เศรษฐกิจ

ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค. 69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม?

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 15:28 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 15:25 น.
รัฐบาลประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 16 ต.ค. 69 พร้อมให้ข้าราชการ WFH 3 วัน รองรับประชุม IMF-World Bank 2026 ส่วนเอกชนยังไม่หยุดอัตโนมัติ

ผลจากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศให้วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ หน่วยงานราชการใน กทม. ได้หยุดงานในวันดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าราชการในพื้นที่ กทม. ยังได้รับอนุญาตให้ทำงานที่บ้าน (WFH) ในวันที่ 12, 14 และ 15 ตุลาคม 2569 อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับ พนักงานบริษัทเอกชน การประกาศนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้อัตโนมัติ พนักงานเอกชนจะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากฝ่ายบุคคล (HR) หรือนายจ้างของตนเองเท่านั้น ว่าบริษัทจะกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม เป็นวันหยุดพิเศษตามประกาศของรัฐบาล หรือจะให้พนักงาน WFH หรือต้องมาทำงานตามปกติ

เช่นเดียวกับสถาบันการเงินและธนาคาร ที่ต้องรอประกาศความชัดเจนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่าจะกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการพิเศษของสถาบันการเงินหรือไม่

สาเหตุของการประกาศวันหยุดพิเศษ

การประกาศวันหยุดพิเศษและมาตรการ WFH ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-World Bank Annual Meetings 2026) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนตุลาคม 2569

รัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกครั้งนี้กว่า 15,000 คน จากประเทศสมาชิกราว 190 ประเทศ เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ มาตรการวันหยุดพิเศษและการ WFH จึงถูกนำมาใช้เพื่อเป้าหมายหลักในการลดปริมาณการจราจรที่ติดขัด อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาที่มีการจัดการประชุมนั่นเอง

รัฐบาลได้ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานที่ตั้งอยู่รอบพื้นที่จัดประชุม ให้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านการจราจรอีกทางหนึ่ง

ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค.69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม?

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

