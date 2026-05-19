ที่ประชุม ครม. ไฟเขียว หั่นฟรีวีซ่า กลับไปใช้มาตรการเดิม ปรับเหลือ 30 วัน
ที่ประชุม ครม. ไฟเขียว หั่นฟรีวีซ่า กลับไปใช้มาตรการเดิม ปรับเหลือ 30 วัน จากเดิม 60 วัน ในจำนวน 90 กว่าประเทศ
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประจำวันที่ 19 พ.ค. ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติยกเลิกฟรีวีซ่า 60 วัน จำนวน 90 กว่าประเทศ รวมถึงยกเลิกประเทศที่มีมากกว่า 1 วีซ่าก็ยกเลิกเช่นเดียวกัน
โดยให้นำไปใช้หลักเกณฑ์เดิม ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ ก็จะมีการแจ้งกับหน่วยงานต่างๆต่อมติดังกล่าว ส่วนเกณฑ์เสนอใหม่นั้น คณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตรา จะมีการพิจารณาในรายประเทศอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศใดเหมาะสมกับวีซ่าประเภทไหน โดยคำนึงถึงเรื่องของความมั่นคงและเศรษฐกิจในรอบด้าน
ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกประเทศที่ถูกยกเลิก 60 วัน ก็จะกลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิม ซึ่งส่วนใหญ่จะได้ประมาณ 30 วัน
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก 60 วัน เหลือ 30 วัน เพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติ ว่า กระทรวงการต่างประเทศ เห็นว่า เรามีวีซ่าหลายประเภท แต่สำหรับฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว เห็นว่า 60 วันอาจจะเยอะไป และอาจจะ มีคนที่เข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยว จึงจะเสนอลดให้เหลือ 30 วัน เพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “สีหศักดิ์” คุยกับนายกฯ พิจารณาหั่นฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว เหลือ 30 วัน
- กต. แจ้งข่าวดี คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติ Visa Cascade ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
- ถอนวีซ่า-ขึ้นบัญชีดำ นักท่องเที่ยวจีนกร่าง เตะเครื่องตรวจหนังสือเดินทางสนามบิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: