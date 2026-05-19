ยืนยันพบศพ “น้องโรส” หลังสมาร์ทวอช ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุรถไฟชนรถเมล์
ไร้ปาฏิหาริย์ เจ้าหน้าที่ยืนยันพบศพ น้องโรส วิภารักษ์ เผ่าภูรี หลังสมาร์ทวอช ส่งสัญญาณแจ้งเตือน หลังเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์
จากกรณีที่ครอบครัวยังตามหาอยู่ในขณะนี้ เรื่องราวของ นางวิภาดา จันทำ อายุ 59 ปี แม่บุญธรรมของ น้องโรส หรือ วิภารักษ์ เผ่าภูรี อายุ 25 ปี ดีเจสาวเกียรตินิยม หลังจากที่ครอบครัวได้รับสัญญาณเตือนจากนาฬิกาสมาร์ทวอชของ น้องโรส ที่ส่งสัญญาณ Crash Detect หรือระบบเตือนการชน ภายหลังเกิดเหตุ รถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศก-ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ และบาดเจ็บอีก 30 รายนั้น
ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้าว่า “ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ นางสาววิภารักษ์ เผ่าภูรี นิสิตเก่า สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (CA37) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569”
โดยในวันนี้ พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตได้แล้ว 4 ร่าง ซึ่งหนึ่งในนั้นคือร่างของน้องโรส
