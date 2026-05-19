ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค. 69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม?
รัฐบาลประกาศวันหยุดราชการกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพฯ วันที่ 16 ต.ค. 69 พร้อมให้ข้าราชการ WFH 3 วัน รองรับประชุม IMF-World Bank 2026 ส่วนเอกชนยังไม่หยุดอัตโนมัติ
ผลจากการที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศให้วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ หน่วยงานราชการใน กทม. ได้หยุดงานในวันดังกล่าว นอกจากนี้ ข้าราชการในพื้นที่ กทม. ยังได้รับอนุญาตให้ทำงานที่บ้าน (WFH) ในวันที่ 12, 14 และ 15 ตุลาคม 2569 อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม สำหรับ พนักงานบริษัทเอกชน การประกาศนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้อัตโนมัติ พนักงานเอกชนจะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากฝ่ายบุคคล (HR) หรือนายจ้างของตนเองเท่านั้น ว่าบริษัทจะกำหนดให้วันที่ 16 ตุลาคม เป็นวันหยุดพิเศษตามประกาศของรัฐบาล หรือจะให้พนักงาน WFH หรือต้องมาทำงานตามปกติ
เช่นเดียวกับสถาบันการเงินและธนาคาร ที่ต้องรอประกาศความชัดเจนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ว่าจะกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดทำการพิเศษของสถาบันการเงินหรือไม่
สาเหตุของการประกาศวันหยุดพิเศษ
การประกาศวันหยุดพิเศษและมาตรการ WFH ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF-World Bank Annual Meetings 2026) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือนตุลาคม 2569
รัฐบาลคาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกครั้งนี้กว่า 15,000 คน จากประเทศสมาชิกราว 190 ประเทศ เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯ มาตรการวันหยุดพิเศษและการ WFH จึงถูกนำมาใช้เพื่อเป้าหมายหลักในการลดปริมาณการจราจรที่ติดขัด อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมประชุม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดช่วงเวลาที่มีการจัดการประชุมนั่นเอง
รัฐบาลได้ขอความร่วมมือไปยังภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะหน่วยงานที่ตั้งอยู่รอบพื้นที่จัดประชุม ให้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านการจราจรอีกทางหนึ่ง
