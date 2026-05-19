แนะเส้นทางเลี่ยง ถ.เจริญราษฎร์ สาทร รถติดหนัก 20 พ.ค. นี้ ช่วงเย็น
สน.ยานนาวาแจ้งเลี่ยงถนนเจริญราษฎร์ตั้งแต่แยกใต้ด่วนจันทน์ถึงแยกสาทร 16.00–19.00 น. วันพุธ เหตุจัดพิธีเปิดศาลเจ้าไต้ฮงกง
ถนนเจริญราษฎร์ เขตสาทร จะปิดการจราจรบางส่วนในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 16.00–19.00 น. สถานีตำรวจนครบาลยานนาวาแนะนำให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยงถนนเจริญราษฎร์ช่วงแยกใต้ด่วนจันทน์ถึงแยกสาทร เพราะมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจัดพิธีเปิดศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บริเวณดังกล่าว คาดมีประชาชนร่วมงานจำนวนมาก
3 เส้นทางเลี่ยงรถติด ถนนเจริญราษฎร์ เขตสาทร
สำหรับ สน.ยานนาวาแนะนำเส้นทางทดแทน ด้วยการใช้ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และถนนเจริญกรุง ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำให้ใช้สะพานกรุงเทพหรือสะพานพระราม 3 แทนสะพานตากสิน
ทางด่วนขาออกเมือง ลงทางด่วนสีลม หรือทางด่วนถนนสาธุประดิษฐ์ แทนทางลงถนนจันทน์ ทางด่วนขาเข้าเมือง ลงทางด่วนถนนจันทน์ หรือทางด่วนพระราม 4 แทนทางลงสาทร
สอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ สน.ยานนาวา โทร. 02-233-7184
