประกาศแล้ว! รายชื่อนักวอลเลย์บอล สาวไทย 30 คน เตรียมลุยศึก VNL 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันพบศพ “น้องโรส” หลังสมาร์ทวอช ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุรถไฟชนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊กกี้เจอนางเอกดังใช้เท้าเขี่ยให้ใส่รองเท้าให้ บันเทิง

ใครกัน? ตุ๊กกี้ เล่านาทีนางเอกดัง ใช้เท้าเขี่ยเรียกใส่รองเท้า ทิ้งคำใบ้เพียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกค้าอึ้ง! สั่งอาหารผ่านแอปฯ 150 บาท ได้มาแค่ก้นถุง โทรหาร้านเจอตอกกลับแรง ข่าว

ลูกค้าอึ้ง! สั่งอาหารผ่านแอปฯ 150 บาท ได้มาแค่ก้นถุง โทรหาร้านเจอตอกกลับแรง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ตำรวจสอบสวนกลาง คุมตัว &quot;หมอดูแก้กรรม&quot; จ.ลำพูน คดีล่วงละเมิด เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! คุมตัว “หมอดูแก้กรรม” จ.ลำพูน คดีล่วงละเมิด เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุม ครม. ไฟเขียว หั่นฟรีวีซ่า กลับไปใช้มาตรการเดิม ปรับเหลือ 30 วัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. มีมติอนุมัติ 16 ต.ค. 69 เป็นวันหยุดพิเศษใน กทม. ข่าว

เคาะแล้ว! วันหยุดพิเศษ 16 ต.ค.69 เฉพาะกทม.พร้อมสั่ง WFH 3 สั่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทีมชัชชาติ&quot; เหมาบิลบอร์ด เปิดตัวแคมเปญ &quot;กรุงเทพฯ ทำงาน!&quot; หลังลาออกผู้ว่าฯ ข่าวการเมือง

“ทีมชัชชาติ” เหมาบิลบอร์ด เปิดตัวแคมเปญ “กรุงเทพฯ ทำงาน!” หลังลาออกผู้ว่าฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เตรียมคุยกับเขมร ใต้กรอบอนุสัญญา UNCLOS หลังยกเลิก MOU44

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ศึกวันกรรชัย &quot;บุญมี&quot; ปะทะ &quot;สไนล์&quot; ดวลเดือดเย็นวันที่ 19 พ.ค. 69 ข่าว

ถ่ายทอดสด ศึกวันกรรชัย “บุญมี” ปะทะ “สไนล์” ดวลเดือดคืนนี้ 19 พ.ค. 69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีไซเนอร์ชาวกัมพูชาเฉิดฉายพรมแดงเมืองคานส์ 2026 ข่าวต่างประเทศ

อึ้งทั้งงาน ซุปตาร์เขมรเฉิดฉายเมืองคานส์ ไหว้ทักทาย หวังชูวัฒนธรรมสู่เวทีสากล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุชาติ&quot; เอาผิด &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; โพสต์บิดเบือน ปั่นกระแสโจมตี ยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก ข่าวการเมือง

“สุชาติ” เอาผิด “ไอซ์ รักชนก” โพสต์บิดเบือน ปั่นกระแสโจมตี ยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ครม. ไฟเขียว ไทยช่วยไทยพลัส เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ ก่อนลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ด่วน! ครม. ไฟเขียว ไทยช่วยไทยพลัส เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ ก่อนลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 15:59 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 16:00 น.
69
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก

ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
แนะเส้นทางเลี่ยง ถ.เจริญราษฎร์ สาทร รถติดหนัก 20 พ.ค. นี้ ช่วงเย็น

แนะเส้นทางเลี่ยง ถ.เจริญราษฎร์ สาทร รถติดหนัก 20 พ.ค. นี้ ช่วงเย็น

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
ขสมก. ส่งสายตรวจ ประจำจุดตัดรถไฟ ตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอล์ พนักงานทุกคน

ขสมก. ส่งสายตรวจ ประจำจุดตัดรถไฟ ตรวจสารเสพติด-แอลกอฮอล์ พนง.ทุกคน

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
พ่อเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ยังไม่ได้รับคำขอโทษจากการรถไฟฯ

พ่อเหยื่อรถไฟชนรถเมล์ เศร้า ลูกชายอนาคตไกล ให้เงิน 5 ล้านแลกชีวิตก็ไม่เอา

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
Back to top button