ลือ! “หลวงตาสุจ” พระไทยใจเขมร อยากกลับไทยแล้ว วอนสังคมให้อภัย

ลือ! ทนายเกิดผล โพสต์ “หลวงตาสุจ” พระไทยใจเขมร อยากกลับไทยแล้ว อยู่กัมพูชาไม่ค่อยมีคนนับถือ วอนสังคมให้อภัย
เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก ทนายเกิดผล แก้วเกิด โพสต์ภาพ “หลวงตาสุจ” หรือพระมหานรินธร ปสนังโน พระนักเทศน์ชื่อดังในพื้นที่อีสานใต้ ชาวอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ พร้อมข้อความว่า “อยากกลับไทย คิดถึงบุรีรัมย์ อยู่เขมร ไม่ค่อยมีคนนับถือเหมือนเมืองไทย วอนคนไทย ให้อภัยอาตมา”
หลวงตาสุจ เคยตกเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคม จากกรณีแสดงความเห็นในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาเมื่อปีที่ผ่านมา โดยชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าหลวงตาสุจเคยอัดคลิปไลฟ์สดสาปแช่งคนสุรินทร์จนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างกว้างขวาง สุดท้ายจึงย้ายไปพำนักที่ประเทศกัมพูชา ซึ่งผู้นำกัมพูชาในขณะนั้นให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดป่าโคกคฤห์ (โคกครึ) ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นวัดที่หลวงตาสุจสร้างขึ้น พบว่าบรรยากาศภายในวัดเงียบเหงา ไร้ผู้คนพลุกพล่านเหมือนในอดีต
นายสงวน อายุ 45 ปี ชาวบ้านมะมัง หมู่ที่ 1 ต.ป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า หากหลวงตาสุจอยากกลับประเทศไทยก็เป็นสิทธิของหลวงตา เพราะเป็นคนไทยและยังมีวัดที่สร้างมาด้วยตนเองอยู่ที่นี่ ส่วนตนเองไม่ได้คิดอะไร ให้อภัยหลวงตาสุจได้ เพราะเป็นพระไม่อยากให้เป็นบาปกรรม แต่อยากเตือนเรื่องคำพูดให้สำรวมมากขึ้น เนื่องจากยังครองผ้าเหลืองอยู่
สำหรับการกลับมาของหลวงตาสุจว่าลูกศิษย์และชาวบ้านจะเคารพศรัทธาอีกครั้งหรือไม่นั้น นายสงวนกล่าวว่าขึ้นอยู่กับชาวบ้านแต่ละคนที่จะตัดสินใจเอง
